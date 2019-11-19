评论：指控澄清，但阿桑奇仍身处危境

（德国之声中文网）瑞典检察院的前期调查延续了整整9年。现在，它确认：现有证据不足以对阿桑奇提起诉讼。对爆料平台维基解密的这位获奖创始人来说，它本该是一个好日子，他始终否认了相关指控。然而，好日子并未到来。

因为，这位48岁澳大利亚人的处境暂时并未因瑞典检察院的决定而有所改变：阿桑奇继续被关押，在伦敦附近的贝尔马施（Belmarsh）高安全级别监狱的囚室里独处。现在所涉及的是这位出版人出于良好理由一再要避免的境况，为避免出现这一境况，他宁愿在厄瓜多尔大使馆的狭窄空间里忍受了7年。这就是，他有可能被引渡到美国。

改变美国军事行动的形象

在美国，一个秘密磋商的大陪审团对他提出了18项指控：与前美国士兵曼宁（Chelsea Manning）共谋窃取并公布美国国家机密。确切而言，该机密涉及数十万份美国在伊拉克和阿富汗的军事行动的秘密文件、高度敏感的大使馆电文。

这些文件改变了美国军事行动的形象。相关战争中的数十万平民死者、酷刑和战争罪行，一朝大爆于天下。美国领导的战争并非像公关战略家们公布的所谓手术式精准打击的图像试图让人们以为的那么干净。被曝光的数据让人们伤痛。精心维护的善意超强美国的形象有了明显的裂纹。人们也可以说：这是优秀的调查性新闻行动。正如有效的民主制需要它一样，公民也需要它。在民主制国度，公民有权获得信息，有权对执政者问责，公民乃是国家实际上的最高主体。

然而，华盛顿寻思报复--并对此毫不隐瞒。奥巴马的副手拜登（Joe Biden）曾称阿桑奇是一名"高科技恐怖分子"；前国会众院议长金格里奇（Newt Gingrich）认为，这位维基解密创建人应受到像一名"敌方战士"一样的对待；"福克斯新闻"主持人贝克尔（Bob Beckel）甚至建议谋杀阿桑奇；现任国务卿彭佩奥曾于2017年称维基解密是"非国家敌对情报机构"。

不会有公正审判

这样的论调让人们难以期待阿桑奇能在美国获公正审判。在那里，他有可能被判175年监禁。美国当局会使出何种手段，可以从其对泄密人曼宁的做法中见出。因将国家机密通给了维基解密，她坐了7年牢，直至前总统奥巴马在任期结束前予以特赦。现在，她又坐牢超过了150天，原因是，她拒绝在大陪审团前作出不利于阿桑奇的证词。

签署于2007年的英美引渡条约严厉禁止有政治动机背景的引渡。难道有人会怀疑，涉及阿桑奇的这一引渡程序没有政治动机？然而，英美双方都在严重损害阿桑奇权益的情况下继续致力于实现引渡。

这一点从关押条件即已开始。联合国酷刑问题特别报告员梅尔泽（Nils Melzer）今夏曾探访狱中的阿桑奇。在一份报告中，梅尔泽写道：阿桑奇的关押条件"极不人道"，阿桑奇有着"一名长期经受心理酷刑者的所有症候"。

然后是对辩护方的阻挠。辩方希望有更多时间，以为定于明年2月25日开始的庭审做准备，但相关希望均告落空。辩方之所以要求有更多时间，是因为，它迄今接触委托人的机会受到限制；是因为，厄瓜多尔今年4月份取消了使馆庇护后，阿桑奇失去了自己的文件，当时，厄瓜多尔大使馆将这位维基解密创办人的所有物品都转交给了美国当局。

评论作者Matthias von Hein

欲将调查性新闻工作刑事化

还有: 在大使馆避难期间，阿桑奇时刻被刺探。即使是他与律师的谈话也被使馆内秘密安装的摄像机和麦克风记录了下来--并立即转给了美国当局。仅这一情况就会在每一桩普通案件中使程序终止。

然而，这一案子绝非普通。一个超级大国有意惩戒一名记者，以儆效尤：威吓所有泄密者及其帮手。维基解密只不过公布了文件--一些国际主流媒体参与其中。这里是要将新闻工作刑事化。泄密人斯诺登一语中的：倘揭露犯罪被视为犯罪，则我们就是被罪犯统治着。

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