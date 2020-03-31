 评论：惟有真相能对抗新冠病毒 | 时事评论 | DW | 02.04.2020

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时事评论

评论：惟有真相能对抗新冠病毒

新冠疫情的大规模爆发也是政客撒谎的结果。德国之声评论员Rodion Ebbighausen认为，只有将所有科学事实都摆在台面上，才可能在对抗新冠病毒的战役中获胜。

Deutschland Lennestadt Coronavirus Schutzkleidung (picture-alliance/Hufnagel PR/U. Hufnagel)

（德国之声中文网）对抗新冠病毒最重要的武器是真相。

中国是最早发生疫情的国家，从其处理方式便印证了这个说法。疫情爆发之初原本有很大的机会能遏制病毒，但中国共产党和安全力量却强迫医疗人员三缄其口。证据遭到销毁，真相被掩盖。造成的结果是：起初一个国家发生流行病，最后却让全球都陷入大流行。

不受信任的政府

伊朗的情况也证明了这一点。该国政府多年来惯于欺骗人民。当伊朗政府经过长时间的踌躇终于决定不顾一些宗教领袖反对开始采取防疫措施时，人民并没有严肃看待。这再次验证了一句老话："曾经说谎的人即使说出真相也不会有人相信。"伊朗官方公布的疫情死亡人数为2500多人，但没有人相信这个数据。

热衷于提出"另类事实"的美国政府一开始隐瞒了病毒带来的威胁，其后又对疫情轻描淡写。直到疫情的影响变得不容忽视时，美国总统特朗普采不情愿地采取了一些措施。毫无疑问，在特朗普心中，经济凌驾于人民的健康之上。最终造成美国的感染人数超过世界各国。

病毒并不关心政治，政治辞令更不能左右病毒。唯一能起作用的是真相。只有用科学专业知识和科学的眼光才能战胜病毒。

Ebbighausen Rodion Kommentarbild App

评论作者：Rodion Ebbighausen

右翼民粹主义无从搅局

危机当前之际，欧洲和德国政治家在决策时听取专业人员的建议及推测，这是一个好现象。目前看来，德国选项党、匈牙利的奥尔班(Viktor Orban)、意大利的萨尔维尼（Matteo Salvini）等右翼民粹主义者如今已无法再操弄政治。当前的情况清楚显示：在面对严峻情况时，这些人便束手无策。

由此次的新冠疫情可以看出，忽视真相并操弄舆论的政治必须付出高昂代价。不仅在欧洲，放眼全球皆是如此。许多人赔上了自己宝贵的生命。

等到未来数月内战胜病毒后--依靠科学这一点能做到--希望"真相至上"的见解仍继续被认同。尤其是在政治圈中。

 

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