评论：我们能做到？再展开对话？

（德国之声中文网）倘在遥远的将来，德国人忆起默克尔时代，并为它挑选一个大标题，那么，"我们能做到"这句话便极可能荣登榜首。就在３年前，这句话从这位总理那里脱口而出。从那以来，它成了国内被阐释、分析、讨论得最多的政治口号。

如今很多东西都有了根本的变化

这句话真的是３年前说的？从感觉上讲，似乎早已有之了。原因是在于，这个国家通过这句话以及与之相捆绑的难民及庇护政策发生了根本的变化。这一变化不是机构性的，不是经济上的，而是政治的、社会的，尤其是心理上的。

从那以来，我们做到了么？既是又不是。2015这一年，几乎有100万难民涌向德国。至少在最初阶段，他们受到了热忱的接待，感受到了举国上下由无数志愿者、地方政府、组织、教会、团体身体力行的那个欢迎文化。绝大多数难民得到了妥善安置，而他们自己也有相应的表现。从这一点上说，是做到了。然则，很长一段时间里，也有很多人在完全不受控制的情况下入了境，各城镇和地方政府很早就表示了疑虑，担心并不能那么简单地就做到一切。越来越多的人有这么一种感觉，即：国家、政界恐怕难有能力保障有序行事、确保安全。随着时间的推移，默克尔政府逐步严格化了难民政策。其原因也在于，不仅在欧洲，而且在德国本身，-当然也在本党内- 她不再能为不同的、自由派色彩更浓厚的路线找到多数支持。

德国之声评论员Jens Thurau

而眼下，事情已不再仅涉及庇护政策，即：德国这么一个国家可以在多大的时间段里承受多少难民这个问题。现在所涉及的是：逃难和移民这一议题曾经是、且现在也是- 笼统而言- 政界和民众间交流中的一系列问题的诱因。以为早已消除的东-西之间、城-乡之间、左-右之间的伤害和陈腐观念突然间又大行其道。围绕有关对难民而言哪种政策是正确的这一问题，不同社会群体之间难以达成共识。腔调变得富于攻击性，右翼民粹主义者和新纳粹分子正好利用，以售其奸。从语言的选择到论据的范畴，禁忌被打破、标准被持续移位。

"我们"到底指谁？

今天，有不少人这么解释默克尔的那句话：得做成某事的那个"我们"所指并非大家。按这一看法，庇护政策重负的主要承受者是警察和政府工作人员、难民营地附近的居民以及地方政府，但绝不是呆在柏林象牙塔内的联邦政治家们。而情绪激动者会按照这一观点走得更远，确信，政治家们本就对我们这些普通的公民不感兴趣，对我们该如何妥善应对全球化、如何解决数不胜数的劳动条件艰难、如何解决缺乏社会安全保障这一问题，不感兴趣。

因此，对于将来，"我们做得到！"这句话还应关乎更多问题：社会、政界、团体、政治家和公民们能再展开建设性对话吗？就我们大家都应珍视的这个社会秩序的中央基础和支柱达成共识？就法治、民主制、社会平衡达成共识？很可能，这要比本身就已极复杂、极困难的难民收容和融入事业更难做到。

作者：Jens Thurau