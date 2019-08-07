评论：德国不能这么讨论！

（德国之声中文网）上星期，引发德国人最激烈争论的是什么？有关美国宣布废止《中导条约》后出现新一轮核军备的危险？有关美中两国间可能爆发货币战？有关伊朗和西方在霍尔木兹海峡剑拔弩张的对峙？或者，有关一名厄立特里亚男子在法兰克福火车总站对一名8岁儿童的致命袭击？

全都不是！德国人争论的是，德语不好的孩子该满足何种先决条件才能入学。也许有人会认为，这该不是什么"惊人议题"。然而，人们却情绪亢奋。种族主义的指责不绝于耳，社交媒体上满是最不堪的中伤之言。

禁言排斥讨论

德国国内，公共交往变得如何过激和粗鄙、排他和禁言如何日益排挤讨论和争议，此为一例。

发生了什么事情？基民盟联邦议院党团副主席林内曼在接受德国一家地方报纸采访时所说的一句话引发舆论大哗。他当时说："一个孩子，如果几乎不说、不懂德语，就还无法上初小。"他认为，在最坏情况下，应延后入学。

"还无法上初小"--也许是这种有拒绝意味的用词和排斥态度让本属严肃媒体的德新社在报道时取了这么一个标题："基民盟政治家：不会德语的孩子禁止入学"。尽管德新社很快做了修正（"从未说过'禁止'"），社交媒体上的声讨浪潮已难阻挡。林内曼甚至被荒唐地指责为搞种族主义。如此评判的人故意忽略了这位基民盟政治家的原意：他要求开设学前德语课程，国家应为之投入大笔资金。

神经过敏

所有这些都显示：德国人神经过敏。林内曼也知道这一点。德国东部三州议会选举将至，他有意戳到一个敏感部位。他成功了。因为，直至今天，与2015年近百万人移民德国及其造成的后果有关的东西--无论是就业、培训或刑事犯罪--都使德国人忐忑不安。林内曼是要以其所选择的用词试探"政治正确"的底线。因为，在萨克森、勃兰登堡和图林根三州的州议会选举中，德国选项党的右翼民粹主义者大有可能得到更多选票，并甚至成为第一大党。本是经济事务政治家的林内曼"跨界"讨论教育政策问题，似乎显示出，他是想假手蛊惑人心的口号在右翼阵营内浑水摸鱼。

图文：本文作者是德国之声驻柏林的文化记者

然而，这里所涉及的不只是一种错误的选战策略。这一策略使基民盟和基社盟在2017年的联邦议院选举中失去大量选票。从时下的这一现象中尤其可以好好研究"愤怒工业"的危险煽惑。这一煽惑侵蚀我们的民主制基石。在几乎已被忘记的一年前发生的开姆尼茨（Chemnitz）骚乱中、在法兰克福火车总站8岁男孩令人发指的死亡事件上、在眼下围绕移民和难民的语言能力的激烈对骂中，这一愤怒工业均在大行其道。

起因尽可以不同，但它们有三个共同点：在社交媒体上，右翼愤懑浪潮似乎毫无节制，利用人们的害怕和偏见，汹涌而来；理性之人、审慎之士常取守势或已经撤退；还有，对了， 我们这些媒体，经由错误行为（看一看德新社），或全然有意，激化局势。尊敬、善意和同舟共济精神被抛掷一边。再者，通过不断重复指控所谓的极端，词汇和概念已然贬值。动不动就挥舞种族主义指责大棒，久而久之，这一工具也出现钝化--正好是在像特朗普那样的货真价实的种族主义者争先恐后上台之时。

德国之声记者Gero Schließ

实事求是

那么，该做什么呢？第一步：实事求是。在最短的时间里数十万人入境，以及一个难以为继的移民政策使德国变成了另一个国家。影响既深且巨，其中也包括政治领域：德国选项党这样一个不知羞耻的右翼民粹主义组织驱赶着传统政党；在中左翼，昔日如此豪强的社民党正稳步变成小党；其间则是随时可能下课的那位女总理，她所在的联盟党不知所措，对选民们与气候和移民有关的害怕情绪未能找到答案，但像社民党一样，尚不愿终了。

