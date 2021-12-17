评论：德国对外政策，总理外长必有一场恶斗

(德国之声中文网）如果说新任外交部长贝尔博克工作不够努力，显然有失公允。上任没几天，她就已经完成了一系列出访任务。布鲁塞尔、巴黎、华沙，还参加了利物浦的七国外长会议以及瑞典的裁军会议。

在实干方面，贝尔博克也毫不逊色。法庭裁定柏林一起谋杀案为俄罗斯国家为幕后指使后，贝尔博克宣布两名俄罗斯外交官为不受欢迎的人，并召见了俄罗斯驻德大使。年仅四十岁的新外长已经引起了广泛的关注。

对华政策

尽管如此，由社民党、绿党和自民党组成的三党联合政府中，外交政策仍有可能成为三方长期争执的焦点。简单地说就是，贝尔博克希望在德国外交政策中赋予人权及环保更重要的地位，而总理肖尔茨曾更倾向于保持德国外交政策的连贯性，延续前总理默克尔的既定方针。有鉴于此，总理和外长发生严重冲突应该只是个时间问题。

比如对华政策，德国总理府并没有真正否认肖尔茨正式就任总理前就已和北京通过气的媒体报道。据称，肖尔茨今年十月中旬，曾向北京传话，宣称他上任后德国的对华政策并不会发生根本变化。也就是说，保障经济利益仍将是对华政策的核心。多家媒体报道称，替肖尔茨向北京传话的，正是欧盟委员会主席米歇尔。而当时，在绿党和自民党的坚持之下，联合争执协定中刚刚明确写入了谴责中国在香港等地践踏人权的内容。

评论作者：Jens Thurau

贝尔博克强调要推行以价值观为主导的外交政策，但一旦实际具体内容，她的表述也变得摸棱两可。社民党议会党团代表团主席明策尼希（ Rolf Mützenich）也早已为绿党籍外交部长界定了她的职权界限，这位社民党政治家明确表示，只有总理府才有权制定德国的外交政策。这番表述自然引起了绿党和自民党的强烈不满，然而，一个不争的事实却是，默克尔总理执政期间，对外政策，尤其是欧洲政策方面，一直由默克尔本人拍板，这曾令其手下的多任外交部长叫苦不迭。

对俄关系

在对待俄罗斯问题上，柏林谋杀案判决出台后，贝尔博克做出的强硬反应显然也得到了联合政府各党派的支持。但对于是否会按照贝尔博克的意图不将北溪二号输气管道同德国能源网络连接起来，则还远远没有形成共识。当然，一旦俄罗斯对乌克兰发起军事进攻，那么叫停北溪二号将是欧洲人的一个选项，但也仅此而已。

俄德输气管道北溪二号也将是德国新政府中的争议话题。

社民党人以前是、现在仍然是推动北溪二号俄罗斯输气项目的重要支持者。肖尔茨出任总理后，只是轻描淡写地说，北溪二号已经不再是政治问题，是否会进一步推进，只需要相关部门的批准或否决。各方非常清楚，明年德国最后一批核电站也将停止运营，而可再生能源如果不能按照绿党的预期得到快速发展，届时德国就将离不开北溪二号输送的天然气。

气候保护成为外交政策的组成部分

在削减核武器的问题上，贝尔博克在瑞典已经强调了德国的立场。但迄今为止，德国土地上仍部署着美国的核武器，发生紧急情况时，德国战机将会执行投掷这些核武器的任务。这就是所谓的核参与原则。这一点在德国新政府任内也不会发生变化，德国政府甚至订购了新的战机，以便更好执行上述任务。鉴于这一事实，贝尔伯克所谓支持削减核武器的主张，只是一句口号而已，并无更多实质意义。

不过，贝尔博克将此前一直由环境部负责的气候保护国际谈判纳入自己的职权范围，无疑是一个明智之举，也进一步提升了外交部的重要性。绿党外长掌管德国在气候保护领域的国际谈判，也是众望所归。总而言之，德国外交政策比以往受到了更多的关注，这毕竟是一件好事情。

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