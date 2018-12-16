评论：失误连连 错失良机

（德国之声中文网）"我很庆幸终于可以翻过这一页，这一切终于过去了"，德国国足球队经理比尔霍夫（Oliver Bierhoff）这样总结2018年。的确，德国足球国家队终于走完了这一年的历程，也是让人松了一口气。然而，过去的事情真的可以就这样一笔勾销吗？

国脚会见埃尔多安事件，世界杯小组遭淘汰，厄齐尔退出，新闻发布会上令人尴尬的世界杯教训总结分析，德国队从欧足联国家联赛降级：不管在绿茵场上，还是在场外，这都是德国国足有史以来最糟糕的一年，然而相关的负责人却还在若无其事地继续工作。尤其在这一年里，球队经理比尔霍夫和国足主帅勒夫（Joachim Löw）连连决策失误--不管是在体育层面，还是在公关和管理层面都是如此。

一个失误连着又一个失误

首先来说，以四年前的卫冕冠军之身份倨傲自居就是个错误。其次，僵化地坚持传控球打法也是个错误。在厄齐尔和土耳其总统埃尔多安会面的问题上，球队刻意低调处理又是个失误。而在世界杯出局之后的失误就是仅仅撤换了一个国家队副教练，而勒夫和比尔霍夫却继续留任。接下来的失误是，拖了那么长时间才召开新闻发布会，声势浩大地总结世界杯失败教训--而且那个时候德国足协已经宣布勒夫继续执教，这个总结大会看起来好像也没有太大必要了。没有立刻推陈出新，选择变革，则是又一个重大失误。

本文作者Sarah Wiertz

每个人都会犯错误，即使是德国全民最热爱的运动项目的负责人也不例外。但是在这么短的时间内连续犯下这么多错误，然后用一种自以为是的傲慢将这些错误一笔勾销，这才真是疏忽大意，玩忽职守，原本应该带来职务上的后果才对。然而，两位忝居高位的负责人却许诺：来年，一切都会好起来的。

还能更糟吗？

这是真话，会好起来的。因为也基本上不可能比现在更糟糕了。也许，德国国足会重新振作起来，因为这个国家实在是拥有太多优秀的球员了--而且现在勒夫也的确开始重用一些新星，比如聚勒、维尔纳、哈维茨、萨内，而让博阿滕、胡梅尔斯、穆勒和彼得森这样的老将逐渐淡出。

看起来的确像是一个新的开端（虽然迟来太久），但是勒夫和比尔霍夫能否在新的一年里，让德国队重现往日雄风？至少今年的"硬任务"没有那么多：没有世界杯，没有国家联赛，只有欧洲杯预选赛--而且德国还被分到一个挑战性很低的小组。只有在欧预赛上取得像样的成绩，比尔霍夫才真正能够像他自己说的那样，把这一页翻过去。

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