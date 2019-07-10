评论：把世界搞得更不安宁—普京执政20年

1999年8月9日，弗拉基米尔·普京首次当上俄罗斯总理。德国之声评论员Miodrag Soric指出，如今，无论是在俄罗斯国内还是在国外，对这个曾经的希望承载者的看法大相径庭。
（德国之声中文网）最初，他是"叶利钦的反面形象"：比那位仍在位的总统年轻得多；精力充沛；公共场合下给人留下办事雷厉风行的印象；不沾伏特加。20年前，这位很快成为总统的新总理给了当时深为不安的民众以新的自信。民众深为不安是因为：1990年代，民主改革失败、高加索内战方兴未艾、国家经济一蹶不振。
克里姆林宫的这位新人"福星高照"：原料价格上涨，给国库带来滚滚财源。普京投资经济、偿还外债、抗击贫困。他以铁腕手段结束了车臣战争、使莫斯科在世界政治上重又受到重视。
深谙俄罗斯人心思
直至今天，他都受惠于这一经验。普京对众多俄罗斯人重建稳定和强大帝国的心思有敏锐的感觉。如今，他俨然是一位经验丰富的舵手，驾驶俄罗斯大船，始终顶住西来逆风，稳健航行于当代惊涛骇浪之中。他向国人作出他们愿听的承诺：通过增薪和国家增加社会开支，个人手上会有更多的钱。他未能守信，很多上了点年纪的俄罗斯人却对他表示原谅，因为，他们看不到还有什么人能替代他。
然而，有越来越多的年轻人看法不同。他们生活在一个遽变的世界。只在克里姆林宫内，依然一切照旧。普京是"继续这样"之化身。正在成长的这一代人无法与自称直到今天都没有智能手机的普京相认同。年纪大一些的俄罗斯人所看重的稳定在他们看来不过是死死抓住权力不放的表现。像普京这样称气候变化自有其好处的人，无法成为青年们的偶像。很多青年学子蔑视腐败的政界人士、受贿的检察官和法官、贪得无厌的财阀。城市的年轻一代要求国家事务透明。或者，按从前的说法：公开性（Glasnost）。
不过，戈尔巴乔夫时代的那第二个关键词--改革（Perestrojka），暂时不会出现。所谓的"西罗维基"（Siloviki）--出自安全机构的老人们--不会轻易让位。自然不会在和平示威者者们面前让步。这样，普京体系继续运作：选举作假、新闻封锁、异议人士遭迫害。俄罗斯社会日益分化。
使社会日益分化的总统
普京在位时间越久，对他的争议便越大。仍有千百万俄罗斯人继续崇敬他这个总统，认为是他扩展了俄罗斯在乌克兰、格鲁吉亚以及其它地区的影响。包括德国在内，世界各地的反动政客视他为如何重建"民族伟大"的表率：使用铁腕和武力；相反，俄罗斯国内外的自由主义民主人士则断然拒绝这个克里姆林宫头目，翘首以待普京之后的时代。
但是，等待期或许会很长。这20年掌权期尚不足以盖棺论定。普京的本届任期2024年届满。迄今，他并未表明，此后是否还有意继续执政。
我们今天看到的普京已不复是20年前的那个政治家。在先，他曾愿意成为西方的伙伴；如今，他抗击美国为主导的世界秩序。这样--他同中国和伊朗的威权统治者一起，使世界更不安宁。而且是对所有民族，俄罗斯人也在内。
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