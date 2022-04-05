评论：布查事件 - 不能让黑暗的专制取得胜利

（德国之声中文网）布查、伊尔平、戈斯托梅利、马里乌波尔、特罗斯佳涅茨……越来越多的乌克兰城镇让国际社会见证了俄军侵略的暴行。被反剪双手一枪爆头的男子、那些因为离开地下室而被射杀的女子、被炸毁的医院和学校……无差别杀害平民似乎已经成为了这场俄罗斯侵略战争的特征。在社交媒体上，许多乌克兰目击者都有相关报告，并且在乌克兰收复这些城镇后，还出现了许多影像证据。

昔日德国人 今日俄罗斯人

相比马里乌波尔或者布查等俄军暴行的见证地，基辅州的佩列莫加村的国际知名度并不是特别高。这座距离首都50公里的村落被俄军占领了一个月，遭到了摧毁和洗劫。

这个村庄有着一部特别的苦难史。在1945年前，村庄原名雅德里夫卡，同样是侵略者暴行的见证地。二战期间，德军为了报复游击队的袭扰，野蛮地彻底烧毁了整座村庄。二战后，苏联重建了这座村落，并改名为佩列莫加(Перемога)，这在乌克兰语中代表"胜利"。

整整六十年后，我曾经作为大学生参与过当地的一个特别项目：年轻的德国大学生与乌克兰大学生连续花费了几个暑假，利用夏令营的契机修缮了佩列莫加村的学校。这是一个生动的和解象征，深深地影响了我以及许多其他两国青年的人生。做一件好事，并且共同挖掘上一辈人的暴行：这是真正友谊的独特根基，也为共同展望未来奠定了基础。它是防止历史暴行重演的最佳保障。

德国之声记者Eugen Theise

化敌为友

我很高兴地见到，当今德国和乌克兰之间存在友谊的桥梁，双方都认同民主、自由等价值观。尽管由于值得指摘的德俄天然气交易以及柏林多年来一直为莫斯科独裁者涂脂抹粉而遭致了乌克兰方面的正确批评，德国在乌克兰最艰难的时刻依然选择和后者站在一起----不论是帮助乌克兰难民，还是为乌克兰提供防卫性武器。

在遭到德军蹂躏的八十年后，乌克兰又遭遇了俄罗斯的灭国战争。和德国占领者一样，如今的侵略者也缺乏对平民的任何同情。对于当年的德国人来说，乌克兰人是"下等人种"。而对于如今的俄罗斯人而言，乌克兰人则是必须要消灭的死敌，因为他们追求自由、追求自决，而这在俄罗斯的后帝国主义自我认知中却构成了生死存亡的威胁。

憎恨"乌克兰叛变者"

在绝大多数俄罗斯民众的头脑中，他们那已经逝去的帝国从未停止存在。在这种令人震惊的落后观念中，乌克兰背弃俄罗斯、转向西方，无异于叛变。在被认为具有独立性的列瓦达中心所做的一份最新民调中，86%的俄罗斯民众都赞成出兵乌克兰。

在一个斯大林主义的社会中（普京正在复兴这种社会模式），"人民公敌"一直配得上极刑。乌克兰人从前就知道这一点，包括在佩列莫加/雅德里夫卡地区。就在村庄以东30公里处的森林里，苏联当局在二战爆发前夕不经任何审判程序，系统性地枪毙并埋葬了数以千计的乌克兰人，原因只是斯大林政权宣布这些乌克兰人是"敌人"。今天，凡是没有为占领者欢呼的乌克兰人，也都是"叛徒"和"敌人"。

乌克兰必须赢

侵略者的无差别杀戮和洗劫行径令人作呕，但是基辅等乌克兰城市的成功自卫也鼓舞人心。西方盟友决不应该出于担心对俄冲突升级而不全力支持乌克兰。因为，假如乌克兰在对抗俄罗斯专制的斗争中取得胜利，整个欧洲都将获得一个机遇。在为乌克兰援助的过程中，欧洲仿佛成为了全新的价值观共同体。

这个机遇事关欧洲的未来和平。只有在这场可耻的侵略战争演变成一场闹剧时，俄罗斯粉饰了数十年的好战文化才有望出现裂痕。好斗的莫斯科独裁者多年来的强力宣传，让俄罗斯民众陷入了一股战争狂热中。这个罪恶的政权，卑鄙地从苏联战胜纳粹德国的神话中延申出执政合法性。只要俄罗斯人依然在其修正主义妄想中以为自己是不可战胜的，欧洲就不会有持久的和平。我们欧洲人从二战中吸取的教训是：这样的暴行绝对不能重演；而俄罗斯人却非常热衷于Мощем повторить----"可以再来一次"。这不仅仅指占领柏林。

佩列莫加代表着"胜利"。在成功赶跑俄罗斯侵略者后，这座村庄将会重建。至于俄罗斯人会不会在几代人之后像德国人一样就这座村庄的命运展开反思，则取决于普京犯罪集团能否在这场战争的废墟中存活。

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