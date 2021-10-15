评论：德国选民赋予小党更多权力 

（德国之声中文网）转变已然出现。德国选民的投票结果非常明确：结束从前“大联盟”的最小限度妥协，转向气候保护、数字化和德国现代化等宏伟任务。这些艰难使命现在只能和较小的政党们一起解决。绿党和自由民主党在所有可能的联盟中都将拥有重要发言权。没有它们，什么都行不通。这也是好事情。或许，一个新的自由中间力量会由此产生。

争相追逐的绿色新娘

绿党选票明显增加清楚地表明，对气候变化后果的恐惧已经影响到选民。凭籍这一投票结果，绿党将信心满满，进入组建执政联盟的摸底谈判。它是大家追逐的新娘，而新娘可以哄抬彩礼。然而，德国恐怕还不准备有像贝尔博克（Annalena Baerbock）为首的绿党所希望的那种转变。尤其在转变需要花钱时，更其如此。选举结果也显示了这一点。

自民党参与决定

没有自民党，新政府的组建也几无可能。自由主义者将自己视为放宽限制的主要力量，并可能会制约某些绿党愿望。自民党信任市场，强调数字化和去官僚化，希望在不增税的情况下保护气候。在组阁探索性谈判中，该党须解释，所有这些该如何运作。

德国大选之后 各党众生相 社民党的欢呼 尽管是否成为议会第一大党仍有变数，社民党总部勃兰特大楼内依然一片欢乐气氛。初步计票结果显示，该党得票率在25%左右。就在几个月前，根本没有人能够想象社民党能够“浴火重生”。16年后，社民党人终于有机会出任联邦总理。

德国大选之后 各党众生相 肖尔茨要当总理 这个总理应该是他本人，笑眯眯的社民党总理候选人肖尔茨相当确信这一点。他表示，选举结果明确显示选民希望社民党组阁执政，“换一个政府”。

德国大选之后 各党众生相 绿党的派对 绿党掀起欢乐人潮，曾在近二十年前担任联邦农业部长的资深政客居纳斯特乐在其中：绿党的选举之夜充满欢庆气氛，除了在联邦层面表现不错，15%的得票率创下历史新高。同时进行的柏林地方选举中，绿党也位居第一。下一届德国政府中，绿党几乎不可能缺席。

德国大选之后 各党众生相 拉舍特悔恨莫及 基民盟总理候选人拉舍特称选举结果是“紧急状态”，但依然充满斗志。“投给联盟党的每一票都是反对左派领导联邦政府的一票。因此我们将竭尽全力，建立一个联盟党领导的联邦政府。”

德国大选之后 各党众生相 绿党的派对 绿党掀起欢乐人潮，曾在近二十年前担任联邦农业部长的资深政客居纳斯特乐在其中：绿党的选举之夜充满欢庆气氛，除了在联邦层面表现不错，15%的得票率创下历史新高。同时进行的柏林地方选举中，绿党也位居第一。下一届德国政府中，绿党几乎不可能缺席。

德国大选之后 各党众生相 “造王者”自民党？ 自民党人的掌声不算太热烈。这次大选获得11%左右的选票，与上次选举相差无几。他们和绿党一样，有望成为“造王者”或“关键少数”。可以想象的组阁可能是：“牙买加”联盟（联盟党、绿党和自民党）或“交通灯”联盟（社民党、绿党和自民党）。

德国大选之后 各党众生相 左翼党震惊 左翼党今晚心情不佳。党主席苏珊娜·亨尼希-韦尔索夫（Susanne Hennig-Wellsow）表示，“这是对我们的重大打击”。左翼党初步得票率只有5%，刚刚达到进入议院的最低门槛。不过依然有望通过第一票得票率进入下一届联邦议院。

德国大选之后 各党众生相 选项党失望 选项党议员冯· 斯托希（Beatrix von Storch/图中）显然大失所望：这个右翼民粹主义政党此前是议会第三大党，这次得票率为11%左右，低于上次大选（12.6%）。选项党主席楚帕拉(Tino Chrupalla/图右)表示本党得票率稳定，不过选票有所流失“当然也令人痛心”。

德国大选之后 各党众生相 抗议右翼 选项党的选举之夜活动遭遇抗议：有反对人士在柏林该党活动场所对面挂出横幅，表达对这个右翼政党的不满。

德国大选之后 各党众生相 无票可投 本次选举本来就充满戏剧化场面，而柏林选举当天的一个插曲也让投票出现一番波折：柏林的部分选民在原定投票站关闭的18点之后依然在排队等候投票，因为部分投票站一度发生选票供应不足的窘况。柏林国际马拉松在选举同一天举行，多处街道因此而封锁，出现这样的物流问题也不足为奇了。



基民盟/基社盟该当在野党了

毫无疑问，基民盟/基社盟此次败选。即使选票的损失比多数民意调查机构最近预测的要少，但与上届大选相比较，其戏剧性锐减这一事实无法掩盖。尽管作为北威州州长，他执政有方，但该联盟首席竞选人拉舍特（Armin Laschet）无法让选民服膺。巴伐利亚姐妹党——基社盟也一头栽倒。这是自 1949 年以来，联盟党在联邦选举中得到的最糟结果。连续执政 16 年后，联盟党成为在野党的时机已经成熟。 德国大选初步结果出炉 谁能组阁?

“牙买加“选项

不过，基民盟/基社盟仍会竭力拉拢绿党和自民党，组成黑、绿、黄“牙买加国旗色联盟”。尽管只是议会第二大党，它也可如此行事。决定性因素是，谁能成功组成多数派联合政府。在德意志联邦共和国历史上，任总理者已有３回不是出自最大议会党团。 德国大选初步结果出炉 谁能组阁?

默克尔 2.0

这对使社民党这次选举中成为议会最大党团的肖尔茨(Olaf Scholz)构成挑战。虽说比分非常接近，但他已实现了前所未有的超越。在选战初始的民调中，社民党的支持率有时只在 12% 左右。这个曾经的全民党似乎已然趴下。肖尔茨扭转了局面。不过，他个人代表了什么；对他来说，真正重要的是什么，对此，大家仍不清楚。他之行事犹如“默克尔 2.0”：说一不二、务实、不感情冲动。显然，这颇让选民喜欢。

观看视频 02:46 2分钟了解德国总理候选人：肖尔茨（社民党）

“交通灯“选项

现在，肖尔茨得表现出真正的能耐了。若想当下届联邦总理，他就必须迅速与绿党和自由党作摸底谈判。组成”红黄绿“联合政府是他的目标。这不容易。因为，在气候政策或税收政策方面，他将不得不向这两个较小的政党做出让步。卡着他脖子的基民盟也会做同样尝试。

德国之声总编Manuela Kasper-Claridge

结局待定

结局如何，尚难料定，但德国人不希望看到默克尔的政策延续。基民盟和社民党这两个大党的权力和影响力业已大不如前。

德国政界将变得多彩。这是着手处理重大未来议题的机会。环保型，而且，数字化。

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