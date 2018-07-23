评论：拜仁 简直就是丢人现眼！

（德国之声中文网）"对拜仁足球俱乐部来说，这是重要的一天"，--董事会主席鲁梅尼格郑重表示，声调俨似联邦总统。他称，未来，将不再容忍媒体对拜仁队员们"嘲弄的、谩骂的、不知羞耻的"批评，必要时将诉诸法庭。他甚至援引了基本法第一条。这位拜仁董事会主席抱怨说，基本法第一条所载明的人之尊严不受侵犯似乎不适用于足球运动员了。他强调，从现在起，将不再允许发生这样的事情。

被上升为国家丑闻

足球俱乐部头头们反驳他们所认为的媒体不公正、甚至漫无节制的批评，替自己的雇员们说话，这原属正常且合法。然则，鲁梅尼格、拜仁主席赫内斯和体育总监萨利哈米季奇（Hasan Salihamidzic）周五（10月19日）对媒体的这一总清算实在有些过分。对赫内斯所说的"德国最重要俱乐部"的批评在某种程度上被提到了国家丑闻的地步。

受委屈了

"还行不行啊？"--鲁梅尼格的这句话其实正可以奉还给拜仁队的各位尊贵先生们。这个创纪录的冠军队接连四场比赛不赢，两周前甚至主场以零比三败北。这种情况已很久没出现过了。因此，称此为"危机"并不过分。不仅对此报道，而且探究其原因、将指头戳向伤口处，本是媒体的权利和义务。鲁梅尼格、赫内斯、萨利哈米季奇不是老实承受，而是作出一副受辱状，甚且将自己包装成人权斗士的样子。在新闻会上，赫内斯甚至称自己是"伟大的民主主义者"。而作为民主人士，他该知道，何谓新闻自由。拜仁大佬们的这次出场实在丢人现眼了。

本文作者Stefan Nestler

有点像特朗普

鲁梅尼格抱怨，"错误的事实"（本身就矛盾）持续传播，斥责在媒体那里，只是顾问和出版社在"作交易"，称之为"德国国内的一种坏习惯"，--他在这么说的时候便颇有些特朗普的味道了。而赫内斯则更像了：刚谴责完媒体的批评是"无礼的"和"恶心的"，他便称转会巴黎圣日尔曼队的西班牙球员贝纳特（Juan Bernat），在塞尔维亚的那场冠军杯赛上表现如"粪土"。涉及厄齐尔（Mesut Özil）事件，赫内斯在被记者追问后承认，自己曾称厄齐尔踢得犹如"臭垃圾"，或许用词不当。他说，"我或许该用'垃圾'这个字"。从中我们可以看到，对拜仁大佬们来说，人的尊严不可侵犯云云只适用于本队球员。

末了，拜仁俱乐部新闻发言人尼克勒斯（Dieter Nickles）用这样一句话相当突兀地结束了记者会："我们结束提问，否则就会过分涉及细节了。"--拜仁头头们如何定义新闻自由的，由此可见一斑。