评论：德国选民赋予小党更多权力 

联盟党和社民党的统治地位成了历史：此次联邦大选，选民投票支持变革。德国之声主编 Manuela Kasper-Claridge 认为，这是进行必要变革的机会。
（德国之声中文网）转变已然出现。德国选民的投票结果非常明确：结束从前“大联盟”的最小限度妥协，转向气候保护、数字化和德国现代化等宏伟任务。这些艰难使命现在只能和较小的政党们一起解决。绿党和自由民主党在所有可能的联盟中都将拥有重要发言权。没有它们，什么都行不通。这也是好事情。或许，一个新的自由中间力量会由此产生。
绿党选票明显增加清楚地表明，对气候变化后果的恐惧已经影响到选民。凭籍这一投票结果，绿党将信心满满，进入组建执政联盟的摸底谈判。它是大家追逐的新娘，而新娘可以哄抬彩礼。然而，德国恐怕还不准备有像贝尔博克（ (Annalena Baerbock) ）为首的绿党所希望的那种转变。尤其在转变需要花钱时，更其如此。选举结果也显示了这一点。
没有自民党，新政府的组建也几无可能。自由主义者将自己视为放宽限制的主要力量，并可能会制约某些绿党愿望。自民党信任市场，强调数字化和去官僚化，希望在不增税的情况下保护气候。在组阁探索性谈判中，该党须解释，所有这些该如何运作。
毫无疑问，基民盟/基社盟此次败选。即使选票的损失比多数民意调查机构最近预测的要少，但与上届大选相比较，其戏剧性锐减这一事实无法掩盖。尽管作为北威州州长，他执政有方，但该联盟首席竞选人拉舍特（Armin Laschet）无法让选民服膺。巴伐利亚姐妹党——基社盟也一头栽倒。这是自 1949 年以来，联盟党在联邦选举中得到的最糟结果。连续执政 16 年后，联盟党成为在野党的时机已经成熟。 德国大选初步结果出炉 谁能组阁?
不过，基民盟/基社盟仍会竭力拉拢绿党和自民党，组成黑、绿、黄“牙买加国旗色联盟”。尽管只是议会第二大党，它也可如此行事。决定性因素是，谁能成功组成多数派联合政府。在德意志联邦共和国历史上，任总理者已有３回不是出自最大议会党团。 德国大选初步结果出炉 谁能组阁?
这对使社民党这次选举中成为议会最大党团的肖尔茨(Olaf Scholz)构成挑战。虽说比分非常接近，但他已实现了前所未有的超越。在选战初始的民调中，社民党的支持率有时只在 12% 左右。这个曾经的全民党似乎已然趴下。肖尔茨扭转了局面。不过，他个人代表了什么；对他来说，真正重要的是什么，对此，大家仍不清楚。他之行事犹如“默克尔 2.0”：说一不二、务实、不感情冲动。显然，这颇让选民喜欢。
现在，肖尔茨得表现出真正的能耐了。若想当下届联邦总理，他就必须迅速与绿党和自由党作摸底谈判。组成”红黄绿“联合政府是他的目标。这不容易。因为，在气候政策或税收政策方面，他将不得不向这两个较小的政党做出让步。卡着他脖子的基民盟也会做同样尝试。
结局如何，尚难料定，但德国人不希望看到默克尔的政策延续。基民盟和社民党这两个大党的权力和影响力业已大不如前。
德国政界将变得多彩。这是着手处理重大未来议题的机会。环保型，而且，数字化。