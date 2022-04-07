评论：德国总理无意再犹豫

德国全力支持乌克兰，而且提供更多重武器。德国之声记者Sabine Kinkartz认为，肖尔茨总理在纪念二战结束77周年发表的对全国讲话立场鲜明，这是好事。
（德国之声中文网）77年前的5月8日，纳粹德国投降，由此，至少在欧洲，第二次世界大战告终。在亚太地区，我们知道战争延续了更久。而现在，战火却在欧洲重燃。侵略者是俄罗斯。2022年5月8日这一天，该国总统普京远未投降。德国总理也认为，和平遥遥无期。肖尔茨在当晚的对全国电视讲话中表示，今天，他无法说"俄罗斯对乌克兰的残酷战争会在何时及以何种方式结束"。
数星期犹豫不决后--他自然不希望被理解为犹豫不决--肖尔茨来到了战争的现实世界。别无选择。德国必须尽其所能和力量来支持乌克兰。其中就包括提供武器，甚至是重武器。宣布，"我们将继续这么做。" 有了这句话，每个人都会清楚，"猎豹 "不会是驶入乌克兰的最后一种坦克。
人类从第二次世界大战得出的一个教训是"永远不再（发生战争） "。二战中，德国也给乌克兰人民带去了无尽痛苦。现在，直面俄罗斯的侵略战争，肖尔茨指出，正是 "永远不再 "这一教训产生出应对乌克兰承担的责任和义务。终于说了这样的话! 肖尔茨强调，与被攻击者并肩捍卫正义和自由，这是5月8日的遗产。
别误会了：肖尔茨总理可是从一开始就站在乌克兰一边。俄罗斯入侵该国3天后，他就在联邦议会宣布了德国政策的 "时代转折"，明确表示，此时此刻起，许多事情都将不同于前。然而，众所周知，豪言壮语之后不一定有同样豪迈的行动。最初，德国觉得碍难以适切方式向乌克兰提供军事支持。就此，只消回忆一下德防长最初如何试图将向乌运送5000顶钢盔自夸为一壮举的就足够了。此事只令人尴尬。
不过，不能因此而笼统指责肖尔茨。作为总理，他不能一人说了算，需征得执政联盟伙伴的同意，当然，还有本党的支持。而正是从本党那里他得不到足够支持。和平主义在社民党内十分普遍，且根深蒂固。对许多社会民主党人来说，"创造无武器的和平 " 绝非说说而已，而是一项严肃诉求。
与此相应，人们最初抵制向战争地区提供武器。这一阻力遍及德国社会。在这个国度，并非人人都乐见德国提供坦克。
然而，侵乌战争持续时间越长、俄军暴行--谋杀、强奸和折磨--越昭彰，人们便越清楚，这场战争不可能通过对话结束。无人再可忽视这一点。
但阻碍社民党的不只是和平主义。数十年里，它将宝押在同苏联及后来同俄罗斯的对话上。它发明了 "接近致变 "的缓和政策，并由此派生出 "贸易致变"方针。该党长期谨遵这一原则：只要在经济上包容俄罗斯，和平便有保障。也因此，该党过于注重俄罗斯而忽略了东欧诸国的警告。现在，该党正因此吃苦。
承认失败并从中吸取教训是个过程，需要时间，肖尔茨或多或少也得经历这一过程。此次讲话表明，总理做出了自己的决断。他做了解释，表明态度和立场，而且措辞允当。这是好事。很长时间里，德国政府的决策过程在国际上给人留下踟蹰和迟疑印象，已经损害了德国。
有了这次讲话，不应再有任何含浑之处，因为，这位总理不再能从他现在所说的话往后退了。去基辅访问有了最佳先决条件。
现在，德国公民们也清楚了所处的境遇。战争可能会持续很长时间，且会带来后果。德国亦然。肖尔茨承诺，将尽其所能避免对国家的伤害、希望不做任何可能被解释为参战的事情，并将只和盟国共同继续走在这条道路上。这样是否就行了？无人能提供保障。
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这是一次重要的政策性改变，就在几天前，向乌克兰提供重型武器还被看作会提升核大战风险。本周四，德国联邦议院通过向乌克兰提供重型武器的决议，该决议也要求德国政府向中国发出呼吁及警告。
拜登周五宣布新的对乌军援计划，总价值达到1.5亿美元。欧盟仍在为如何禁止进口俄罗斯石油而争论不休。乌克兰总统泽连斯基则再次向德国总理肖尔茨发出了访问基辅的邀请，而且是在俄罗斯庆祝“胜利日”这天。