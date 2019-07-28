（德国之声中文网）胜利鼓舞人心。莫斯科国家权力与反对派之间的较量中，后者成为道义上的胜者。警察用警棍殴打一位躺倒在地的女孩，只因她呼吁公正选举，谁会为这样的警察辩护？情报人员把被打流血的年轻人拖走，因为他们行驶了示威的权利，谁会为情报人员鼓掌？蒙面政府人员放狗扑向示威者，谁会站在这些蒙面者一边？人们同情抗议者这一边。一直如此。克里姆林宫冷血的打手团伙的图像令人反胃。它显示，在俄罗斯，权大于法。在民主国家是相反的。

示威者被打倒在地的图像，数百万人都看见了。人们感到愤怒，在俄罗斯以及世界各地。西方企业，包括西门子、Wintershall、戴姆勒在内，继续在俄罗斯投资，它们应该看看这些图像。有谁现在还支持这个政权，就必须在西方就此作出解释。

为什么会在俄罗斯发生这样的事？起因是莫斯科市议会9月8日的选举。这令人不解。因为这个议会的决定权很小。迄今为止也没有人对这些地方选举感兴趣。然而，这次却有十余位反对党候选人参选，克里姆林宫则以漏洞百出的理由予以阻止。这样一个相形之下并不重要的政治选举都受到政府的打压，更何况将来面临真正的权力问题--国家杜马选举、总统选举呢？

作者Miodrag Soric

以总统普京为首的权力精英越来越惧怕民众，也的确有原因。国家机构腐败。俄罗斯人生活水平连年下降，经济停滞，基础设施除大城市外日益破败，受过教育的年轻人纷纷出国，这些他都要负责任。退休金制度改革以来，数百万老年人感到受到国家欺骗。总统普京多年承诺国人会有改善。然而现在没有多少人还相信他。政府眼见要失去选民的支持。因此，不能让反对党政治家参选。因此要控制媒体，打压独立记者。克里姆林宫惧怕抗议，这是一个非法治国家里面当权者典型的条件反射。

现在的权力精英还能掌控局面。但他们受到的挑战来自已不再有任何恐惧的反对派政治家。后者牺牲事业，被关押、被扣上罪名、被迫害都在所不惜，无惧自己或同仁的性命受威胁。特别是当国家对其使用暴力的时候，反而让他们的威信增加，正如周六所发生的。

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