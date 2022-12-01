 评论：德国队不再是一支精英球队 | 足坛体坛 | DW | 02.12.2022

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足坛体坛

评论：德国队不再是一支精英球队

跟在2018年俄罗斯世界杯的表现一样，德国队在本届世界杯的小组赛中草草出局。人们将对德国足球进行更多的审视，但是一个简单的事实可能无法回避：德国队已经不行了。

德国队赢得了他们在本届世界杯中的最后一场比赛，但是败局已经无可逆转。

德国队赢得了他们在本届世界杯中的最后一场比赛，但是败局已经无可逆转。

（德国之声中文网）在动荡不安的四年之后，德国队迎来了一个历史性的退场。

跟在2018年俄罗斯世界杯的表现一样，德国队在本届世界杯的小组赛中草草出局。尽管在周四以4-2击败了哥斯达黎加队，但是败局已经无可逆转。这一次，他们的出局也许更加痛苦，因为他们最终只能眼看自己的命运交到了别人的手中，并为此付出了代价：西班牙队输给了日本队。

连续两届世界杯都在小组赛中出局，去年夏天的欧洲杯也止步于16强，德国队的表现已经足以证明：这不再是一支大赛强队。

尽管菲尔克鲁格做出了最大的努力，但德国队并没有一个经典9号。在防守方面，继胡梅尔斯等球员之后，只有吕迪格看起来是一个胜任的接班人。自从基米希转入中场后，右后卫位置上的混乱成为一场灾难，而边后卫位置上也正好缺乏人才。

小组赛最后一场战胜哥斯达黎加，但仍无力回天

小组赛最后一场战胜哥斯达黎加，但仍无力回天

结构性问题

这些问题在某种程度上都与德国的青年足球有关。在21世纪初，通过引入学院教育，德国的足球体系产生了一代技术上有天赋、战术上有想法的球员，铸就了2014年世界杯的辉煌。但从那以后，世界上其他国家后来居上，德国却步履蹒跚。目前改革措施还算到位，但十年之后才会开花结果。

教练也是一个问题。在前主教练勒夫的带领之下，德国队如同坐上过山车颠簸不平。他恋栈了太长时间，率队两度出征世界杯之后，没有能够进入一个新时代。

新上任的主教练弗里克带来了巨大的希望。他曾经在短暂的执教期间，将拜仁慕尼黑队变成了一个敢于冒险的决胜机器。然而，弗里克的风格在在卡塔尔世界杯中起起伏伏，因为德国队未能得到严肃的整改。问题还在于，一直缺乏真正的创新。弗里克必须为一些有问题的选择承担部分责任，并且需要被大声提醒：德国队不是拜仁慕尼黑队。

主教练弗里克

主教练弗里克

球队甲而已

所有这些问题导致了一个显而易见但仍然令人惊讶的结论：在目前的国际比赛中，德国不再是一支顶级球队。他们只是球队甲而已。统计数据足以证明这个结论：在过去的10场比赛中，德国队只赢了3场。正如贡多安和诺伊尔在败阵日本队之后的评论所表明的，球员对此也心知肚明。迎战西班牙队的表现，证明了德国队和它的主教练都乏善可陈。

本文作者Jonathan Harding

本文作者Jonathan Harding

弗里克很可能会留任。两年后的主场欧锦赛可能是他最后也是唯一的救赎机会。另一方面，球队经理比尔霍夫可能会发现自己左支右绌。

这支球队已经老化不堪。在与哥斯达黎加的比赛之后，穆勒暗示自己即将退役。如果看到京多安、格策，甚至诺伊尔相继效仿，那也不足为奇。无论两年后的主场比赛如何，一场迅速而彻底的革命的车轮正在滚滚向前。

无可奈何花落去，一个长期存在的事实已经难以遮掩：德国队不再是一支顶级球队。

 

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