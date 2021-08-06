评论：奥运奖牌榜应该取消

（德国之声中文网）每届奥运会都会出现同样的场景，争夺奖牌榜排名第一，简直成了一个单独的竞技项目。奥运接近尾声之际，美国以一枚金牌的优势超过了此前排名第一的中国。不过，美国人的排行榜本来就不以金牌数量，而是以奖牌总数为准。就奖牌总数而言，美国远远领先于中国。由此看来，评判奥运成绩的标准，也只是一个采用何种计算方法的问题。

奖牌榜的排名标准应该是什么？

奖牌榜的排名之争是一场并不光彩的竞争，予以取消更合乎情理。因为奖牌榜只能反映体育成绩，却不能反映出这一成绩背后的付出。奖牌榜只能助长国家主导的兴奋剂行为，助长明星体育，忽略团队精神，还会助长一些国家为了多得金牌而投入大量资金。

奥运会不是狭隘民族主义的竞技场

如果将奖牌榜同人口和国民生产总值挂钩，那么奖牌榜的排序将出现根本性的变化：排名最靠前的将是牙买加、巴哈马或者科索沃。

奥运会奖牌榜虽然也能体现奥林匹克竞技原则，但却是以牺牲其他奥运精神为代价的：超越狭隘民族界限的体育盛会，捍卫和平以及促进不同族群的相互理解。

德国之声奥运记者Sarah Wiertz

对有些国家来说，奥运会奖牌榜以及运动员的成绩只是他们炫耀自身强大和本国政治制度优越性的道具。

奖牌成了国家成就的象征。在这里，奖牌榜成了激发民族主义的强心剂，成了不容讨论的政治禁区，决定着运动员的个人命运。

获得银牌后，中国乒乓球混双选手竟为此含泪道歉。“我们给团队丢脸了。全国人民都在关注这场比赛，中国队无法接受这一结果。”

中国在努力实现其“强国梦”，为此，运动员正在承受着前所未有的压力。距离2022年北京冬奥会只有六个月的时间了，中国运动员的压力将有增无减。

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