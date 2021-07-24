评论：奥运开幕式——错误的画面 错误的讯号

(德国之声中文网) 即便坐在主赛场的看台上，依然能听得见示威者的抗议声。后者用扩音器高喊"我们不要奥运会"。看台照明熄灭、舞台聚光灯亮起、音乐开始演奏之后，外面的抗议声也依然能听见。
随后的运动员入场式上，各国运动员勇敢地踏入了空空荡荡的主赛场，看台上只有零星的少数记者以及官员在非常克制地鼓掌。没有欢呼、没有挥舞的旗帜、没有观众的歌声：现场的气氛十分魔幻。
新建的主赛场能够容纳近6.8万名观众，他们本应该能为各国运动员欢呼、让他们拥有一个难以忘怀的夜晚。然而，来到现场观看的只有十几名国家领导人。在2016年的里约热内卢奥运会上，前来观看开幕式的领导人有约40名。我们这些记者，反倒成了最大的啦啦队，真是荒谬。
近些年的奥运会开幕式，已经演变成了专为电视观众打造的臃肿、浮夸的盛会。在没有现场观众、运动员数量也远少于原计划的情况下，这场从艺术上而言非常做作的演出显得更加没有生气、更加梳理、更加没有感情。唯一的亮点则是：大屏幕花了不到一分钟的时间，展示了朋友、家人和体育迷的图像拼贴，他们正以虚拟的方式观看赛事。
开幕式会场周边的年轻志愿者
情感在哪里？在地下车库
本届奥运开幕式及闭幕式的主题是"情感的团结"(United by Emotions)。相比精美构建的电视画面，那些在地下车库等待入场时兴奋地傻笑、穿着用心装点的服装的年轻人，才更加令人感动。他们真诚、他们率真、可是他们的这一刻却没能出现在电视画面上。
对于全球疫情以及开幕式期间的防疫形势，东京组委会当然无能为力。但是，组委会并没有给外界一个好印象。开幕式的两名创意总监、一名作曲家此前由于行为不当遭到了开除。开幕式上的部分音乐直接取自陈旧的素材库，就很能说明问题。
在连续多年的刻苦训练后，运动员有资格享受3个小时的聚光灯时光---尽管如今他们更像是一场严密编排电视秀上的“招财猫”，而不是来自世界各地的年轻人之和平集会的主角。
同时，许多人还担心，在比赛即将开始之际感染新冠。而且，本届赛事既不公平、也并非是顶级运动员的较量(因为许多人都谢绝参赛)，也导致了东京奥运并没有任何喜庆或者兴奋的氛围。
德国之声东京奥运会现场记者Sarah Wiertz
谁来书写历史？
国际奥委会和东京组委会本想让开幕式为全球的抗疫提供勇气。但是，实际传递的却是另外一个讯号：这场表演必须继续，就像以往每四年举办的那样。
鉴于全球的疫情，更有意义的讯号本应该是一场极简的、关注运动员和体育本身的庆祝仪式。
现在，运动员们可以传递一个讯号：他们能够展现出求胜意愿、拼搏精神，从而彰显奥林匹克精神。运动员们用成绩谱写奥运历史，而不是让国际奥委会、甚至是新冠病毒或者抗议者书写历史。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
东京奥运会拉开帷幕
情同与共的希望
奥运会圣火在当地时间晚间八点整于国立竞技场点燃。经过了一年的延期，2020年夏季奥运会宣告开幕。体育场的外墙上仍能看到2020的标志。此次东京奥运的主题是前进（Moving Forward）与情同与共（Unity in Diversity）。
-
东京奥运会拉开帷幕
冷清的会场
新冠疫情的阴影依旧笼罩全球。由于东京在七月初第四度发布“紧急事态宣言”，此次奥运会的开幕及闭幕仪式将史无前例“零观众”，多数赛事也不开放现场观看，以避免奥运成为超级传播事件。
-
东京奥运会拉开帷幕
奥运前的插曲
