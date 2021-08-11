评论：挽救阿富汗维和成果，现在还为时不晚

（德国之声中文网）过去20年时间里，美国及其北约盟友在阿富汗派驻军队，并投入了巨额资金。而现在，来自阿富汗的消息却正在给我们展示一幅悲剧般的画面：塔利班武装分子发起了夺取该国各省会城市的强劲攻势，无辜平民死于非命，更多的人被迫出逃。仅在过去几天时间里，就至少有三座省会城市落入塔利班之手。

塔利班占领了昆都士之后，市内燃起了熊熊大火，政府机构被洗劫一空，市民则纷纷出逃。阿富汗境内很多其他省份的情景也大同小异。国际部队撤离后产生的真空，为塔利班提供了可乘之机，他们已经控制了境内超过半数的区县，并完成了对大多数城市的包围态势。尚有出逃能力的阿富汗人，或是正在逃难的路上，或是已经进入邻国寻求保护。

今天的局面是如何形成的？

阿富汗陷入今天这种地步，并不出乎意外。对于那些强烈反对北约撤军的阿富汗人来说，尤为如此。

阿富汗女性、公民社会活跃分子以及青少年一代曾呼吁建立必要的机制，以便在塔利班同美国的谈判结束之后，追究塔利班的责任，但他们的呼声却被置之不理。因内部权斗，阿富汗政府根本无暇他顾，更没有能力去掌控阿富汗局势。

而美国总统拜登宣布9月前完成从阿富汗的无条件撤军，则成了压死骆驼的最后一根稻草。

对于同美军和阿富汗政府抗争了二十年的塔利班来说，美国撤军无疑是一个非常好的消息。因为这样一来，塔利班就可以集中精力迎战政府军，而不必再担心政府军得到北约的空中支援和其他协助。

过去几天内被塔利班攻占的省会城市。

除此之外，北约要撤出军队，阿富汗政府又腐败不堪，在这种背景下，政府军的士气早已一蹶不振，官兵们已经没有理由再为打击塔利班而继续卖命。

各方都应负起责任

曾几何时，在美国和北约军队以及地方军阀的打击下，塔利班政权被推翻，但塔利班武装力量并没有因此销声匿迹。他们发起的军事行动，目标并不仅限于美国及其盟友，也针对那些为阿富汗政府工作的普通阿富汗人，甚至针对那些生活在大中城市的市民。

在塔利班看来，任何支持过政府和北约的人，都是他们的敌人，选举权本身就是一种罪行，而女性参与政府工作或救援组织更是大逆不道的事情。

过去20年当中，阿富汗取得了不小的进步：数以百万计的男女孩童获得了上学读书的权利，数以千计的青年男女完成了大学教育。但这些成就并没有牢固基础。被塔利班攻占的省份里，女孩子受教育的权利随时有可能被再度剥夺，女性也将被要求足不出户。有报道称，塔利班已经开始在他们所控制的地区推行极其严苛的伊斯兰教义。

德国之声记者Masood Saifullah

有鉴于此，现在必须采取行动并建立相应的机制，以便将来要塔利班为其所作所为承担后果。

国际社会需要做什么？

对于美国以及其包括德国在内的盟友来说，现在采取行动，还为时不晚。出于内政原因，大多数西方国家显然已经没有可能再次向阿富汗派遣军队，但美国和欧洲至少可以发挥对巴基斯坦的影响力，敦促塔利班立即停火，并向阿富汗政府提供必要资金，使阿富汗战争难民得到及时救助。这是西方应当做的事情。

一旦促成停火，所有的外交努力都应聚焦于阿富汗和平进程的顺利发展。国际社会则应敦促塔利班就选举和女权问题表明立场。

至关重要的是，要让塔利班和阿富汗政府为其所作所为承担后果，而不是让阿富汗普遍民众为这场战争付出代价。如果不采取适当措施，阿富汗内战将会很快演变成一场人道悲剧。而美国以及包括德国在内的北约盟友也都对这场悲剧的发生负有不可推卸的责任。

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