评论：拜登中东之行很难安抚国民

（德国之声中文网）握手还是不握手？--当空军一号在特拉维夫和沙特港口城市吉达之间的历史性首次直航准备降落时，它是记者们最感兴趣的问题。最后，答案来了：不握手，但碰拳致意。此画面瞬间传遍全世界。

在握拳致意的那3秒钟内，沙特阿拉伯已基本大功告成：这位美国总统给了沙特王储萨勒曼最终认可。而就在两年前的大选中，拜登尚信誓旦旦地表示，要宣布沙特是"流氓国家"，理由是，美国情报机构查证，是萨勒曼本人下令杀害进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆的对当局持批评立场的记者卡舒吉（ Jamal Khashoggi ）。拜登称，他此次会唔萨勒曼时，"一开始就提出了这名记者和作家被杀害问题"，但对方继续失口否认与谋杀事件有染。由此，世人现在看到的不是一个孤立的沙特，而是与这位王储在一起的"全家福"照片。

当然，拜登与 "MBS"（王储姓名的首字母合成）的会谈也有收获：也门的停火得以延长、以色列和沙特之间的直飞航线启动、海湾合作委员会与埃及、约旦和伊拉克一起，准备为该地区的稳定落实相关承诺。拜登还许诺提供10亿美元援助资金，缓解粮食供应问题。拜登说，这些都表明， "美国在中东仍有举足轻重地位"。不过，有助于美国国内油价回落而增加产油等具体要求，暂告泡汤。拜登称，"未来几周内"或有结果。

拜登此行取得的大部分成果多为战略性质，若有效果，也要在长时间后方会显现，无助于在11月的国会中期选举前改善他在国内受损的形象。

拜登在他以总统身份的首次访以之行中明确表示，要不惜一切代价防止出现一个可能被 "中国和俄罗斯 "填补的 "真空"，尤其是考虑到必须担心伊朗已危险地接近制造出核武器，重新调整而不是简单地终止与沙特的关系，是防止美国在该地区进一步丧失影响力的需要。

本文作者Michaela Kuefner

忧虑伊朗核弹

遏制伊朗--这是以色列、沙特和美国为数不多的共同利益之一。不过，为此，拜登需施用某些外交技巧。拜登在以色列明告，美国将不惜动用 "所有 "选项阻止德黑兰获得核弹，但他本人目前仍首先考虑以纯外交方式恢复核协议。这让以色列大为失望。

巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯对拜登的访问结果也难满意。拜登承诺为巴勒斯坦提供3亿美元援助，但磋商已久的美驻东耶路撒冷领事馆重新开放却没实现。

同样明显的是，此行涉及的众多议题和美国公民面临的日常生活问题无甚关系。眼下，美国人正苦于物价上涨，这对拜登可能是危险的，尤其是，一段时间来，他常出现在国际舞台上。很多美国人认为，总统更该为国内的高汽油价格做点什么，而不是花钱让美国在全球大国较劲游戏中保持什么优势。在动身前的一次表态中， 拜登显然觉得有必要替自己的中东政策辩护了。他强调，该地区的安全最终将 "使美国人受益"，算是回报国内吧。

出卖美国价值观？

拜登所在的民主党的一些重量级议员则事先便担心，会晤沙特王储有可能导致出卖美国价值观。他们致函拜登，提醒他在与沙特和其它海湾国家会谈时将美国利益放在首位。此信牵头人众议院情报委员会主席希夫（,Adam Schiff ）。他指出，证据显示，沙特也在同中国开展防务合作。谈及拜登和王储的碰拳致意，希夫推文说，这让人们清楚地意识到，"富有的石油专制者如何掌控着美国的中东政策"。

拜登最大的挑战将是，如何向国内选民解释清楚，他们可以从他的中东之行中获得哪些日常好处。问题在于，相关好处可能要在中期内才显现出来。对正在和40年来最高通胀率和一年内上涨60%的汽油价格作斗争的现任总统来说，或许已经晚了些，--目前，他的民意支持率正直线下降。

对拜登而言，最后期限是11月8日--美国国会中期选举之日。届时，人们方能看到，拜登是否能保有必要的政治控制力，以在其后半段任期内完成重要立法项目。

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