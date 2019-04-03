 评论：政变后的苏丹将向何处去？ | 评论分析 | DW | 12.04.2019

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评论分析

评论：政变后的苏丹将向何处去？

军方响应街头示威者的要求，结束了巴希尔的长年统治。不过，德国之声评论员西蒙（Tobias Simon）认为，苏丹民众是否会接受一个军人政权，目前还无法定论。

Sudan Militär und Demonstranten in Khartoum (Getty Images/AFP)

（德国之声中文网）统治苏丹长达30年的巴希尔被赶下了总统宝座。此举显示，几十年前一样，苏丹民众是有能力以和平手段让不受欢迎的统治者下台的。今后的几天至关重要，因为有很多重要问题需要澄清。

巴希尔一直在苏丹实行铁腕统治。反对派认为被拘捕关押和酷刑折磨。同南苏丹接壤地区和达尔富尔一带，军事冲突从未间断。社会精英阶层中，腐败已经成为普遍现象。尽管90年代后，某些领域的自由度有所改善，但在人权保障和社会发展方面，苏丹仍处于全球排名较为靠后的位置。

抗议并不只为"面包"

去年12月以来，一场抗议巴希尔统治的抗议浪潮席卷了整个苏丹。示威活动最初爆发在距离首都喀土穆以北三百公里的阿特巴拉（Atbara）市，这里曾经是苏丹铁路运输的重要枢纽，生活着大量工人。示威很快蔓延至苏丹全境。有鉴于此，本次军事政变不应被视为孤立事件，而是一系列连锁事件的必然后果：2011年，苏丹南部独立后，苏丹不仅丧失了一块领土，同时也失去了相当一大部分的石油收入。尽管巴希尔当局仍能获得主要来自海湾国家的财政支援，但面对常年70%的通货膨胀率，这些援助显然是杯水车薪无济于事。

当前的示威浪潮往往被戏称为"面包抗议"，民众的主要诉求是抗议面包和汽油涨价。是的，抗议的初衷的确是改善经济条件，但核心诉求很快就扩展到人权和自由的呼唤。即便从字面上看，"面包抗议"也是非常不恰当的，因为这是对示威者根本目的的侮辱。今年二月，巴希尔宣布实施紧急状态，局势再度激化。巴希尔虽然表示他愿意在2020年退出总统大选，但示威者却要求他立即下台。上周六开始，示威者开始在军队总部和总统府前静坐示威。而周六这一天正是1985年四月革命的纪念日。

Tobias Simon (PRAMUDIYA)

Tobias Simon

与安全机构不同，苏丹军队历来比较亲民。无论是1964年的十月革命，还是1985年的四月革命中，军队都扮演了关键角色，这一次也不例外。军队不仅向示威者敞开了大门，还保护他们免受安全力量的侵害。军队之所以这么做，道理很简单：军队是苏丹最大的雇主，几乎每个家庭都有人在军队服役。

抗议仍在继续

政变之后的几天，将是决定苏丹今后发展方向的关键时刻。军方推翻并逮捕了巴希尔之后，示威者的核心目标虽然已经实现，但其它诉求却并没有得到满足。国防部长宣布，将由军人临时执政，直到两年后举行大选。这一决定立即引起了示威者们的不满。有鉴于此，苏丹局势将如何发展，目前仍无法断言。但愿苏丹民众今后能获得民主和自由。

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