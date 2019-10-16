评论：德意志银行处于漩涡之中

（德国之声中文网）"信任是一切的开始。"1990年代中期，德意志银行以此口号招徕主顾。即使这一口号早已是明日黄花，在此后的年份里，该行彻底失去了客户们的信任。为能在最高级别参与游戏，这家金融机构抛弃了所有良好规则，原因显然是，该行认为，非如此便无法得到所希冀的成果。利润高于一切，盈利机器必须抹上润滑油，在德意志银行家眼里，任何手段都不过分。

无论是利息操控、洗钱、无足够保险的住房贷款交易，还是同遭判刑的性罪犯爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）那样的主顾之间的业务关系：德意志银行样样参与，而且愈肮脏，愈好。正如美国金融犯罪执法网络局文件所展示的那样：德意志银行高居榜首，因为，所泄漏的涉嫌报告中，一半以上不轨案件都与该行有关。

支付巨额罚款后仍不改旧习？

当2015年有关该行在俄罗斯的洗钱生意曝光后，美国金融监管当局在其最终报告中使用了"贪婪和腐败"这样的字眼。报告称，贪婪和腐败是德意志银行的系统性行为。在交纳了6亿美元罚金后，该行许诺洗心革面。的确，这家位于法兰克福的大银行投入了约10亿美元，用于改善监控机制，并给相关部门增加了1500名人员。可现在，最新爆料显示，那些黑暗的莫斯科生意此后可能仍未停止。2017年，该行就还曾向美国当局发送了与俄罗斯生意有关的涉嫌报告。

德意志银行照例否认了所有指控。该行称，在被泄露的美国金融犯罪执法网络文件中举出的案子都是该行自己报告的，且所有相关案子都发生在2016年之前，并称，德意志银行已变成"另一家银行"。该行强调，对行长泽温（Christian Sewing）的指控毫无根据。而2018年春上任的泽温此前5年正是内部调查部门负责人。该部门负责审查俄罗斯业务，但竟未发现任何可疑之处。现在，该行称，泽温从未看到过或签署过审查结果。要为现在的这位行长开脱，这可是一种站不住脚的解释。

本文作者Henrik Böhme

不，事情越来越清楚了：德意志银行大吹大擂的"（企业）文化变革"收效甚微；8.8万员工中，很多人并未意识到事情的严重性。是的，毫无疑问，出口大国德国需要有一个在国际舞台上活动的银行。但是，经由此次曝光，所有那些关于现在一切都已好转、丑闻均属过去的承诺都打了水漂。或许，法兰克福银行家们该把从前的那句口号再搬出来："信任是一切的开始"。不过，直至今天，该行都没能做到这一点。对德意志银行而言，美国金融犯罪网络执法局的文件正是一大讽刺。

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