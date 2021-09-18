 评论：德国必须了断默克尔的中国情结 | 评论分析 | DW | 24.09.2021

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评论分析

评论：德国必须了断默克尔的中国情结

多年来，柏林一直纵容中国，希望数以亿计的欧元投资能促使中国放弃独裁。德国之声记者Ashutosh Pandey认为，北京的好战态度表明，这种策略已经适得其反。

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默克尔在任16年访问中国10多次

（德国之声中文网）德国总理默克尔可谓尽其所能促北京改弦易辙。16年任期内十几次出访中国证明了她对“贸易促转变”的信念。

德国公司在中国投资数十亿欧元，为这个快速发展的国家带去亟需的制造技术。得到大量补贴的中国公司很长时间在欧洲市场通行无阻，将具有战略意义的当地企业变为囊中之物。人们希望，紧密的经济关系将促使北京放弃独裁政治，拥抱自由、民主的价值观。

然而，默克尔的骄纵惨遭失败，北京在习近平主席的领导下变本加厉。它侵犯新疆维吾尔穆斯林的人权而不受惩罚，镇压香港民主活动，建造非法岛屿，以贸易战欺负他国，把穷国推进债务陷阱。

和北京保持良好关系

默克尔的最大失败在于她不知道何时停止讨好北京，何时划定红线。她甚至在最后一次正式访问中国时也试图加强贸易关系，还带上一个由德国商界领袖组成的大型代表团，而那时，支持民主的抗议活动正席卷香港。

2019年，一直在北京促进其利益的德国联邦工业联合会(BDI)将中国定性为一个 "系统性的竞争对手"，并总结道，中国 “在可预见的未来不会发展成为市场经济或拥抱自由主义”。

尽管如此，默克尔还是继续推行她的亲和政策，尽管这意味着在中国未签署国际劳工组织废止强迫劳动公约的情况下，强行推动欧中投资协定。人权组织一直呼吁中国签署该公约并指责新疆有奴役劳工的现象。

更有力的中国政策

随着默克尔即将离任，柏林应该抓住机会，对中国采取强有力的立场。有着惨痛纳粹历史的德国必须寻求与包括美日在内的志同道合的国家建立联盟，让北京为压制人权付出代价。

维持现状不是一个选项。新政府将面临更大的压力去强烈谴责北京并采取行动。

柏林对违反欧盟核心价值观的做法采取强硬立场，可能会将那些对默克尔不惜代价推动商业的做法感到失望的成员团结起来，并帮助该联盟最终对这个亚洲大国采取共同政策。

对中国的虚张声势

默克尔的战略主要是出于对中国可能对活跃在中国市场的德国公司进行反击的担心，因为中国是最有利可图的市场之一。但也许她没有意识到德国对中国的分量比她想象的要大。当柏林与它的盟友合作时，其影响力会成倍增加。

德国之声编辑Ashutosh Pandey

德国之声编辑Ashutosh Pandey

虽然中国是德国最大的货物贸易伙伴，年贸易额超过2000亿欧元（2370亿美元），但它不是德国货物的最大目的地。换句话说，德国从中国购买的产品多于中国从德国购买的产品。德国公司在中国的雇员超过一百万人。

贝塔斯曼基金会（Bertelsmann Stiftung）2015年关于德中贸易关系的研究报告认为，"德国对中国的依赖并不像人们普遍认为的那样，明显高于中国对德国的依赖"。中国的消费品行业——其低成本产品使该国成为全球出口大国——主要使用德国机械。德国可以很容易用从其他国家进口的产品取代从中国购买的大部分产品。

同样重要的是应该意识到，从全球化中受益匪浅的中国经济比以往任何时候都和其他经济体密切交织，这意味着，北京对贸易伙伴造成的任何痛苦在其国内都可能感受到。

中国还没有完全从西方公司吸走知识产权及获取关键技术。事实上，在实现习主席提出的成为高科技超级大国的目标时，中国更需要这些技术。它不能承受与欧盟挑起争端，因为欧盟的技术和资本支撑起中国的增长故事，尤其是在它与美国和澳大利亚的关系恶化的情况下。

由于默克尔痴迷于保持北京的良好关系，经济利益长期以来一直优先于价值观。现在是改变这种状况的时候了。

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