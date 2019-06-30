 评论：德国与塑料袋 | 科技环境 | DW | 21.07.2019

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科技环境

评论：德国与塑料袋

越来越多的国家开始禁止塑料袋。德国之声评论员Tamsin Walker认为，号称的世界环保冠军德国，早就应该加入这个行列了。

Deutschland | öffentliche Müllentsorgung (picture-alliance/dpa-Zentralbild/P. Pleul)

（德国之声中文网）当我还是小女孩时，我的祖母总是习惯将一些塑料袋存在她平日购物用的篮子里。她管那些塑料袋叫"搬运者"，总是把这些袋子认真叠好收起，就像它们很特别一样。当时，我就一点都不喜欢这些塑料袋。

这并不意味着，我从不用它们。我也用过，而且使用时间比我如今愿意承认的要长。不过，这一页已经过去。我已经很多年不用塑料袋了。在告别塑料制品中，放弃一次性塑料袋，对我而言最容易。尽管如此，在我身边它们仍然随处可见。虽然世界很多城市和国家都采取措施，禁止塑料袋的生产、销售和使用，在一些时候还处以高额罚款甚至刑拘。然而在德国，这个号称的世界环保冠军过于自满于往日成绩，认为自己只需要做一点不痛不痒的限制措施。

怎么就无需禁塑料袋呢！

2016年，德国联邦政府出台了一项规划，让零售商可以向购物者对使用塑料袋收费。当然也可以不收。环境部说，那之后塑料袋的使用明显少了，将其评价为巨大的成功。然而，这些都是相对的！

Plastiktüte Supermarkt (picture-alliance/dpa/Themendienst/B. Nolte)

绝大多数德国超市仍在免费提供一次性塑料袋

就算是每年人均塑料袋的消耗量确实从45个下降至24个了，但德国有8200万人，算一下吧： 还是非常大的一个数字，然而这个数字却没有大到让政府可以有所行动，政府反而将手指向德国出色的废物处理和回收系统，称有该系统就无需再禁塑料袋。一位环境部的发言人最近真的对我说，彻底禁掉"太夸张"了。

好吧，变幻无常的风将不少塑料袋吹进田地、森林、河流中；在德国人r人均每年产生的令人难以置信的220公斤塑料废物中，有一半被直接烧掉--早在这些塑料废物可以得到回收利用的机会之前。让我先把这些事实放在一边。

观看视频 03:02

禁塑十年 好处多多

就单独谈这一点：塑料是而且会继续是一个大问题。塑料由石油制成，同时也越来越多由水力压裂所取得的天然气制成。在一次性塑料还没有被扔掉前，它们就开始污染环境了。

塑料袋比我们活得长

另外，德国啊，你想想，其实根本不需要非用塑料不可：并不是除了塑料就没有其他选择了。我知道，现在会出现什么样的反对意见，我了解所有这些说法：要几十遍、几百遍甚至上千遍使用纸袋、棉布袋，才能让它们对环境的影响比塑料袋好。

但是，把布袋用几百遍甚至上千遍，又有什么错呢？对于日常生活中的很多其他东西，我们也可以这样做。当它们有一天彻底不能用了，可以自行有机分解。塑料袋则相反，要等到它们自行分解，要几十年、几百年，而分解时还要释放温室气体。

有时候，我会问自己，祖母那些塑料袋都去哪里了，有多少现在还在呢？我真不敢仔细想。不过，我也从祖母那里学到了一样东西：我总在双肩背包里额外装几个袋子，它们虽然没有叠得很平整，但绝对不是塑料的。而鉴于它们为环保做出的贡献，它们其实很特别。

  • Bildergalerie Einkaufstüten - Taschen auf einem Flohmarkt

    购物袋，哪种最好？

    塑料袋以外的选择

    这儿买几根香蕉，那儿买几个苹果。拿什么装呢？塑料袋。德国平均每人每年使用71个塑料袋。其实，除了塑料袋外，可选择的购物袋还很多。

  • Einkaufstüten (Foto: Arno Burgi)

    购物袋，哪种最好？

    别用一次性塑料袋！

    一次性塑料袋几乎完全由纯聚乙烯材料制成。而聚乙烯是从原油中提炼的。这种购物袋非常不利于环保，要花上400、500年才能分解。

  • Kompostierbare Tragetaschen

    购物袋，哪种最好？

    生态并不就最好！

    可以分解的塑料袋70%基于石油，30%基于可再生原料。但这样的购物袋也只能有限回收利用。种植产油作物也要耗费大量资源。

  • Symbolbild Aldi Lidl Discounter Plastiktüte (Foto: DPA)

    购物袋，哪种最好？

    光可回收是不够的

    有的一次性塑料袋，70%是用可回收的聚乙烯制成。从环保角度比一次性聚乙烯塑料袋要好。但在德国，大部分塑料袋都进了普通垃圾箱，而没有得到回收利用。.

  • Shoppen im Outlet (Foto: Marijan Murat, DPA)

    购物袋，哪种最好？

    徒有环保虚名

    纸袋从环保角度而言不比塑料袋好。生产纸袋要用有韧性的长纤维，事先还必须经过化学处理。真正环保的纸袋是用回收纸制成的。

  • Bildergalerie Einkaufstüten - Stoffbeutel aus Naturfasern

    购物袋，哪种最好？

    也有弊端

    棉布、韧皮纤维或者亚麻做成的购物袋结实耐磨，可多次使用，利于环保。但生产布袋比生产一次性塑料袋消耗更多材料和能源。此外，种植棉花等作物需要很多水和资源。

  • Bildergalerie Plastiktüten (Foto: DUH)

    购物袋，哪种最好？

    塑料袋中的佼佼者

    由聚乙烯、涤纶和聚乙烯对苯二甲酸酯(PET)制成的多次性购物袋不但结实，从环保角度看也不比布袋差。这类购物袋用上三次就比使用一次性购物袋环保。

  • Bildergalerie Plastiktüten Neumaterial (Foto: DUH)

    购物袋，哪种最好？

    购物袋中的环保冠军

    环保的多次性涤纶购物袋折叠起来很小，重量不到30克，比许多一次性塑料袋还轻巧。尽管如此，它可以提10公斤的重物。

    作者: Daniela Späth


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