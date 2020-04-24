评论：德国民主制生命力旺盛 疫情时期亦然

（德国之声中文网）危机时期是政府显身手的时期。过去数周，现政府削减了公民基本权利、大规模限制了自由、捆住了经济。--得到大多数公民和议会几乎是一致的赞同。所有政党都快速通过了巨额资助项目，支持"停摆"。

本文作者Volker Witting

然而，就在联邦政府总理默克尔发表抗击新冠肺炎COVID-19政府声明的那一天，人们清楚了：这个共和国也是议会民主制共和国，即立法机构的共和国。德国民主制活着，--危机时期亦然！又在争论了：当然是有关走出危机的正确道路。但也围绕过高的军费、重危的或贪得无厌的企业、基本退休金，等等等等。

默克尔批评各州的放宽措施

默克尔总理也承认，限制公民自由权让她非常为难，而作出相关决定之难超过了迄今的任何其它决定。她称，新冠病毒危机是对社会团结和欧洲团结的一次"考验"。她指出，逐步开放商店和公共生活，"如履薄冰"。她发出警告："我们尚未胜利！"她表示，在放宽限制上，若干联邦州的做法过头，"不谨慎，太不谨慎了。"

本周一，与放宽设想有关，默克尔甚至在闭门会议上使用了"疯狂的放宽讨论"这样的批评性说法。疯狂一词指的是当事人在放纵状态下完全失控。默克尔的这一新词创造让很多反对派人士至为不爽。而他们也这么说了。自民党主席林德纳要求，国家在限制公民基本权利时必须履行阐述理由的责任；右翼民粹主义的德国选项党荣誉主席高兰强调反对"唯上"、"管束"、以及"不容分说-心态"的趋势。

基础坚固--不是薄冰

在共和国开始进入人们感觉到的紧急状态一个多月后，某种常态也正重返议会和公共生活：德国重又争论了。无论如何，民主制并非如履薄冰，而是有着坚固的基础。