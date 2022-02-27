 评论：德国对普京的俄罗斯明确说不 | 评论分析 | DW | 28.02.2022

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评论分析

评论：德国对普京的俄罗斯明确说不

德国总理肖尔茨发表的政府声明，标志着德国对俄政策以及国防政策进入了一个全新的历史阶段。德国之声总编 Manuela Kasper-Claridge发表评论称，联邦政府的新举措势在必行。

德国总理肖尔茨2月27日在联邦议院针对乌克兰局势发言

德国总理肖尔茨2月27日在联邦议院针对乌克兰局势发言

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨在联邦议院的演说令人振奋，犹豫委婉的政策已经成为过去。德国已经决定为乌克兰提供武器，并要投入巨额资金对联邦国防军进行现代化改造。德国总理明确表示，德国国防政策已经掀开了新的篇章。

红黄绿政府对俄罗斯侵略者表明了态度。其他北约成员国，尤其是波罗的海诸国，终于看到德国是个可靠的伙伴。上述国家非常担心，继乌克兰之后，普京也会强迫他们重返俄罗斯的势力范围。肖尔茨明确表示，德国不会容忍俄罗斯的扩张行为，也会坚决承担北约成员国的义务。长期以来，犹犹豫豫裹足不前的德国，终于迈出了这一步。

德国总理肖尔茨明确表示，德国不会容忍俄罗斯的所作所为

德国总理肖尔茨明确表示，德国不会容忍俄罗斯的所作所为

向俄罗斯民众发出明确信号

与此同时，肖尔茨也强调，促成俄罗斯和德国的和解仍将是德国大政方针的历史性基石，这也是向俄罗斯民众发出的明确信号。全俄各地发生的反战游行，也说明俄罗斯并不是所有人都支持普京发起的战争。

但我们也不应忘记，德国改变防御政策也将会付出沉重的、而痛苦的代价。仅在今年年内，德国联邦国防军就将获得一千亿欧元的额外拨款，为此目的，政府必须在其他领域节省开支。

俄罗斯将被隔离于世界经济之外。此举有可能直接导致能源价格上涨，供应紧张以及能源交易陷入混乱。德国人必须为此做好准备。红黄绿政府必须同反对党联合起来，尽快为德国制定出应对措施、指明发展方向。当然，为此目的展开深入的讨论也必不可少。

DW Kommentatorenbild Manuela Kasper-Claridge

德国之声总编Manuela Kasper-Claridge

天然气供应中断

德国终于也同意了将俄罗斯银行排除在国际支付体系SWIFT之外的决议。但各方也应对此举带来的后果有充分地认识：这有可能会导致俄罗斯天然气供应的中断，因为没有了SWIFT, 也就将无法支付天然气货款。报复行为虽然有民意基础，而且也实属必要，但其代价也将是高昂的。而制裁措施产生效果更是需要一个漫长的过程。

对于正在顽强抵御俄罗斯侵略者的乌克兰民众来说，德国政府的转变更是意义重大。乌克兰民众终于看到，除了提供数千枚头盔之外，德国也愿意为乌克兰提供更多的支持。这是德国社民党、绿党和自民党联合政府向乌克兰发出的明确信号。在此之前，德国曾长期犹豫徘徊，现在终于拿出了明确的立场，这无疑是件好事。

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