评论：掺杂谎言的真相和多余的作秀

（德国之声中文网）对于美国总统来说，通过电视发表国情咨文，是一年中最重要的电视亮相之一。国家元首通常很少直接与国民面对面发表演说。特朗普（Donald Trump）的这一次演说持续了一个多小时，他的每一句话都被直接转播。对于期待听众为之兴奋的特朗普来说，他如愿以偿。

一开始，特朗普用了很长的时间谈论美国经济。他说美国经济现在处于有史以来最佳状态，失业率比以往任何时候都低。自他上任以来，领取食品券的被救济者减少了700万。不过，对特朗普的这些自大的评估应持谨慎态度。因为从奥巴马政府开始，美国的失业率就一直在稳步下降。活动人士指出，700万人口中的许多人之所以不再领取食品购买券，是因为特朗普削减了相关的援助项目。这不是一个令人印象深刻的成果，而是冷酷的社会福利政策导致的结果。

与伊朗的冲突

特朗普总共演讲了一个小时零十八分钟，比去年的时间要短。他在2019年发表"国情咨文"演说时，总共用了一小时零二十二分钟，时间之长在50年来的历史上排名第三。只有比尔·克林顿在1995年和2000年发表的国情咨文演讲时间更长。

评论作者Carla Bleiker

白宫的主人演讲多长时间，说些什么以及在谁面前演讲，所有这些都非常重要。每一届总统每年都会邀请"普通公民"参加在众议院举行的这一政治活动。这些人是根据他们的立场精心挑选的。为了今年的演说，特朗普特意邀请了俄克拉荷马州的哈克一家人。凯利·哈克（Kelli Hake）是一名美国士兵的遗孀，她丈夫于2008年在伊拉克的一次炸弹爆炸事件中丧生。据信伊朗将军苏莱曼尼（Ghassem Soleimani）对此负有责任。 1月份，美国军方在总统的指示下杀死了苏莱曼尼。

总统邀请哈克的家人参加其演说是为了向人们表明，杀死苏莱曼尼是一个勇敢的举动，是为被杀害的美国人报仇以及为了挽救了更多人的生命。但是，这并不能掩盖这样一个事实，即特朗普的行为已将美国推到了与伊朗开战的边缘。而美国政府尚未拿出令人信服的证据证明苏莱曼尼正准备对美国人发动袭击。

南希·佩洛西撕毁手稿

整个晚上，应邀嘉宾一次次地进入真人秀般的气氛之中。例如，总统夫人梅拉尼娅·特朗普（Melania Trump）将总统的"自由勋章"挂在保守派电视台主持人林博（Rush Limbaugh）的胸前，一名士兵的家人对丈夫和父亲的突然返回惊讶万分。这只是令人激动到流泪的很多时刻中的两个场景。"做秀"专家对自己的这一策划一定很得意。

佩罗西手撕讲稿

也许他想做一个尤其出色的秀，万一这是他的最后一次国情咨文演讲呢？如果特朗普不能再次当选，那么站在讲台上发表下一次国情咨文演讲的将是另一位总统。但是从目前来看这不太可能，只有民主党人还存有希望。众议院民主党多数派发言人的南希·佩洛西（Nancy Pelosi）在特朗普总统演讲期间就坐在他身后，演说结束时，她将特朗普先前递给她的演讲稿从中间一撕两半。想到特朗普演说中的不实之处、对移民警察以及宽松的控枪法大唱赞歌的做法，人们真想效仿佩洛西，和她一样对其嗤之以鼻。

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