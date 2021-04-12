评论：德国选项党 —— 渴望边界及花园侏儒

2021大选年，德国选项党（AfD）将宝押在进攻上：反移民、反欧盟，反联邦政府的新冠政策。德国之声评论员Hans Pfeifer认为，该党的攻击性竞选纲领是对德国构成一种危险。
（德国之声中文网）一个花园侏儒。这个戴尖帽的蓄胡小男人。德国家庭前花园的缩影。在德国选项党的最新选举广告上，这个花园小矮人站在一片绿茵茵的花草地上。同时，人们还可以听到扬声器里传出的声音："正常是拥有一个家乡，是拥有安全的边界。"
"德国选项党 "以其选举纲领和首个选举广告，开启了2021年秋季联邦议院大选选战。他们的选举口号是："德国。但正常。"
通过其竞选活动，德国选项党寻求一种所谓的德国规范或常态。在那段视频中，出现的是怀抱孙子的慈爱的爷爷、奶奶、饭桌上欢声笑语的一家人、快活的学童、一只小狗，以及那位笑容可掬的花园侏儒。一言以蔽之：一个让人憧憬的世界，一个完美的德国。
德国选项党这一宣传活动十分机巧。它引诱充满渴望的人们。身处新冠大流行瘟疫和持续的紧急状态，人们自有巨大渴望。选项党蛊惑人们重回那感觉良好之境。
更能说明问题的是，选项党所举的与这种所谓的常态正相反对的东西：视频此时显示的是，在新冠停摆时代，关闭的咖啡馆、燃烧的路障、极端左翼行为、示威反对气候变化的一名脸色苍白的女孩。旁白：这些均属不正常。潜台词：这些都是非德国，联邦政府的新冠政策、左翼党、气候运动，统统都是德国的敌人。
在德国选项党选战广告给出的好感觉－常态的背后乃是一巨大的社会颠覆工程。这一点，视频自然未予指明，但德累斯顿的党代会就此作出了明确决定。
该党现在的竞选纲领明确指出，何谓德国人，应重新成为与遗传有关的问题，父母是德国人的人方为德国人。由此，数十万德国人在意识形态上被宣布为 "非德国人"。而移民将变得不再可能。德国选项党甚至不再想毫无保留地欢迎急需的技术工人来德国。该党代表大会认为，"所谓的技术工人短缺 "是 "工业和经济协会及其他游说团体的一种虚构性叙述"。
自称的选项党人想把德国重新围起来。而且，不仅是要反对反性别歧视、反对同性恋者的平等权利，回到过去时代的社会氛围。几乎可从字面上体会到围起来之意思：出于选举策略考虑，选项党回避使用围墙这个字，而更愿意说，要设置边界栅栏。因为在德国，墙这个词，传统上让人不舒服。
在国际政治上，选项党要来一个极端转折：退出欧盟，并结束共同货币——欧元。其外交与安全政策座右铭可借用前美国总统特朗普的说法，概括为 "德国优先"。
重建和强硬的议程很长。倘选举成功，选项党要驱逐数十万人，即使当事人来自战乱、危机国家。该党要求，12岁少年就可被送上法庭；若某儿童从一个处于战争状态的国家逃到了德国，那么，根据该党的选举政纲，就该让其自生自灭：因为德累斯顿党代会以绝对多数决定拒绝难民的家庭团聚，且适用于受心理创伤的逃亡儿童的家庭。
德国选项党并不在乎法律和秩序，该党极右派别头目赫克（Björn Höcke）在热烈的掌声中特意声明：选项党必须发出一个政治标示，不能顾忌现有法律条款。
但恰恰是这一立场使选项党对德国构成危险：只有在其不构成阻碍的情况下，该党才会接受法律和秩序。这应让德国人害怕。
诚然，德国选项党尚远不能任命下一任男女总理；在本届联邦大选后，它也进不了政府，——其它各党都已经明确表示了这一点。然而，它有可能很快就成为萨克森-安哈尔特州最强大的政治力量。所以，人们应严肃对待这个极端政党的选战纲领。
选项党宣扬友好的德国花园侏儒，作为敌对的全球化世界的对抗方案。显然，该党未能注意到，德国花园侏儒委实是一移民：来自土耳其。800年前，安纳托利亚东部的矿工们为他塑形，保护自己不受邪灵伤害。后来，不知何时，经由意大利商人，这位著名的红尖帽小人传到了德国。人类历史就是这样。昨天还是外国的东西，明天就变成德国的了。世界处在运动中。它在变化。不过，无须担心：这是正常的。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。