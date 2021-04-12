 评论：德国选项党 —— 渴望边界及花园侏儒 | 时事评论 | DW | 12.04.2021

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时事评论

评论：德国选项党 —— 渴望边界及花园侏儒

2021大选年，德国选项党（AfD）将宝押在进攻上：反移民、反欧盟，反联邦政府的新冠政策。德国之声评论员Hans Pfeifer认为，该党的攻击性竞选纲领是对德国构成一种危险。

Deutschland AfD-Bundesparteitag | Präsidium

德国选项党主席团在德累斯顿党代会上

（德国之声中文网）一个花园侏儒。这个戴尖帽的蓄胡小男人。德国家庭前花园的缩影。在德国选项党的最新选举广告上，这个花园小矮人站在一片绿茵茵的花草地上。同时，人们还可以听到扬声器里传出的声音："正常是拥有一个家乡，是拥有安全的边界。"   

  "德国选项党 "以其选举纲领和首选举广告，开启了2021年秋季联邦议院大选选战。他们的选举口号是："德国。但正常。"    

憧憬理想世界  

通过其竞选活动，德国选项党寻求一种所谓的德国规范或常态。在那段视频中，出现的是怀抱孙子的慈爱的爷爷、奶奶、饭桌上欢声笑语的一家人、快活的学童、一只小狗，以及那位笑容可掬的花园侏儒。一言以蔽之：一个让人憧憬的世界，一个完美的德国。   

德国选项党这一宣传活动十分机巧。它引诱充满渴望的人们。身处新冠大流行瘟疫和持续的紧急状态，人们自有巨大渴望。选项党蛊惑人们重回那感觉良好之境。   

DW.COM

10月27日的图林根州议会大选后，在原东德地区的全部五个联邦州里，右翼民粹主义的德国选项党都成为了州议会第二大党。德国东部，为何会成为极右翼、右翼民粹主义思潮滋生的土壤？

脱欧、全然不同的新冠政策、不允许难民家属后继入境：未来数月，德国选项党（AfD）意欲以这些主张在选民中赢分。

曾被普遍视为默克尔接班人的克朗普-卡伦鲍尔打算辞去基民盟主席职务。这一发展是否意味着该党将更加“向右转”？

更能说明问题的是，选项党所举的与这种所谓的常态正相反对的东西：视频此时显示的是，在新冠停摆时代，关闭的咖啡馆、燃烧的路障、极端左翼行为、示威反对气候变化的一名脸色苍白的女孩。旁白：这些均属不正常。潜台词：这些都是非德国，联邦政府的新冠政策、左翼党、气候运动，统统都是德国的敌人。  

排斥的政治     

在德国选项党选战广告给出的好感觉－常态背后乃是一巨大的社会颠覆工程。这一点，视频自然未予指明，但德累斯顿的党代会就此作出了明确决定。   

该党现在的竞选纲领明确指出，何谓德国人，应重新成为与遗传有关的问题，父母是德国人的人方为德国人。由此，数十万德国人在意识形态上被宣布为 "非德国人"。而移民将变得不再可能。德国选项党甚至不再想毫无保留地欢迎急需的技术工人来德国。该党代表大会认为，"所谓的技术工人短缺 "是 "工业和经济协会及其他游说团体的一种虚构性叙述"。

  • Alexander Gauland (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    高兰德

    选项党两名主席之一高兰德（Alexander Gauland）曾说过，人们觉得国足健将、有非洲血统的博阿滕作为球员很好，但不想和他这样的人做邻居。高兰德还说德国应关闭边界，他还提到一个溺水难民儿童的照片，说不能受到孩子眼睛的道德绑架。

  • Weidel and Gauland (Reuters/F.Bensch)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    威德尔

    该党议会党团主席之一艾利斯•威德尔（Alice Weidel，图左）通常扮演这个右翼民粹党派的“理性之声”，但她也有过措辞失准的时候。《世界报》2013年一篇关于威德尔的报道就指出，她曾在一封邮件中骂德国政治家是“猪”和“二战中胜利国的木偶”。威德尔最初声称邮件是假的，但后来承认了它的真实性。她曾在中国工作过6年，博士论文题目也与中国有关。

  • Frauke Petry (Getty Images/T. Lohnes)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    佩特里

    前任德国选项党主席之一佩特里（Frauke Petry）2016年接受一家地方性媒体采访时说，德国边警应该向非法进入该国的难民开枪。她说，德国警察在“万不得已”的情况下可以向难民开枪，防止非法越境。上一个下令向跨越边境逃亡者开枪的政治人物，还要追溯到前东德领导人昂纳克(Erich Honecker)。

