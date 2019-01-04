评论：德意志银行会怎么样？

（德国之声中文网）景象实在可怜！达克斯30家企业中，目前没有一家的股票比德意志银行的股票更贱。该行股价好不容易守住了7欧元线。7欧元！如此便宜便能买到德国最大银行的股票，这是史上第一次。这是怎样的一个灾难！市值只是140亿欧元，一个简直可笑的市值总额。作为比较：美国最大银行摩根大通市值为2960亿欧元。德意志银行根本上已成一个并购对象，其它银行动用现金库便足以买下。

然而，谁都不想要德意志银行。本周四（1月3日），刚有人表示拒绝。前联邦银行行长、现任瑞银集团（UBS）管理委员会主席的韦伯（Axel Weber）在苏黎世《每日新闻报》上这样回答是否有可能与德意志银行合并的询问："所有这些都只是模拟演习"，而且，合并谈得很多，但实际上不发生任何事情，每个企业都会打主意，不过，瑞银立意靠自己的力量增长。

赢利哪儿来？

只需回顾一下去年，就会清楚，瑞士人目前何以不愿与德意志银行有染。深红数字、令人惊讶的行长更迭、坚持下去的口号、大量裁减人员（至少已经预告）、股值下跌、警察搜查：前途似锦可不是这样的。去年4月履新的泽温（Christian Sewing）行长尽可以使出浑身解数，但自他上任以来，德银股值又掉了四分之一。因为，关键的问题依然无解：这家银行未来到底如何挣到钱？

本文作者Henrik Böhme

在低利息，--甚至负利息时代，这实际上无法想象。德意志银行金库里存有2700亿欧元，而为其中的一部分，必须向欧洲央行交税。欧洲央行要求这样，并迫使各银行，不囤钱，而是以贷款形式借出去，维持经济运转。德意志银行监事会主席阿赫赖特纳（Paul Achleitner）新近在接受《星期日法兰克福汇报》采访时算过一笔帐：若无负息，德意志银行盈利会"增加10亿"。不仅如此：由于美国目前利息重新上升，仅通过放在美联储的资金，该国银行下一财政年度的超额利息就将达到430亿美元。欧元区众银行则须为自己放在欧洲央行的资金交纳70亿欧元。

利息之痛

只有德拉吉（Mario Draghi）和他在欧洲央行理事会内的同道们才能改变这一情况。即使德拉吉今秋将离任，人们也可以确信，在可见的将来，情况不会有变化。这样，德意志银行能不能像所许诺的那样，今年至少能获得哪怕是微小的盈利，依旧难说。投股人早就放弃了能拿到分红的希望。正如该行一名银行家悄悄告诉路透社的那样，德意志银行正试图拧紧成本螺栓，"直至它发出吱吱声"。不过，事情很清楚：谁从前允许坐商务舱，现在则只能参加视频会议，自然不会有好情绪；会谈室里不再有新鲜水果一类小细节自然能使最后一个糊涂人也会明白，本行处境有多糟糕。

是的，也有若干好消息。比如，一只美国控股基金入股，购入3%的股份。另外，还有猜测称，卡塔尔有可能增持。两个事件都应与眼下股价极其划算有关。此外，国内最大私人客户银行--邮政银行的融入似乎颇有进展。不过，在这里，也应谨慎观之。毕竟，这两家银行曾有过一次合并努力，最终铩羽而归。这样也好，那样也好：无论如何，首先会有数千名就业机会被砍掉。

2020年3月10日，曾如此傲人的德意志银行将度过150岁生日。人们将指出曾有过的光荣时代，那辉煌的过去，协助德国经济走向宏大的世界、试图与业界巨擘们并驾齐驱（一度倒也成功过，但同时也是让其落入眼下这一灾难性境遇的原因之一）。一个巨大问题将是：在进入生命的第150个年头时，德意志银行会处于何种境地？老旧、不中用了，彻底垮掉了，还是至少还能积极憧憬未来？对这一问题的回答，2019将是一个关键年份。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。