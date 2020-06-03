 评论：我们将继续报道 | 评论分析 | DW | 04.06.2020

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评论分析

评论：我们将继续报道

德国之声记者同警方发生冲突或者被警方逮捕，这种事原本只会发生在非洲和俄罗斯等一些国家和地区。德国之声主编 Manuela Kasper-Claridge认为，被民主的发源地的警察开枪射击，这还是头一回。

DW Video-Screenshot | Stefan Simons in Minneapolis

德国之声记者Stefan Simons在报道

（德国之声中文网）在美国，新闻工作者遭到袭击的影像尤其令人感到震惊。警方暴力指向了独立自由的新闻报道。但是我们新闻工作者不会接受这种恫吓，就像我的同事 Stefan Simons，他遭到看起来是一队警察的人员射击橡皮子弹。但是枪声响过，他立刻开始了直播报道并且讲述了刚刚发生的一切。调查机构 Bellingcat调查统计发现，过去几天在美国已经有超过100名新闻工作者成为美国警察暴力的受害者。这其中就包括新闻摄影记者 Linda Tirado，她的左眼被橡皮子弹击中而永久性失明。

想阻挠新闻记者工作的人都不会得逞。因为自由的新闻报道镌刻在民主的基因之中。即便是在新闻自由排名仅列在第45位的美国也是如此。在美国的新闻工作者目前正处在一种遭到敌视的气氛中，而这一切要"归功于"特朗普的煽动挑拨。现在该停止了！

Deutsche Welle Manuela Kasper-Claridge, Chefredakteurin, Kommentarbild (DW/R. Oberhammer )

本文作者、德国之声主编 Manuela Kasper-Claridge

恫吓和诋毁的尝试不会奏效。报道警察暴力、滥权或者政治错误需要承担风险，而这是我们愿意承担的风险。因为即便有些人不乐于看到，但每个人都具有获取信息的权利。每一次针对新闻工作者的袭击都是对所有人的自由的侵犯。所以我们必须动用一切法律武器抗击阻挠独立自由新闻报道的行为。

德国之声已经就员工在美的遭遇正式向美国驻德使馆提出了抗议。德国联邦外长马斯也要求美国切实保障新闻自由，对袭击事件做出调查。现在形成广泛的公众舆论尤其重要，因为当新闻工作者的工作受到阻拦的时候，那么其他人的权益很快也会受到威胁。所以我们也会追踪到底。我们会持续报道在美国、香港、俄罗斯、德国--在全世界发生的新闻。这一自由，我们不会允许被剥夺。

观看视频 01:17

德国之声记者再遭美国警方枪击警告


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