  • Björn Höcke (picture-alliance/Arifoto Ug/Candy Welz)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    霍克

    图林根州选项党主席霍克（Björn Höcke）是选项党极端派的标志性人物，他曾将柏林犹太大屠杀纪念碑称为"耻辱"，呼吁德国停止为纳粹历史赎罪。他说这番话时正值大选期间， 因为不赞同他的观点， AfD领导层一度要开除其党籍。

  • Beatrix von Storch (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    冯施托尔西

    选项党最初靠反对欧元和财政救助计划起家， 但很快反移民就变成了该党的核心议题。“那些不接受对检查边境点的人都是攻击者，”选项党副主席冯施托尔西（Beatrix von Storch）说：“面对攻击者，我们得自我防卫。”

  • Marcus Pretzell (picture alliance/dpa/M. Murat)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    普雷策尔

    前选项党北威州主席普雷策尔（Marcus Pretzell）也是宣布退出该党派的佩特里的丈夫。在2016年12月柏林圣诞节市场发生卡车冲撞人群恐怖袭击后，他称，柏林事件的受害者是“默克尔的冤魂”。

  • Andre Wendt (picture alliance/ZB/H. Schmidt)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    温特

    德国东部萨克森州议会议员温特（Andre Wendt）2016年递交的一份问讯文件引起了轩然大波，内容是关于无人陪伴的未成年外国人提供“绝育手术”所需的费用。据联邦无陪伴未成年难民协会（BumF）的数据，成千上万未成年人在德国寻求庇护，其中绝大多数是年轻男性。

  • Alexander Gauland AfD

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    又是高兰德

    去年8月大选期间，他在艾希斯费尔德（Eichsfeld）发表演讲时说，土耳其裔的联邦政府移民融入事务专员厄兹古茨（Aydan Özoguz）应该被“清除”到土耳其安纳托利亚去。他使用了清除“Entsorgen” 这个词，这与纳粹时期对犹太人和战俘的措辞类似。

  • Alexander Gauland

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    还是高兰德

    高兰德这个月初在选项党青年团代表大会上的讲话招致了各方批评。他先是承认德国人对数以百万计的纳粹受害者承担有罪责。但接着表示：“希特勒和纳粹，不过是德国千年成就上的一粒鸟屎。……我们有着光辉的历史，而且远远长于那十二年(纳粹时期)。”

    作者: Dagmar Breitenbach


    

自称的选项党人想把德国重新围起来。而且，不仅是要反对反性别歧视、反对同性恋者的平等权利，回到过去时代的社会氛围。几乎可从字面上体会到围起来之意思：出于选举策略考虑，选项党回避使用围墙这个字，而更愿意说，要设置边界栅栏。因为在德国，墙这个词传统上让人不舒服。  

背离国际社会    

在国际政治上，选项党要来一个极端转折：退出欧盟，并结束共同货币——欧元。其外交与安全政策座右铭可借用前美国总统特朗普的说法，概括为 "德国优先"。  

重建和强硬的议程很长。倘选举成功，选项党要驱逐数十万人，即使当事人来自战乱、危机国家。该党要求，12岁少年就可被送上法庭；某儿童从一个处于战争状态的国家逃到了德国，那么，根据该党的选举政纲，就该让其自生自灭：因为德累斯顿党代会以绝对多数决定拒绝难民的家庭团聚，适用于受心理创伤的逃亡儿童的家庭。  

背离法律   

德国选项党并不在乎法律和秩序，该党极右派别头目赫克（Björn Höcke）在热烈的掌声中特意声明：选项党必须发出一个政治标示，不能顾忌现有法律条款。  

但恰恰是这一立场使选项党对德国构成危险：只有在其不构成阻碍的情况下，该党才会接受法律和秩序。这应让德国人害怕。  

诚然，德国选项党远不能任命下一任男女总理；在本届联邦大选后，它也进不了政府，——其它各党都已经明确表示了这一点。然而，它有可能很快就成为萨克森-安哈尔特州最强大的政治力量。所以，人们应严肃对待这个极端政党的选战纲领。 

选项党宣扬友好的德国花园侏儒，作为敌对的全球化世界的对抗方案。显然，该党未能注意到，德国花园侏儒委实是一移民：来自土耳其。800年前，安纳托利亚东部的矿工们为他塑形，保护自己不受邪灵伤害。后来，不知何时，经由意大利商人，这位著名的红尖帽小人传到了德国。人类历史就是这样。昨天还是外国的东西，明天就变成德国的了。世界处在运动中。它在变化。不过，无须担心：这是正常的。 

 

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