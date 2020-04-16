评论：对世卫组织的不当批评

（德国之声中文网）批评者们主要指责世卫组织未及时对新冠病毒危机作出反应，称这个位于日内瓦的联合国下属组织在太长时间里接受并转达了中国政府提供的息事宁人的信息。

批评者称，直至一月中旬，世卫组织还相信，疫情将继续是限于中国的一个地区性现象。此时，并非世卫成员的台湾早已关闭了边界。

全然误解

在本质上，这些批评都对。然而，由此建构起对世卫组织的毁灭性抨击却有失公允。它暴露出对这个国家间组织的职能和权限的一种完全错误的认识，该组织首先只是一个机构而非抢险队。

本文作者Fabian Schmidt

就像联合国蓝盔使命一样，世卫组织也是成员国们的一个共同项目，因此，首先取决于成员国们的意愿、能力和资源，以在全球实施项目。

一方面，这样的组织在与成员国们打交道时必须圆滑、谨慎，人们不能期待它们对个别成员国的信息和卫生政策公开提出严厉批评。这样的事情更多地应是独立救援组织、利益人士的任务，当然，也是媒体的使命。

按章程，世卫组织必须听取成员国卫生机构的意见，而非自由社会的那种情绪化的公共意见。这当然使得它们有些迟钝，但原因在于联合国体系。人们可不能把这一点用来指责世卫组织。

因此而将孩子和洗澡水一起倒掉，乃是错误的和不负责任的做法，因为，世卫组织做着很多重要的工作。

人均年费不足一美元

其实，成员国们每年的义务交费仅占该组织本就不高的预算的五分之一，每个地球公民不到一美元。

世卫组织的总经费只相当于工业发达国家中某个大都市的一所大学医院的开销。

该组织预算中的大头来自私人和国家捐款，并由此与项目相捆绑，用于定义明确、通常是长期的目标。

这些项目可以是在世界最贫困国家的疫苗接种，在这些国家，少量的钱就可以取得很大的效益。若涉及大规模的、但本质上容易对付的人类疾病，世卫组织能够发挥巨大作用。前提是，我们向它提供资源。只举麻疹为例：仅去年，就有 2000万人患麻疹，14万人死亡。不论是全球抗击霍乱或者致力于降低儿童死亡率，都是同一个道理。

世卫组织并非全能

世卫组织自然也要了解新冠病毒这样新起的瘟疫。在全球信息交流上，它是政府、科学家、国家机构及作相关研究的医药企业之间的一个重要切入点。

然而，该机构并非全能，抗击新起的疾病的根本工作必须、而且只能由各国的卫生体系、研究机构和制造业承担。

尽管名声赫赫，世卫组织无法填补医疗卫生服务的不足或消除药品和保护装备市场上的不稳定状态。实际情况是，在国际"啄食顺序"上，它处于低位。

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