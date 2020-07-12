评论：对新冠死者的哀悼何在？

（德国之声中文网）新冠死者数量达2. 9万的西班牙作出表率，举国哀悼。本周四（7月16日），该国举行国殇，悼念众多亲属难以与之永别的罹难者。

不仅是西班牙王室和本国政治精英们，而且，世卫组织总干事谭德塞、欧委会主席冯·德莱恩、北约秘书长斯托尔滕贝格也出席了仪式。

可惜，西班牙构成著名的例外。因为，就在全球范围越来越多的人为死于新冠病毒的亲人们而哀痛之时，尤其在罹难者数字快速增加的那些国家，当权者们依然在极力试图转移人们对大流行瘟疫的忧虑。

"新常态"？

在巴西和美国，群葬坑一个接一个出现，与此同时，购物中心和健身房一个接一个开放；在柏林，一大批人在一所医院前举办"橡皮艇派对"；在英国，海滩上满满是人，度假者们"忘记了"遵守任何社交距离规定。

然而，到底是什么原因，使人们不能静思片刻？为什么恰在哀痛者们最需要人间关爱之时，得到这么少的同情？面对全球50多万新冠死者，为什么除西班牙之外，没有任何一国宣布设立全国纪念日或悼念日？

答案是：在所谓的"新常态"后面隐藏着对集体哀悼的害怕。因为，哀悼有可能释放出巨大的力量，促使人们团结起来、要求得到尊重；它有可能引发愤怒，撼动现有社会力量对比关系。

德国之声记者Astrid Prange认为

哀悼 一种沉默的力量

要是在美国或巴西，千百万人的哀悼汇成一股巨流；要是人们数小时集聚于墓园而不是在社交网上；要是哀悼和同情在一小时里比所有那些丑闻、所谓的重要政治辩论和其它灾难更形重要，那会发生什么？

非常可能，这样的集体哀悼和沉思会让众多政治决策者们暴露出口惠而实不至者的原形。因为，"美国优先"、"巴西高于一切"等一类口号无法安慰痛苦的死者家属，尤其无法解决实际的政治、社会问题。

若有一天，流行大瘟疫消失了，重要的不只是对死者数量的统计结果，而且也是有关康复者的统计数字；重要的将不仅是在抗疫过程中的众多过失，而且是不断纠正错误的能力；重要的将是，谁保持了对死者的尊重，汲取了相关教训。

新冠死者及其家属理应得到更多尊重，得到对其哀痛的更多理解。不能只让他们自己去痛苦。只有通过共同的悼念仪式和象征意义浓厚的姿态，才有希望在将来某个时候平复人们对失去数十万生命的哀痛心情。

群葬坑和在医院过道里死去的患者们的图片已深深嵌入全球范围的集体记忆之中。作为一种无时不在的陪伴，死亡显得更为清晰。没有集体悼念，新冠梦魇不会消失。

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