评论：德国总理无意再犹豫

（德国之声中文网）77年前的5月8日，纳粹德国投降，由此，至少在欧洲，第二次世界大战告终。在亚太地区，我们知道战争延续了更久。而现在，战火却在欧洲重燃。侵略者是俄罗斯。2022年5月8日这一天，该国总统普京远未投降。德国总理也认为，和平遥遥无期。肖尔茨在当晚的对全国电视讲话中表示，今天，他无法说"俄罗斯对乌克兰的残酷战争会在何时及以何种方式结束"。

数星期犹豫不决后--他自然不希望被理解为犹豫不决--肖尔茨来到了战争的现实世界。别无选择。德国必须尽其所能和力量来支持乌克兰。其中就包括提供武器，甚至是重武器。宣布，"我们将继续这么做。" 有了这句话，每个人都会清楚，"猎豹 "不会是驶入乌克兰的最后一种坦克。

5月8日带来的一项责任

人类从第二次世界大战得出的一个教训是"永远不再（发生战争） "。二战中，德国也给乌克兰人民带去了无尽痛苦。现在，直面俄罗斯的侵略战争，肖尔茨指出，正是 "永远不再 "这一教训产生出应对乌克兰承担的责任和义务。终于说了这样的话! 肖尔茨强调，与被攻击者并肩捍卫正义和自由，这是5月8日的遗产。

别误会了：肖尔茨总理可是从一开始就站在乌克兰一边。俄罗斯入侵该国3天后，他就在联邦议会宣布了德国政策的 "时代转折"，明确表示，此时此刻起，许多事情都将不同于前。然而，众所周知，豪言壮语之后不一定有同样豪迈的行动。最初，德国觉得碍难以适切方式向乌克兰提供军事支持。就此，只消回忆一下德防长最初如何试图将向乌运送5000顶钢盔自夸为一壮举的就足够了。此事只令人尴尬。

"创造无武器的和平"

不过，不能因此而笼统指责肖尔茨。作为总理，他不能一人说了算，需征得执政联盟伙伴的同意，当然，还有本党的支持。而正是从本党那里他得不到足够支持。和平主义在社民党内十分普遍，且根深蒂固。对许多社会民主党人来说，"创造无武器的和平 " 绝非说说而已，而是一项严肃诉求。

与此相应，人们最初抵制向战争地区提供武器。这一阻力遍及德国社会。在这个国度，并非人人都乐见德国提供坦克。

然而，侵乌战争持续时间越长、俄军暴行--谋杀、强奸和折磨--越昭彰，人们便越清楚，这场战争不可能通过对话结束。无人再可忽视这一点。

观看视频 02:05 德国将向乌克兰输送重型武器吗？

缓和政策已然失败

但阻碍社民党的不只是和平主义。数十年里，它将宝押在同苏联及后来同俄罗斯的对话上。它发明了 "接近致变 "的缓和政策，并由此派生出 "贸易致变"方针。该党长期谨遵这一原则：只要在经济上包容俄罗斯，和平便有保障。也因此，该党过于注重俄罗斯而忽略了东欧诸国的警告。现在，该党正因此吃苦。

承认失败并从中吸取教训是个过程，需要时间，肖尔茨或多或少也得经历这一过程。此次讲话表明，总理做出了自己的决断。他做了解释，表明态度和立场，而且措辞允当。这是好事。很长时间里，德国政府的决策过程在国际上给人留下踟蹰和迟疑印象，已经损害了德国。

本文作者：Sabine Kinkartz

未来不确定

有了这次讲话，不应再有任何含浑之处，因为，这位总理不再能从他现在所说的话往后退了。去基辅访问有了最佳先决条件。

现在，德国公民们也清楚了所处的境遇。战争可能会持续很长时间，且会带来后果。德国亦然。肖尔茨承诺，将尽其所能避免对国家的伤害、希望不做任何可能被解释为参战的事情，并将只和盟国共同继续走在这条道路上。这样是否就行了？无人能提供保障。

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