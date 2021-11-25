评论：德国，踏上新的征程

（德国之声中文网）德国将很快拥有一个联合政府，该政府的政党组合在联邦层面上还从未出现过。主导这一联合政府的将是社会民主党，该党在联邦大选中出人意料地获得了胜利。社民党的悠久历史可以追溯到19世纪的工人运动。社民党在其漫长的历史中，曾多次成为德国社会大胆变革的推动力量。

本世纪初，社民党同其联合执政伙伴绿党一道，推出'2010议事日程'，对德国僵化的就业、福利以及经济政策，进行了大刀阔斧的现代化改革。这一刮骨疗毒的改革进程，使当时被称为"欧洲病夫"的德国至少在经济层面上获得了新生。此后，作为世界第四大经济体，德国经济又恢复了活力，得以重新扮演起了欧洲经济火车头的角色。

三党联合 各有千秋

毫无疑问，这场激进的变革也对很多人造成了冲击。德国社会中的相对贫困现象非常严重，拥有数量惊人的低薪阶层。即将上任的红黄绿联合政府将尝试改变这一现象，具体举措包括将最低工资提升至每小时12欧元。这也是社民党在选战中提出的核心承诺，即将接替默克尔成为新一任德国总理的肖尔茨兑现诺言后，将会有大约一千万人直接获益。

提升最低工资本来众望所归，但组阁谈判中，这项主张仍引起了争议。推崇市场经济的自民党本不赞同政府干预企业的薪资自由决策权。但作为补偿，自民党得以将该党另一项主张写进联合执政协定，即坚持宪法中所规定的债务封顶原则。而绿党在联合执政协定中留下的痕迹更是随处可见，那就是气候保护。例如在绿党的坚持之下，执政联盟已经同意将退出煤电的日期从2038年提前至2030年。

建立防疫指挥部是个好主意

参与联合执政的红黄绿三党都表现出了极大的妥协意愿和灵活性。对于今后的德国、欧洲以及全球政治，各个政党都提出了各自雄心勃勃的施政纲领，而为了实现这些施政纲领，他们今后也将需要寻求执政伙伴之外、甚至联邦议院之外的广泛支持。在德国国内，执政联盟必须尽快将竞选承诺辅助实施。有关成立防疫专家指挥部的主张，就是一个很好的开端。

联合执政协定中有关外交、安全、国防以及发展政策的章节，读起来似乎更多是良好的愿望。加强欧盟的行动力和内部团结，也曾是默克尔16年总理生涯的重要目标。但实现这一目标谈何容易，英国退欧就很能说明这个问题。而波兰和匈牙利等国在法治国家建设中所反映出的差距，更显示欧盟的向心力在减弱，而离心力却在增强。

肖尔茨是德国欧洲政策连贯性的保障

在欧洲一体化发展的崎岖道路上，新的德国政府既要拥有极高的政治敏锐，还要表现出强大的行动力。在对待西巴尔干六国的问题上，尤为如此。上述六国都希望加入欧盟大家庭。联合执政协定中写道，今后德国将本着"服务与理解"的精神承担起对欧盟的传统责任，听起来很不错。鉴于肖尔茨在默克尔任内就担任过副总理，因此德国的欧洲政策保持连贯性，是有保障的。

这种连贯性同样也适用于同北约和美国的关系。鉴于阿富汗的惨痛经历，双边加强政治合作显然是件意义重大的事情。

沿着勃兰特的脚印

在对待中国、俄罗斯以及土耳其等国的问题上，鉴于过去几年当中同上述国家的关系不断趋于紧张化，执政联盟现在要做的是：敦促上述国家保障人权，但同时保留沟通渠道。面对来自国内和国际社会的挑战，社民党、绿党和自民党似乎已经奠定了联合执政的基础。

联合执政协定的主题是"勇于取得更大进步"，这同当年社民党总理勃兰特提出的口号"勇于推动更多民主"非常接近，这也绝非偶然。1969年，社民党同自民党联合执政时提出"勇于推动更多民主"的口号，逐步实现了德国社会的变革，并在国际舞台上推动了德国同共产党阵营关系的缓解。

认同民主 推动变革

执政联盟形容自己是一个"推动民主、公平和持久性的联盟"，这其实也反映出了三个政党的自我认同：自民党推崇自由，社民党强调公正，而绿党则注重可持续性发展。民主、公正和持续性发展，听上去都是很动听的词汇，会有人对这样的主张提出异议吗？只有那些在德国内外主张民族主义、闭关锁国以及专制政治的人，才会提出异议。遗憾的是，这样的人仍大有人在。而以认同民主和推动变革的自信姿态对这些人大声说不，显然是来自德国的一个良好信号。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。