评论：总理仍然是默克尔

（德国之声中文年网）谁担任德国一个政党的领导人，通常世界舆论很少关注或者根本就不关注。但是此次选举情况则不同。《纽约时报》这样的知名报刊最近几天对基民盟党代会的报道篇幅甚至超过前总统布什的葬礼。当确定了谁是基民盟未来领导人之后，各大国际电视台纷纷切入突发新闻，对此进行报道。引起关注的原因是这个名字：安格拉·默克尔。

对许多人来说，这位德国总理是世界上最重要的政治家。在当今世界，对比普京、特朗普、埃尔多安那些骄横跋扈的大男子主义者，她被很多人视为是理性声音的代表，是在一个分裂和危险的民族主义复苏时期能够进行平衡的最后堡垒。然而，在她自己的国家，默克尔的魅力已经消退。各联邦州的选举一个接一个的失败，来自基民盟党内的批评声之高，迫使默克尔只能放弃党主席的职务，没有别的选择。10月底她宣布了这一决定后，其继任的角逐随即展开。虽然默克尔作为联邦总理的任期还有2年半的时间，但是如果选举的继任是一位和她公开对着干的宿敌，显然她无法再继续执政。

德国之声总编Ines Pohl

一个受伤男人迟到的报复

这样的事情险些发生。默尔茨（ Friedrich Merz）在第二轮投票中才以35票之差（总共999张选票）败北。这个8年前被默克尔赶出政界的男人，抱着"君子报仇十年不晚"的信念卷土重来。而所有在默克尔漫长执政生涯期间受到伤害、得不到提拔或者政治生涯被毁的男人们都成为默尔茨的支持者。

这个漫长而紧张的一天以默克尔情绪激动的讲话开始，以险胜结束。最终还是克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）获胜。通过推选这个默克尔最青睐的候选人，基民盟党代会也等于决定，让默克尔继续担任总理直至任期结束--在执政联盟伙伴社民党没有搅局的情况下。

德国在外交政策上依旧可靠

在外交政策方面，德国仍将是可靠的。这个欧洲最强经济体将保持稳定，政府的主要方针几乎不会改变。但是在内政方面，人们将会紧张地关注克朗普-卡伦鲍尔是否能够成功地拯救基民盟的灵魂--统一各个阵营，给自己的政党一种重新启程的感觉。而且不仅是基民盟，最终整个德国都需要这种感觉，以避免在默克尔可能长达16年的总理任期结束、举行下届总理大选时，陷入疲惫麻木境地。

核心的问题是，克朗普-卡伦鲍尔是否能够成功地摆脱其提拔者和前任默克尔的阴影，自行其是，积累国际经验，成为一名充满自信的联邦总理候选人。

然而这些都是未来的问题。就目前而言，现在领导基民盟的不是一位，而是两位女性。