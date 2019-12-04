评论：女性应意识到自己的重要性

（德国之声中文网）扫一眼全球的最新发展，作为女性， 一定会有绝望之感：美国今年不会出现一位新总统；鉴于塔利班同华盛顿签署的协议，阿富汗妇女将重返黑暗的时代；在欧洲，因为各国男性领导人的阻拦，欧盟委员会主席冯德莱恩未能实现各部门委员男女各一半的初衷。

全球顶尖政治家当中，女性仍然凤毛麟角，以至于当芬兰选出马琳（Sanna Marin）这位女总理时，媒体欢呼，当然，马琳不仅是女性，而且还很年轻，因此，她是一个双重的例外。在绝大多数国家的议会里，女性议员依旧只占少数，虽然这个现象违背议会本该反映社会面貌这一民主理念。

新一代典范

即便是世界上最有权势的女性，即德国总理默克尔，也未能在自己家乡、在其党内引入女性比例制度，以便强行在结构上长期性赋予女性影响力。因此，当现在向往当上德国总理的党内劲敌默尔茨(Friedrich Merz)公开指责引入同等数量的男女候选人的念头是"歧视男性"，也就不足为怪了。

不过，不能说没有变化。仍然有不愿被靠边站的女性，男性也无法绕过她们。比如，将气候不可逆转变化这一灾难变成政治纲领的瑞典中学生通贝里（Greta Thunberg）；再比如置意大利内政部长的威胁于不顾、营救地中海难民的拉科特（Carola Rackete）船长；或者在美国为严格收紧枪支法而奋斗的冈萨雷斯（Emma González）。

本文作者: Anja Brockmann

新一代女性榜样年轻、愤怒，她们不是坐在议会里推动社会，她们同特朗普、普京以及巴西总统博尔索纳罗形成180度的对立。她们希望改变世界，而不是登上权力的顶峰。为此她们付出高昂的代价：被仇视，尤其被男性仇视，她们身心受到巨大压力。而正是这种忍辱负重的品格让她们成为新一代另类政治的希望之星。她们是全世界年轻女性的榜样。

当今，仍有太多的女孩子仅仅因为性别无法上学读书，不过同时联合国教科文组织观察到积极的发展：在亚洲以及阿拉伯、拉美等许多国家，出现了女性教育部长。只要有受教育的机会，与同龄男性相比，女性平均而言成绩更好、更努力，也更具社会交往的能力。她们希望参与社会、政治生活，并在逐步争取自主独立。在法律规定了男女平权的国家里，女性也要警惕，这一权利不能仅仅停留在纸面上。

没有女性支持，赢不了任何一场选战

压制妇女的政治很难展开。即便在党部机关里，那些具有大男子主义的当权者们也深知，如今，没有女性支持无法赢得任何一场选战。需要争取女性，要有政治内容，最好竞选人就是女性，因为如果可以选择，女性更愿意投女性的票。德国的基民盟对此应该有深刻体会，默克尔总理在女性选民那里得分很多。

女性应意识到自己的重要性，对不顾及自己的政治坚定地说"不"。选举权规定了说不的义务，为此，妇女曾奋斗多时，它们来之不易，迄今仍需为此奋斗。这样做，是不让小的退步变成大的倒退，是为全世界的女性继续前行。

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