如同在政党体系里一切都给搅乱了一样，我们的价值体系也存在着失去航标的危险。但是，绝不能发生这样的情况！真理、宽容和自由属于我们民主制的核心。

我们不搞民粹主义，而是始终保持冷静和实事求是的态度，我们看到了什么，或是怎么看的，就怎么说。这样， 我们德国人才能最好地捍卫民主制。这同样适用于"初小学生和学习德语"的话题。保持头脑冷静、态度坚定，这是眼下的座右铭！

欧洲难民问题的缘起与现状 难民潮缘起：战争、贫困 2014年下半年，随着叙利亚战争进入第四年、伊斯兰国在叙北部攻城略地，叙利亚人民开始大规模的逃离该国。与此同时，其它国家如伊拉克、阿富汗、厄立特里亚、索马里、尼日尔和科索沃的民众也开始因暴力和贫困而踏上逃亡之路。

欧洲难民问题的缘起与现状 从难民营再次逃难 其实，自2011年起，就有大批叙利亚难民聚集在邻国土耳其、黎巴嫩和约旦边境的难民营。到2015年，难民营已人满为患，再加上人们时常无法找到工作、或为子女提供教育的机会，越来越多的人决定继续踏上逃难的道路。

欧洲难民问题的缘起与现状 “巴尔干路线” 2015年，估计150万人步行从希腊前往西欧，即所谓“巴尔干路线”。根据申根协定，欧盟内部基本上是可以无边检自由行动的。然而，由于大批难民前往更富有的欧盟国家，申根协定也受到质疑。

欧洲难民问题的缘起与现状 地中海路线 与此同时，数以万计的难民试图跨越地中海来到欧洲，许多人因船只严重超载而葬身大海。

欧洲难民问题的缘起与现状 铁丝网 欧盟外部边界的沿线国家采取措施应对难民潮。匈牙利、斯洛文尼亚、马其顿和奥地利修建起铁丝网。难民法收紧，多个申根国家引入临时边界检查。

欧洲难民问题的缘起与现状 “开放边界” 2015年9月，德国总理默克尔在巴尔干路线国家情况紧张之下作出所谓“开放边界”的决定，此后在德国国内引起巨大争议。到2016年9月，德国在与奥地利的边界也引入了临时边检。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟、土耳其协议 2016年初，欧盟与土耳其签署协议，抵达希腊的难民可被送回土耳其。

欧洲难民问题的缘起与现状 德国是接受难民最多的国家 截至2017年底，根据联合国难民署的统计，德国生活着97.04万难民申请者，超过了法国或瑞典。当然，如果与人口规模相对比，德国每1万名居民接收117名难民，排在瑞典（241名）、马耳他（174名）和奥地利（131名）之后。

欧洲难民问题的缘起与现状 前往德国难民人数减少 在创纪录的2015年，有89万名难民入境德国。自欧盟与土耳其难民协定以及巴尔干路线（如图）关闭后，人数不断减少。2016年为28万，2017年近18.7万，接近2014年的水平。2018年1-4月，德国有约5.5万名难民申请者登记注册。

欧洲难民问题的缘起与现状 其它国家情况 目前在希腊生活着近3.3万名难民，在意大利生活着约16.7万名难民，在西班牙生活着约17.5万名难民。这三个国家被视为难民潮的前沿。在欧盟共生活着近230万难民，约占欧盟总人口的0.45%。

欧洲难民问题的缘起与现状 从地中海前往欧洲的人数减少 2018年1月-6月下旬，近4.3万名难民从海路前往欧洲。2016年同期是这一数字的五倍之高。今年上半年约1千人在这一路途中葬身大海，其中三分之二是在前往意大利的途中。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟峰会 2018年6月28日和29日，欧盟峰会讨论难民议题，并达成一致：各成员国在自愿基础上设立封闭式的接收营，接收那些获救的地中海逃难者。之后，再在自愿的基础上，对这些难民进行分配。一段时间以来，德国政府内部基民盟与基社盟之间就难民问题争议白热化，峰会结果所带来的欧盟层面一致或将对德国内政情形有所缓和。 作者: Rachel Stewart, 苗子 (据时代周刊等)



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