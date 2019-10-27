评论：巴格达迪虽死 问题仍未解决

（德国之声中文网）美国总统特朗普是表演高手。为了制造悬念，当地时间上周六（10月26日）晚间，他推文道："正在发生不得了的事情！"他指的是巴格达迪（Abu Bakr al-Bagdadi）的死讯。这个恐怖主义组织"伊斯兰国"的领导人在叙利亚西北部的一次攻击行动中殒命。上周六，多架直升机将美国士兵载至巴格达迪栖身的那座房子前。巴格达迪逃入一地道，然后在那里引爆炸弹背心，将自己和3个孩子炸死。

上周日，特朗普总统在白宫记者会上宣布，"美国让世界头号恐怖主义分子受到了公正的惩罚。……我找了他3年。"

这位总统是想把巴格达迪之死夸作他个人的成果--他正亟需的一项在中东地区的成果。本月初，特朗普宣布从北叙地区撤军，土耳其随后便向那里的库尔德民兵发动军事攻势。此举使他在共和党阵营的亲信也大为不满。在该地区与美国肩并肩打击伊斯兰国的库尔德人感觉自己受到了欺骗。最大的忧虑还在于，美军的撤离是否会导致叙境内的恐怖主义组织重新坐大。国防部长埃斯帕（Mark Esper）上周即已表示，约有百名伊斯兰武装分子在土军的北叙攻势中从一个监狱逃之夭夭。

本文作者Carla Bleiker

问题没有解决

如此，遭全球通缉的头号恐怖分子之死来得正是时候。那3个孩子在行动中也丧了命，虽属"不幸"，但毕竟没有美国人死亡！这似乎是华盛顿的思维方式，在那里，当局正庆贺这一军事行动是一次巨大的成功。然而，至少是军事战略家们该清楚：巴格达迪的死亡不会解决美国在中东面对的任何问题。

特朗普意图尽可能快地从该地区"无休无止的战争"中撤出。可能因此而伤害乃至长期失去某个密切的盟友，他似乎满不在乎。其实，伊斯兰国一头领之死无法抵消那些越狱的恐怖分子。而特朗普无法重建与库尔德人的互信关系--他们被美国人丢弃，在土军的攻势中失去了战友或家人。

这位总统该得多少称赞？

无论还存在多少问题，美国军方的确完成了一项使命。特朗普在周日的讲话中向俄罗斯、土耳其、叙利亚、伊拉克和叙利亚库尔德人致谢。不过，这位总统大吹大擂的还是自己。据《华盛顿邮报》报道，巴格达迪丧命的消息刚一传出，特朗普的选战班子便向潜在的支持者们发出一份电邮信："特朗普总统使全球头号恐怖分子受到了正义的惩罚"。

2011年，本拉登在奥巴马总统执政期间被美国海军海豹突击队击毙，特朗普当时抱怨说，因此赞扬奥巴马，至为可笑。这位其时的真人秀电视明星推文道："不要再因杀死了本拉登而称颂奥巴马了。击毙本拉登的可是海豹突击队。"当时，在多个电视节目上，特朗普一再表示，奥巴马没有资格因那位恐怖枭雄死亡而自我吹嘘。

巴格达迪殒命后，白宫换了调门。

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