评论：开启弹劾 特朗普咎由自取

（德国之声中文网）表决结果非常明了。在众议院占据多数的民主党人几乎一致支持对特朗普提起诉讼，并对其开启弹劾程序，尽管一些来自保守选区的新当选民主党议员对此心存疑虑，共和党人虽然也一致投了反对票，但却无力阻止决议获得通过。

对于民主党以及特朗普宿敌佩罗西来说，这无疑是一次巨大的胜利。佩罗西成功地将党内同仁团结在一起，采取了共同行动。但与此同时，佩罗西却未能赢得共和党人的支持。共和党人继续坚决支持特朗普总统，对其种种丑闻抱持视而不见的态度，这一点令局外人实在难以理解。但共和党会投反对票，却也是预料之中的事情。

被毒化了的政治氛围

弹劾程序将使美国社会和政界进一步两极分化。今后双方的争斗也有可能会变得更加激烈。气氛已经毒化，措辞也会更加激烈。一般认为，共和党控制下的参议院最终会全盘推翻对特朗普的指控。而特朗普本人则会充分利用这场弹劾程序，为自己参选连任造势，即可动员选民，又可贬低对手。

这可能会带给民主党人各种严重后果：特朗普成功连任，失去众议院多数地位，选民失望以及党内高层陷入危机。这一切都有可能发生。但是，对特朗普说不，仍然不失为一个正确而重要的决策。

特朗普信条： 朕即国家

岂能让这样一位总统一如既往地继续执政？他曾请求外国势力，也就是乌克兰，帮助他当选连任。而此前一天，他刚刚在穆勒的"通俄门"调查中侥幸过关。岂能让这样一位总统一如既往地继续执政? 一位谩骂攻击政治对手、独断专行、阻挠国会工作的总统？

如果民主党不发起弹劾行动，岂不是意味着美国至高无上的国会制度正在土崩瓦解吗？作为一个议员，如果不肯捍卫美国宪法，岂不是违背了当初就职时的誓言吗？也就是说，民主党发起弹劾，完全是义务使然，他们没有其他的选项。

义不容辞

对于美国总统将个人凌驾于法律之上的做派，部分选民似乎无动于衷。但对于民选议员来说，监督权力不被滥用正是他们的职责所在，他们必须仗义执言。这是他们忠于职守的表现，而绝不是为了展示良知和道德的空洞表白。

DW驻华盛顿记者Alexandra von Nahmen

试想，如果出于政治考量，或者坚信无法奏效，就没有人再对世界上的暴君发出正义的声音，那后果会是什么呢？这样的话，民主党人将彻底失去可信度。

特朗普总统任期的污点

民主党人因此不得不面对一个两难抉择：他们既要将特朗普赶下总统宝座，又要以美国选民福祉为重，继续同白宫和共和党保持合作。

如何评判这些天美国发生的事情，现在为时尚早。通过弹劾程序迫使特朗普总统改变其随心所欲的执政风格，让他对规范和道德有所敬畏，这似乎不大可能。而众议院开启弹劾，是否能赢得选民敬重，从而改变选情，也还是未知数。

但可以肯定的是，特朗普的总统任期已经有了一个永恒的污点。"一如既往"已经成为不可能的事情。

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