评论：奥运开幕式——错误的画面 错误的讯号

(德国之声中文网) 即便坐在主赛场的看台上，依然能听得见示威者的抗议声。后者用扩音器高喊"我们不要奥运会"。看台照明熄灭、舞台聚光灯亮起、音乐开始演奏之后，外面的抗议声也依然能听见。

随后的运动员入场式上，各国运动员勇敢地踏入了空空荡荡的主赛场，看台上只有零星的少数记者以及官员在非常克制地鼓掌。没有欢呼、没有挥舞的旗帜、没有观众的歌声：现场的气氛十分魔幻。

新建的主赛场能够容纳近6.8万名观众，他们本应该能为各国运动员欢呼、让他们拥有一个难以忘怀的夜晚。然而，来到现场观看的只有十几名国家领导人。在2016年的里约热内卢奥运会上，前来观看开幕式的领导人有约40名。我们这些记者，反倒成了最大的啦啦队，真是荒谬。

近些年的奥运会开幕式，已经演变成了专为电视观众打造的臃肿、浮夸的盛会。在没有现场观众、运动员数量也远少于原计划的情况下，这场从艺术上而言非常做作的演出显得更加没有生气、更加梳理、更加没有感情。唯一的亮点则是：大屏幕花了不到一分钟的时间，展示了朋友、家人和体育迷的图像拼贴，他们正以虚拟的方式观看赛事。

开幕式会场周边的年轻志愿者

情感在哪里？在地下车库

本届奥运开幕式及闭幕式的主题是"情感的团结"(United by Emotions)。相比精美构建的电视画面，那些在地下车库等待入场时兴奋地傻笑、穿着用心装点的服装的年轻人，才更加令人感动。他们真诚、他们率真、可是他们的这一刻却没能出现在电视画面上。

对于全球疫情以及开幕式期间的防疫形势，东京组委会当然无能为力。但是，组委会并没有给外界一个好印象。开幕式的两名创意总监、一名作曲家此前由于行为不当遭到了开除。开幕式上的部分音乐直接取自陈旧的素材库，就很能说明问题。

在连续多年的刻苦训练后，运动员有资格享受3个小时的聚光灯时光---尽管如今他们更像是一场严密编排电视秀上的“招财猫”，而不是来自世界各地的年轻人之和平集会的主角。

同时，许多人还担心，在比赛即将开始之际感染新冠。而且，本届赛事既不公平、也并非是顶级运动员的较量(因为许多人都谢绝参赛)，也导致了东京奥运并没有任何喜庆或者兴奋的氛围。

德国之声东京奥运会现场记者Sarah Wiertz

谁来书写历史？

国际奥委会和东京组委会本想让开幕式为全球的抗疫提供勇气。但是，实际传递的却是另外一个讯号：这场表演必须继续，就像以往每四年举办的那样。

鉴于全球的疫情，更有意义的讯号本应该是一场极简的、关注运动员和体育本身的庆祝仪式。

现在，运动员们可以传递一个讯号：他们能够展现出求胜意愿、拼搏精神，从而彰显奥林匹克精神。运动员们用成绩谱写奥运历史，而不是让国际奥委会、甚至是新冠病毒或者抗议者书写历史。

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