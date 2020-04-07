评论：德国人暂时还得呆在家里

（德国之声中文网）"要是我现在对大家许诺一个（取消）日期，那我会是一个糟糕的总理"--周一晚上，默克尔在柏林如是说。这意味着，在德国，人们何时能重新探亲访友、餐馆和商店何时重新开张，仍在未定之数，严格的限制措施继续有效。与奥地利不同，默克尔亦未能拿出放宽限制的阶段性计划。

还在上周末，默克尔即已呼吁德国公民做好度过难受日子的心理准备。她说："我们将经历一个不同于以往任何时候的复活节。"这是这位联邦总理视频讲话中的最关键句子之一。她谈到了具体的限制：不上教堂、不举办复活节庆祝活动、不去亲戚家串门、不成群结队散步、绝对不在国内外旅游--尽管总理本人承认，由于新冠染病例增率有所放慢，罗伯特·科赫研究所公布的最新数据让人们可以"审慎乐观"。

但是，感染病例的绝对数字很高，并会继续上升，根据专家们的看法，最严峻的情况还在前头。政府在设法弄到保护服和口罩一事上表现出来的手忙脚乱凸显了执政者们在新冠危机中的缺失所在：其它国家增购的速度更快，奥地利便是一个例子，而德国现在不得不急起直追。与此相对照，包括可用于新冠病毒患者的重症床位数量在内，德国医院却拥有相对而言很好的装备。民众显然继续愿意承受那些严格的行动限制，这也是事实。上个周末，今年以来首个到处艳阳高照的双休日里亦是这一情况。

本文作者Jens Thurau

两害相权取其轻

在保护健康和对本国经济忧虑之间作抉择有多困难，这从下面的另一个细节中便能看出：3个多星期来，大多数人已不得自由进出某些欧洲国家的边界，例如，通往奥地利、法国和瑞士的边界被关闭。而现在，联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer ）还要关闭对波兰、捷克，尤其是对比利时和荷兰的边界，只对跨界工作的人和货物运输开放。不过，这一计划尤其遭到北威州和下萨克森州的抵制。比-荷-德三国边境地区的交融程度在欧洲找不出第二个。因此，尽管有所限制，在这里，暂时还是做出了继续保障公民行动自由的决定。

联邦政府总体上认为，已能对本国局面做越来越好的评估，这可从另一个决定上得到证明：自4月10日起，出境数天返国者须在自己家中隔离14天。宗旨是：不从境外带回新的感染源。

民众配合 政府信心增加

身处、以及应对新冠肺炎大流行有多难，这些天的情况清楚地显示了这一点：个别措施必须改进、不足之处必须克服；政府的决定以令人喘不过气来的速度做出；联邦财政部长和经济部长改善了对中小微企业的快速供贷规定、国家为稍高些的利息提供完全担保。财长朔尔茨（Olaf Scholz）平静地解释说，他相信，多数贷款将来都会归还。柏林政策正建于一个巨大的"前置信任"上。

然而，关键的信息却是：德国暂先决定，坚持走严格限制路线。在此，政府也因民调结果显示的多数民众持同意态度而大受鼓舞。政府在民众中似乎享有足够高的信任感，能让他们过一个不那么开心的复活节。就这一次。