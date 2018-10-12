评论：巴伐利亚地震将在柏林引发海啸

（德国之声中文网）尽管巴伐利亚选民的行为发生了巨大的变化，但是选举当晚并没有给人带来真正的惊讶。因为对各个党派的输赢情况，民意调查员事先已经做出了相当准确的预测。

虽然德国媒体的报道充满夸张色彩，但人们还是不得不承认巴伐利亚并没有发生革命。这个州过去和现在都呈现保守的状态，代表保守势力的政党的支持率仍然超过60％，同基社盟巅峰状态的支持率大抵相同。不同的只是中间偏右的政党比过去增多了。

基社盟不应该独自承担责任

当然，基社盟不仅在自己的州，尤其是在柏林犯了错误。联邦政策又极大地影响了这次选举结果。从客观分析的角度出发，错误也不是基社盟一个党造成的。在联邦大选中，联盟党在整个德国损失了近百分之九，而党的领导至今仍拒绝任何客观的分析。在不到两周后将举行的黑森州选举中，基民盟遭遇惨败的命运将继续。

因此，对这一切只有一个合乎逻辑的结论：尽管德国选项党增长势头有所放缓，只要默克尔仍然执掌基民盟，联盟党的困境就不会逆转。只要高层人事不变动，明年5月的欧洲议会选举以及2019年秋季萨克森州和图林根州选举，情况就将大为不同。现在唯一的问题就是：在联盟党内谁会率先提出让默克尔放弃基民盟主席和总理职务的倡议？

即便联盟党无力完成这一使命，以默克尔为首的第四届内阁也将难以为继。因为除了联盟党外，社会民主党也出现了戏剧性的缩水。继在巴伐利亚州的选民减少一半之后，预测社民党在黑森州也将丢掉五分之一的选票。这将为社民党内反对组建联合政府的势力提供新的动力，甚至有可能迫使党主席下台。无论如何，社民党将不再是稳定的联合执政伙伴。

社会民主党已经过时

对于社会民主党的困境，似乎任何人都没有灵丹妙药：社民党固有选民团体的利益已经不同以往，人数不断减少的工人队伍和现代服务行业的选民不是转而支持了左翼党就是因担心外来移民在劳动和住房市场的竞争而去支持了选项党。另一方面，对于那些受过高等教育的城市人口来说，他们认为修建更多的自行车道和减少更多的柴油废气比去关注房租上涨更重要。因此这些选民对绿党的好感增加。这种局面足以解释为什么社民党仅在养老金领取者中获得高于平均水平的支持率。与其他欧洲国家已经明显显现的情况一样：从历史角度而言，社会民主党已经过时，因为对所有现实问题，其他政党都提供了更好的答案。

巴伐利亚的选举就像一次海洋大地震。接下来将是下下个周末在黑森州的第二次地震。接踵而来的将是海啸浪潮，这将在柏林造成相当大的破坏。它会什么时候到来，没人确切知道。但今年年底前，德国政坛将发生天翻地覆的变化。