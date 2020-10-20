评论：德国人为何要在疫情期间恐慌性购买？

（德国之声中文网）在3月份的第一波新冠疫情期间，总理默克尔恳请民众采取负责任的行动，不要囤积食品和其他物资。她说，囤积物资--德语是Hamsterkauf，意思是像仓鼠一样购物--既没有必要，也自私自利。

联邦农业部长克勒克纳（Julia Klöckner）最近对《法兰克福汇报》表示，德国人不必沉迷于新一轮的恐慌性购买。她还表示，囤积粮食既不合逻辑，又自私自利。克勒克纳还说，"我们购买的很多东西最终都会被扔进垃圾桶。"

克勒克纳的推理也同样不合逻辑。如果恐慌性购买是不必要的，那么它就不可能同时是自私的。如果我们被告知，每个人都有足够的食物，那么，即便有人决定非理性地储存大量的食物，也不应该有什么问题。

部长敦促我们行为理智，只购所需。这实际上是在说，我们确实面临着潜在的、也许是暂时的粮食短缺。团结互助固然大家受益，但这并不意味着我们不应该储存食物和其他生活必需品。

关于食物浪费的抱怨让我不敢苟同。根据世界自然基金会的一项研究，德国每年有1800万吨食物被扔掉,这相当于每人225公斤。斯图加特大学研究发现，这些食物垃圾中的60%来自私人家庭。照此计算，那么每个德国人平均每天浪费食物370克。

真的如此吗？难道大多数人缺乏足够的理性，丢弃辛苦挣来的食物吗？在我的家里，除了偶尔一点发霉的面包之外，根本没有食物可以浪费。

也许我们应该效仿超市，尤其是廉价超市。尽管每天要经手大量的食物，但是超市已经成功地大幅减少了浪费。斯图加特大学的研究人员发现，浪费的食物中只有5%来自超市，即每人每天约30克。

抢购一空？

生产链、配送和销售基础设施已经优化，不必要的浪费由此减少到了最低限度。大多数大型连锁超市已经开始采取措施，减少对环境的影响，并采取更可持续的行动来提升形象。

来自农业部门和工业部门的不必要的食物浪费量比商业部门要高一些，在德国占总量的17%。但这相当于平均每人约100克，可以说微不足道。此外，在市场经济中，一定程度的食物浪费是难以避免的。

本文作者Fabian Schmidt

酒店业和相关产业产生了很多不必要的食物浪费--据研究人员统计，在德国约占浪费总量的17%。但是，假如酒店像上世纪60年代常见的那样，早餐仅仅提供限量的果酱和面包，有人真的想要入住吗？

据粮食及农业组织估算，在世界最贫穷的国家，约有40%的农作物腐烂或被老鼠吃掉。相当多的食品甚至从未送达消费者手中。

究其原因，许多贫困国家缺乏像德国那样的储存粮食的设施和方法。简而言之，粮仓是上帝给人类最好的馈赠。

正在经历的新一轮抢购风潮应该让认识到：匮乏的原因并不是市场上的产品短缺，而是对这种短缺的预期。任何人买上几个月的意面、罐头食品、果汁、超高温消毒牛奶、大米、卫生纸等，都只是在对冲潜在的市场波动。

因此，囤积食品等物资，并非自私自利的行为。事实上，假如没有浪费，这是一个非常明智的选择。如果操作得当，囤积居奇是一件好事。卫生纸匮乏是否迫在眉睫？正在辛苦抢购卫生纸的人们，应该想想这个道理。

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