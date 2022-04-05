评论：德国需要新的经济模式

（德国之声中文网）战争中最先牺牲的就是真相，过去几周来，俄罗斯军队对乌克兰发动的野蛮侵略中，这句话得到了充分的体现。不过，战争状态下，也会有人坦诚说出一些平常并不会轻易说出的真相。

全球化工行业霸主巴斯夫总裁布鲁德姆勒（ Martin Brudermüller）不久前接受《法兰克福汇报》采访时就正是这样做的。当记者问及，德国购买俄罗斯原油和天然气，是不是等于在为普京发动的战争提供资金时，布鲁德姆勒说："事实是这样的，俄罗斯提供的天然气是德国工业保持竞争力的基础。"他认为，如果德国停止进口俄罗斯能源，将使"我们的富裕生活毁于一旦。"这种具有竞争力的能源供给是"德国经济实力的重要基础。"

这位工业界巨头直接道出了德国成为世界工业强国和出口冠军的奥秘：先是进口价格相对优惠的能源，再在本土高度发达的工业体系中，借助高薪技术工人的操作，生产出优质产品，再销往全球各地赚取利润。毕竟"德国制造"仍是享誉全球的质量象征。

俄罗斯、中国和全球化

当然这一过程也还包含其他因素，比如中国。德国企业很早就跳上了中国快速发展的列车。中国也因此扮演着双重角色：一方面中国是重要的原材料供应国，另一方面中国也是重要的销售市场。对德国汽车工业来说，中国已经是全球最大的市场，大众公司40%车辆都被销往中国。除此之外，不断推进的全球化进程，也正是出口大国德国所求之不得的。

廉价的俄罗斯能源、巨大的中国市场、全球化发展以及强大的德国工业，这些因素的交合作用下，催生了德国经济的两大特点：其一，它给德国带来了巨额的贸易顺差。（德国出口量远超进口量，也因此长期遭到贸易伙伴的诟病。）其二，它也使德国经济产生了高度的依赖性，其中以对俄罗斯和中国的依赖性尤为严重。

而俄罗斯对乌克兰的野蛮侵略，使德国的经济运行模式的基础也发生了动摇。

同疫情爆发初期一样，观察家们已经开始讨论"终结全球化进程"的问题，或至少要减少特定工业领域的依赖性。疫情初期，口罩和防护服装的严重短缺，让德国人有了如梦初醒的感觉。虽然工业回流的呼声越来越高，但具体操作起来却是一件极其复杂的事情。

两极化的全球经济秩序

但随着俄军侵入乌克兰，情况又有了新的变化。如果德国和欧洲不想继续为克里姆林宫的战争狂热提供资金，就必须停止从俄罗斯进口能源。而这一局面也使得人们不得不重新审视对中国市场的严重依赖。在当前的俄乌冲突中，中国显然更倾向于站在俄罗斯一方，这倒不是基于对普京的偏爱，而是由于中国极其渴望得到俄罗斯的能源和市场。习近平和普京之间唯一的交集就是他们都反对法治、言论自由和宽容等西方价值观。

评论作者Henrik Boehme

著名经济学家菲尔伯迈尔（ Gabriel Felbermayr）认为，俄乌战争标志着"全球化三十年辉煌历史的终结"。世界会因此重新划分阵营吗？一方是欧美组成的西方阵营，另一方则是中国主导下的中俄轴心，印度可能也会加入其中。（当然这一场景其实难以想象：俄罗斯当中国的小弟？印度同中国联手？）这样的两极化世界，自然也会催生两极化的经济秩序，而这一切自然会给全球化的赢家德国带来严重的后果。

这样一来，德国成功的经济模式（见上文）也就失去了基础，需要建立新的架构。历史经验一再证明，德国经济具有极强的适应性。重新构建能源供给体系也为德国经济的生态转型提供了千载难逢的机遇。

面向未来的能源 - 氢能。

我们需要尽可能多地自行生产能源：廉价的生态电能和绿色的氢能领域，能让德国显示本土优势。按照德国经济部长哈贝克近日推出的新计划称，发展可再生能源是"至关重要的的公众利益"，德国应在13年之内实现向风能、太阳能和生物质能源的完全转型。如果能够实现这一目标，那无疑是一个创举。这样一来，德国企业仍将能用廉价的能源生产出优质的产品，德国的富裕生活也就有了未来的保障。

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