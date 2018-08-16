 评论：我们必须对谷歌加强监督！ | 时事评论 | DW | 05.09.2018

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时事评论

评论：我们必须对谷歌加强监督！

仅仅用了20年，谷歌便从一个车库里诞生的公司发展成了全球最大的互联网企业。每个小孩都知道谷歌这个名字。因此，Jörg Brunsmann认为，谷歌不能不受到我们的关注。

USA Unternehmen - Google (Getty Images/J. Sullivan)

（德国之声中文网）只要美国总统特朗普向谷歌发难，便总是典型的特朗普方式：这个心中只有自己的人，希望世界按照他的逻辑运转，而不是相反。然而，不得不承认，特朗普知道，谷歌目前的实力过于强大。谷歌的算式可以做到让我们每天只能接触到哪些新闻，而哪些则悄无声息地消失。谷歌主管们更是不加掩饰地宣称，完全没有操纵，一切都是按照一个原则在运行：人们关心和感兴趣的，排列在靠上的地方。重要性，那是一个基本原则，正是靠着这条原则，谷歌公司一步步走向胜利。

我们是好人！

DW Hintergrund Deutschland Jörg Brunsmann (DW/Christel Becker-Rau)

本文作者Jörg Brunsmann

但是，这样无止境的发展长此以往是不可能的。一直以来，谷歌标榜自己是"好伙计"、"好伙伴"，同创业阶段"不做恶"的口号相辅相成。该口号备受关注，原因在于它的道德标准。在一个有好人、有坏人的世界里，当年创办谷歌的人决定站在好人这一边。

不过现在谷歌的口号变了。现在的口号是："做正确的事"。乍听起来，也很悦耳，但其实不然。不信你去问问特朗普，看他所理解的"正确的事"是些什么。今天的谷歌在道德方面似乎更加灵活多变。

相信互联网也将决定民主和社会前途的人，将深感不安。我们需要对此监督，监督谷歌的中立性，监督中立性的贯彻。不是国家部门，不是政客，我们需要一个中立的机构。比方说一个基金会，它必须确保谷歌不成为经济和政治的玩偶。互联网中的竞争越少，危险就越大。特朗普非常想用法律规范谷歌的行为，希望在谷歌那里只出现他认可的内容。

中立的垄断者？

至今，谷歌的中立性是企业自己的事情，同样，谷歌也必须自己确保不受操纵和外来袭击。我们这些谷歌用户必须相信，谷歌的确希望保持中立。但危险在于，今天的谷歌已经拥有了几乎垄断的地位。而正出于这个原因，谷歌应该对一个独立的监督机制心存感激，而不是一味地拒绝和反击。

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