评论：我们能承受多少新冠死亡？

（德国之声中文网）这是一个没有答案的问题，至少我没有答案。有人觉得自己知道答案。目前者这一场令人感到惊心的讨论的核心问题是：什么对我们更重要？是保护每个人的健康还是保护我们免遭一场严重的经济危机？

数十年里，我就各种各样的危机对经济的影响写过报道。在9·11之后，在雷曼兄弟银行倒闭之后，我甚至亲身经历了一个体制的全面崩溃--在1989年东德解体之后。现在是一种病毒，看不见，摸不着，我们对它一度一无所知。正是这种完全的陌生，让它如此危险，如此可怕。我们不得不承受禁止与人接触、禁止出门的规定；行动自由受限，经济和公共生活止步。一些景象让人产生末世之感。高峰时段的交通新闻无闻可报。

天文数字

我们正学会面对比金融危机时更庞大的数字。美国的救市计划金额达2万亿美元，欧洲央行准备拿出7500亿欧元，德国联邦政府6000亿欧元。世界各国都在制定这样的救助计划。很多人自然会问，到底谁来为此买单？难道到头来又像在金融危机之后那样，其后果是国家深陷债务泥潭？然后就是节约开支，当然首先是在社会福利、医疗卫生、教育和公共投资领域。英国医学界人士的研究显示，在金融危机之后的2008年到2010年间，有50万癌症病人的死亡是因医疗机构节省开支或本人失业（因而丧失医疗保障）而未能获得应有的治疗。

德国之声经济部记者Henrik Böhme

冷酷的问题

现在又要面对利益权衡。我们愿意、我们能够能承受多少死亡？我们也可以换一种方式提问：一个人的生命对我们价值几何？我们能像亚历山大·德贝利乌斯（Alexander Dibelius，私募基金经理、高盛德国前总经理）那样思考吗？他问道，为了保护尤其受到新冠病毒威胁的10%的人，而让其他人和整个国民经济经受极端阻碍，甚至冒着让我们社会繁荣富裕的基础长期瓦解的风险，这样做对吗？

还有比这更冷血、更斤斤计较的吗？这位仁兄是学医出身的，他当年立下的希波克拉底誓言呢？我们难道还需要比来自意大利的报道更震撼的画面吗？那里的医生不得不做出毫无人性的抉择--谁能得到救治，谁只能等待死亡。我们目前的社会停摆，就是为了避免医疗系统的崩溃。因为一旦我们的医院也出现了与意大利一样的情形，那么还会有更多的病人死去，比如因心肌梗塞或脑溢血送医急救的人。德贝利乌斯或许认为这是一种难以避免的连带伤害。那么，伦敦帝国学院估算出来的100多万可能因新冠丧生的美国人呢？我想问德贝利乌斯大夫一个问题，您没有读到一名20岁的医科大学生描述自己如何在法国米尔豪森（Mühlhausen）将死者装入尸体袋运走的经历吗？

冲击无数人

经济停摆当然是一个巨大的问题。对刚刚能够营生的街角上的小酒馆、对面临全年演出取消的舞台导演、对大型活动策划企业、为单位及学校送餐的企业，等等，这份名单还会很长。还有那些大牌、巨头：汉莎航空的几乎所有飞机都停在地面，因为坐飞机这个商业模式现在行不通。大众汽车国内生产线已停产，本来计划今年夏天高调庆祝新款电动车上马，现在也泡汤了。但这也体现出了这场危机的规模。大众和许多其他企业关闭工厂，当然是因为员工的健康是第一位的。另一方面大众生产出来的汽车其实也只是增加库存，因为眼下没什么人买汽车。

病毒就是这样侵蚀我们的体制、我们的社会，限制我们的自由，让我们无法掌控局面，动摇我们相信不管什么问题都能找到解决办法的信念，给我们带来一场大萧条。是的，但尽管如此，我们还是不能做这样的筛选--把老年人关起来（实际上也有年轻人死于新冠），以便让经济继续发展。科学家们当然很清楚自己的责任，知道目前的措施可能给社会、经济造成怎样的损害。因此还会有后续的调整。

现在，我们必须坚持度过这段看似止步不前，却让人静心思考时期。我们必须在这个充斥自私的社会，呵护危机中萌生的团结互助的幼苗。这是对抗新冠病毒的真正药方。我坚信，经济上的困难我们能克服。

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