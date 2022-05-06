评论：德、乌间外交窘况结束

（德国之声中文网）谢天谢地！柏林和基辅总统府还是找到了摆脱这场毫无必要的外交悲剧的办法。三周前，在乌方出于其所认为的正当理由拒绝德国总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）来访后，尤其是他的社民党同僚们愤愤不平，“被辱”之声不绝于耳。

而此刻，欧洲大陆上战争方殷。无辜的乌克兰人日复一日被杀害。普京的军队折磨、强奸、绑架人民，罪恶昭昭，罄竹难书，似乎在有了20世纪的两场灾难后，这个大陆、这个世界从未就保护人类尊严达成过一整套普遍有效的规则；似乎在有了1991年至1995年的巴尔干地区大屠杀事件、有了斯雷布雷尼察和萨拉热窝的人间惨剧后，欧洲没有再度宣誓过 “永远不再”。

“我们有权激动”

在联合国监督下从马里乌波尔钢铁厂疏散了100多平民后，乌克兰政府副总理韦列舒克（ Irina Wereschtschuk ）曾在德国私人电视频道 “世界”（Welt）上恰如其分地指出：“我们有权激动，有权要求获得更多武器、更多制裁（......）他国只失去金钱，而我们则在失去生命！”

乌克兰将从世界第四大武器制造商德国得到重型武器，这在上周已获德国联邦议院多数批准，其中包括最大反对党的投票支持，直到前不久，德国总理尚出自该党。这一多数决定是德国对普京战争做出的民主回应。所有负责任的政党现在都应遵守。不存在任何表现虚荣心的空间。

这也意味着，德国总理现在就应发出一个政治信号，并于5月9日和法国总统马克龙一起在基辅庆祝欧洲（和平统一）日。2013/14年之冬，就在那里的独立广场，乌克兰人曾为走向欧洲而奋力抗争。

“回家去”

这会是一个良机，向世界展示欧洲准备如何长期应对俄罗斯的倒行逆施：如果正在捍卫人权的乌克兰、“伟大民族”（Grande Nation）法国的总统和被视为欧洲稳定之锚的德国的总理能在那一天共同明确表达出欧洲的核心诉求。在那里，德国总理尤其负有特殊责任：毕竟，在第二次世界大战中，是德国士兵把乌克兰变成了一个屠宰场。若民主制德国现在不能再度正视这一段历史，并从中得出正确结论，事情只会越来越糟。

在记者问他会给俄罗斯发出何种信息时，德国副总理、经济部长哈贝克（ Robert Habeck ）简明扼要答曰：“停战，回家”。德国必须尽其所能，使这一情况尽早发生。

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