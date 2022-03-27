 评论：拜登说得没错，普京应该走人 | 评论分析 | DW | 30.03.2022

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评论分析

评论：拜登说得没错，普京应该走人

美国总统拜登表示，俄罗斯入侵乌克兰之后，让普京继续执政已经成了无法想象的选项。德国之声记者Bernd Riegert 认为，拜登的话一点没错，目前尚不清楚的只是如何才能让普京下台。

Russland Wladimir Putin

（德国之声中文网）拜登表示，普京这样一个战争罪犯绝不能继续当政，这个观点完全正确。拜登这番即兴表述，正是人心所向，道义使然。作为克里姆林宫的独裁者，普京令千百万人陷入战火，因此他必须下台，并接受战争法庭的审判。

不过，现在就把这个想法公开说出来，却并非明智之举。毕竟要想通过停火结束乌克兰战争，普京还是不可或缺的谈判对象。拜登的这一表态在美国引起广泛讨论后，他本人仍坚持不会收回上述言论，但同时却强调美国并没有要促成莫斯科权力更迭的政策。这就未免有些前后矛盾、让人无所适从了。

USA Präsident Joe Biden Rede zur Lage der Nation

美国总统拜登：普京必须下台！

已无法维持正常关系

现在的当务之急是，停止针对乌克兰平民的狂轰滥炸，阻止俄罗斯军队的继续进攻。实现这一目标后，有一点是要明确的，即今后欧盟和美国将不能继续同普京及其幕僚们开展任何形式的合作，毕竟欧美已经公开指控他们犯下了战争罪行。普京及其统治集团瓦解得越快越好。同普京治下的俄罗斯开展经济和政治合作已经成为不可能的事情。德国总理肖尔茨也公开强调了这一点，尽管他并没有直接提及普京的战争罪行。

至于那种不应激怒普京的观点，显然是站不住脚的。普京本人也非常清楚，西方最大的愿望就是他能早日下台。而谁先公开说出这个想法，其实并不重要。问题的关键在于，促成莫斯科政权更迭绝非易事。因为北约已经明确表示不会出兵的立场，这也就是说发起针对普京的定点斩首行动的可能性微乎其微。所以，本拉登、卡扎菲、侯赛因以及齐奥塞斯库式的解决方案，基本可以排除在外。这倒不是因为存在不可逾越的法律和道德障碍，而是因为外部世界目前无法接近普京，而俄罗斯境内又不存在有相应实力的反对派力量。

而普京本人想必也绝不会主动下台，这样一来剩下的唯一选项就是刺杀行动，这也是古往今来强迫暴君下台的惯常做法。一些道德至上论者和国际法专家对此不以为然，认为这样做有悖伦理和法律。原则上讲，他们的观点无可非议。但普京也是发动战争一方的最高指挥官，因此敌对一方对其实施刺杀行动，并不违反战时国际法和日内瓦公约的规定。

Bernd Riegert Brüssel

德国之声记者Bernd Riegert

谁来当布鲁图？

正如美国参议员林赛·格雷厄姆（ Lindsey Graham）所说的那样，普京身边出现一位布鲁图式的人物，也是一个解决方案。公元前44年，布鲁图参与组织了对罗马帝国独裁者凯撒的刺杀行动。格雷厄姆呼吁俄罗斯民众，要将自身的命运掌握在自己手里。也许普京身边的政界高层和众多寡头当中，会有人发起这样的刺杀行动。

倘若如此，这将是一次俄罗斯式施托芬贝格的成功翻版。1944年，纳粹德军上校克劳斯·冯·施陶芬贝格 (Claus Schenk Graf von Stauffenberg)放置定时炸弹试图刺杀希特勒，行动虽然功亏一篑，但仍不妨碍后人将他作为英雄而受到敬仰。现在的问题是，普京之后谁来接班，又会发生什么？群龙无首之后，俄罗斯残暴的专制政权会土崩瓦解吗？或许只是换汤不换药，俄罗斯只是得到一位新的独裁者呢？

普京手里还有什么牌？

历史经验告诉我们，面对暴君必须奋起反抗。这位一直在梦想恢复苏联帝国辉煌的克里姆林宫主人，我们难道能确保他不会采取更极端的措施吗？普京此前已经明确表示，一旦北约介入乌克兰战争，将面临前所未有的严重后果。他的言外之意是要发动核打击？抑或要让人类陷入核冬季?

从这个角度而言，拜登的表态显然是正确的。普京多掌权一天，就会下令草菅人命滥杀无辜。必须促成俄罗斯的权力更迭。刺杀暴君也许是一个不错的选项，但这更可能是一个不切实际的梦想。

 

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