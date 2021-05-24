评论：快时尚狂热该终结了

（德国之声中文网）人们会永远记住2020 年的伊始，因为它不仅标志着从那时起极大影响了我们生活的新冠大流行瘟疫的爆发，而且还是人造物数量首次超过地球上所有生物数量总和的时间点。

这意味着：塑料、房屋、机器和其它没有生命的物件总数量超过了动物、植物、真菌和细菌的总量。以色列魏茨曼研究所（ Weizmann-Institut ）的一项研究显示，未来的天平还会继续朝着不利于生物的方向倾斜。

穿一两次就扔

在阿塔卡马（ Atacama ）沙漠便可感受到这一结论的具体含义。在智利的这座自然天堂里，堆积了成千上万吨旧的、但也有未售出的崭新服装。它们大多在中国生产，在欧洲和北美消费，穿一两次就被丢弃。

智利阿塔卡马（ Atacama ）的快时尚沙漠

快时尚市场的主要玩家之一是中国公司希音（Shein）。该公司市场估值约达 300 亿美元。每天都有 500 种新产品加入该公司时装系列。其实，这座赚钱机器美丽外表的后面不只是垃圾山。希音还被指控肆无忌惮抄袭他人品牌设计，并以每周 75 工时和饥饿薪水盘剥雇员。

本文作者Martin Muno

然而，这种快时尚狂何能如此见效？即使在几分钟内便可发现它对人类和环境的破坏性影响——而且就在网红展示这些一次性时尚的同一平台上——我们又为什么会如此轻易受它蛊惑？

我们需要的是可持续性消费

我们并不是要求人们永远不买新衣服，而是应该提倡可持续性消费行为。因为，如果“一切照旧”，便决不可能实现肖尔茨（ Olaf Scholz ）总理所说的“我们工业和经济百年来的最大转型” 。

哲学家和文化评论家本杰明 (Walter Benjamin)在离世之前曾写道：“所谓的‘一切照旧’是一场灾难。而灾难并不在于即将发生的，而是在于已经存在的。”可我们为何无法摆脱这一恶性循环？

社会学家韦尔泽尔 （Harald Welzer ） 在《给自己的悼词》（ Nachruf an mich selbst ）一书中指出，西方文化不知停止为何物。我们只是试图通过创新而不是持续性增长经济来应对当前的气候变化和物种灭绝的挑战。如果以汽油为动力的小型汽车被电动 SUV 取代，而如果使用的电是来自火力发电，则无助于气候。但是只要少开车便就有效果——即使这不会让汽车制造商或一些绿色雅皮士满意。

重要的是，远离“一切照旧”，即使只从继续穿旧毛衣而不新买做起。这就已是一个新的开始。

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