国际奥委会主席巴赫与日本德仁天皇一同出席开幕式，法国总统马克龙等多国政要也出席了仪式。就在东京奥运开幕的前夕，负责开幕式的表演总监小林贤太郎因在1998年的戏剧表演中开过犹太人大屠杀的玩笑而被解雇。
-
东京奥运会拉开帷幕
闪亮的夜空
虽然无法开放观众入场，东京奥运主办单位仍精心设计了一系列表演。开场即燃放绚丽烟火点燃东京夜空。在国宝级女歌手米希亚献唱国歌《君之代》及多项表演节目结束后，各国代表队开始进场。
-
东京奥运会拉开帷幕
难民代表队
希腊作为奥运发源地，其代表团依照传统是第一个入场。第二个走入会场的则是国际奥委会难民奥运代表队，由29名运动员组成。这支代表队初次亮相是在2016年的里约奥运。掌旗的运动员手持奥运五环旗，代表全球难民。
-
东京奥运会拉开帷幕
提倡性别平等
为了在倡导性别平等方面树立榜样，国际奥委会此次鼓励各国代表团派男女两名旗手合举旗帜入场。国际奥委会与国际残奥委会、东京奥组委、日本政府和东京都政府发表的联合声明称，东京奥运会是历史上女性参赛比例最高的一届奥运会，女性运动员的比例接近49%。
-
东京奥运会拉开帷幕
忘了带口罩？
配合防疫规定，此次选手进场皆佩戴口罩。但塔吉克斯坦以及一些国家的代表队入场时，多数运动员并没有戴口罩。部分选手则是入场坐下后拿下口罩聊天。根据主办方公布的《疫情应对措施手册》，除了用餐、喝水、训练或比赛等时刻，所有选手及工作人员必须随时佩戴口罩。
-
东京奥运会拉开帷幕
Team D
许多德国运动迷们期待的时刻终于到来！在沙滩排球运动员Laura Ludwig和跳水运动员Patrick Hausding的率领下，超过400名德国运动员走入了会场。此次德国队的队服的主色是绿色与白色，衣服上印着“Team D”（德国队），与过去相比更显休闲随性。
-
东京奥运会拉开帷幕
“台湾入场”
中华台北队是由男子网球国手卢彦勋及女子举重选手郭婞淳掌旗。此次入场是依照日本五十音顺序，台湾的排序为104位，三十多年来首度比中国早入场。值得关注的是，司仪在唱名时虽然仍以“中华台北”称呼，但NHK主播在直播时直接说出“台湾”，引起台湾民众热议。
-
东京奥运会拉开帷幕
中国代表队
中国代表团在东京奥运开幕式上的旗手将是中国女排队长朱婷和中国跆拳道奥运冠军赵帅。此次中国的出场顺序是第108位。中国代表队总人数为777人，其中运动员共431人。据中国官媒新华社介绍，东奥是中国体育代表团境外参赛规模最大的一届奥运会。
-
东京奥运会拉开帷幕
拜登夫人率队出征东奥
美国与法国代表团分别排在倒数第三及第二进场。这是为了让两队为2028洛杉矶奥运以及2024巴黎奥运做宣传。美国代表团数众多，共派出613人参赛，规模仅次于1996年亚特兰大奥运会时的646人。美国第一夫人吉尔·拜登站在看台上为选手喝彩。
-
东京奥运会拉开帷幕
东道主登场
奥运开幕式进入第一个高潮：东道国日本的代表队选手最后进场。紧接着是东京奥运组委主席桥本圣子及国际奥委会主席巴赫的致辞。两人皆对日本民众表达感谢之情，让奥运在新冠疫情之下仍能在日本举行。最后由日本德仁天皇宣布2020东京奥运会正式开幕。
-
东京奥运会拉开帷幕
点燃东京奥运圣火
开幕会的最后一个环节，奥运圣火抵达会场后，由柔道奥运冠军野村忠宏及女子摔角奥运冠军吉田沙保里接过圣火，接着传给知名棒球运动员长岛茂雄、王贞治和松井秀喜；随后依序传给医护人员、残奥运动员、地震灾区儿童，最后由网球天后大阪直美点燃了奥运火炬。
-
东京奥运会拉开帷幕
场外的抗议活动
虽然东京奥运场内“零观众”，但场外聚集了大批抗议人潮。在奥运开幕式举行的同日，国立竞技场不远处有许多反对举办奥运的民众拉起布条抗议，举牌内容包括“奥运会杀死穷人”， 要求取消东奥。抗议人士认为不该在疫情尚未平息的情况下举办奥运。日本警方出动大批警力到场维持秩序。