评论：把世界搞得更不安宁—普京执政20年

（德国之声中文网）最初，他是"叶利钦的反面形象"：比那位仍在位的总统年轻得多；精力充沛；公共场合下给人留下办事雷厉风行的印象；不沾伏特加。20年前，这位很快成为总统的新总理给了当时深为不安的民众以新的自信。民众深为不安是因为：1990年代，民主改革失败、高加索内战方兴未艾、国家经济一蹶不振。

克里姆林宫的这位新人"福星高照"：原料价格上涨，给国库带来滚滚财源。普京投资经济、偿还外债、抗击贫困。他以铁腕手段结束了车臣战争、使莫斯科在世界政治上重又受到重视。

深谙俄罗斯人心思

直至今天，他都受惠于这一经验。普京对众多俄罗斯人重建稳定和强大帝国的心思有敏锐的感觉。如今，他俨然是一位经验丰富的舵手，驾驶俄罗斯大船，始终顶住西来逆风，稳健航行于当代惊涛骇浪之中。他向国人作出他们愿听的承诺：通过增薪和国家增加社会开支，个人手上会有更多的钱。他未能守信，很多上了点年纪的俄罗斯人却对他表示原谅，因为，他们看不到还有什么人能替代他。

德国之声评论员Miodrag Soric

然而，有越来越多的年轻人看法不同。他们生活在一个遽变的世界。只在克里姆林宫内，依然一切照旧。普京是"继续这样"之化身。正在成长的这一代人无法与自称直到今天都没有智能手机的普京相认同。年纪大一些的俄罗斯人所看重的稳定在他们看来不过是死死抓住权力不放的表现。像普京这样称气候变化自有其好处的人，无法成为青年们的偶像。很多青年学子蔑视腐败的政界人士、受贿的检察官和法官、贪得无厌的财阀。城市的年轻一代要求国家事务透明。或者，按从前的说法：公开性（Glasnost）。

不过，戈尔巴乔夫时代的那第二个关键词--改革（Perestrojka），暂时不会出现。所谓的"西罗维基"（Siloviki）--出自安全机构的老人们--不会轻易让位。自然不会在和平示威者者们面前让步。这样，普京体系继续运作：选举作假、新闻封锁、异议人士遭迫害。俄罗斯社会日益分化。

使社会日益分化的总统

普京在位时间越久，对他的争议便越大。仍有千百万俄罗斯人继续崇敬他这个总统，认为是他扩展了俄罗斯在乌克兰、格鲁吉亚以及其它地区的影响。包括德国在内，世界各地的反动政客视他为如何重建"民族伟大"的表率：使用铁腕和武力；相反，俄罗斯国内外的自由主义民主人士则断然拒绝这个克里姆林宫头目，翘首以待普京之后的时代。

但是，等待期或许会很长。这20年掌权期尚不足以盖棺论定。普京的本届任期2024年届满。迄今，他并未表明，此后是否还有意继续执政。

我们今天看到的普京已不复是20年前的那个政治家。在先，他曾愿意成为西方的伙伴；如今，他抗击美国为主导的世界秩序。这样--他同中国和伊朗的威权统治者一起，使世界更不安宁。而且是对所有民族，俄罗斯人也在内。

普京的这20年 搭上顺风车 从1999年8月到次年3月，曾在克格勃受训并工作多年的弗拉基米尔·普京仿佛搭上顺风车，政治生涯火箭般上升。1999年8月9日，叶利钦总统办公室副主任普京被任命为俄罗斯第一副总理、代总理。随着政府倒台，数天后（8月16日），普京便在国家杜马投票中顺利当选总理。同年12月31日，叶利钦突然宣布辞去总统，由普京出任代总统。次年3月27日。普京在提前举行的大选中当选俄罗斯第三届总统。

普京的这20年 豪情万丈 2000年5月7日，当选总统普京在克里姆林宫宣誓就职。大选中，他在红场表演说。一句“给我20年，还你一个奇迹般的俄罗斯”，让现场的老百姓报以欢呼，泪流满面。三百年，沙俄彼得大帝就曾说过，给我二十年，还你一个全新的俄罗斯。普京的豪言壮语似乎给处在经济濒临崩溃的俄罗斯带来了曙光。

普京的这20年 克格勃出身 普京1952年出生于圣彼得堡。这座城市当时叫列宁格勒。1975年，他法学专业毕业后入职苏联情报机构-克格勃。任务是监控列宁格勒的外国人及外国领馆工作人员。后来，普京被派往前民主德国的德累斯顿。

普京的这20年 强国梦碎 有效利用巨大的原材料和能源蕴藏被普京视为振兴本国经济的王道。原材料出口一度给俄罗斯经济带来高速增长，但好景不长。随着原材料价格的下跌，2010年后，俄罗斯经济逐渐下滑，经济总量跌出了全球前十名，

普京的这20年 吞并克里米亚招致国际制裁 2014年初，普京通过武力，从乌克兰手中夺取了克里米亚半岛。此举招致欧美的经济制裁和封锁，俄罗斯经济经历了灾难性的崩盘，人民收入大幅缩水。如今的俄罗斯工业产值70%来源于能源部门，经济多元化未能实现。

普京的这20年 施展魅力秀肌肉 在位20年，个子虽小，却练就一身肌肉的普京深谙将个人魅力转化为权力之道。这张光膀子骑马照只是拥有柔道黑带八段的普京诸多“炫酷秀肌照”中的一张而已。照片摄于2009年3月，当时56岁的普京不在总统任上，而是任政府总理。因宪法的任期限制，2008年，已连任一届总统的普京不得再度参选总统。于是，普京任内担任总理的梅德韦杰夫当选总统，并立即任命普京为政府总理。

普京的这20年 “双套车”式民主 很多人相信，梅德韦杰夫只是普京的傀儡。2012年3月，普京再次当选总统，并于同年5月开始第三任总统生涯。梅德韦杰夫则被任命为总理。这种“双套车”式的轮流坐庄引起了广泛批评。2018年3月18日，普京第四次当选俄罗斯总统。因宪法修改，此次任期为六年。

普京的这20年 劳燕分飞 在支持者眼中 ，普京果敢又睿智，魅力无穷，好似好莱坞明星。其个人魅力也助其俘获了一批忠实拥趸。不过，在权力巅峰屹立不倒的普京却不得不接受家庭的破裂。2013年6月，普京向记者表示，已经9年没有和妻子柳德米拉生活在一起了，“我们的婚姻生活结束了。”如今，柳德米拉已经再嫁，普京虽然绯闻不断，身边却没有夫人或正式的女友。

普京的这20年 今非昔比 两鬓花白，眼神忧郁。20年前豪言”给你一个奇迹般的俄罗斯“的壮志哪去了?威权和暴力没有给俄罗斯带来人们想要的繁荣与公平。不过到离任还有5年呢！有人说， 普京治下的俄罗斯已经成为能够与美国对抗的军事强国。难道这就是人民所愿？



德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。