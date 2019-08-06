评论：“夏天童话”—真相可能永远成谜

（德国之声中文网）这一次，新冠病毒没责任。即使没有大瘟疫，针对足球界官员茨旺齐格（Theo Zwanziger）、尼尔斯巴赫（Wolfgang Niersbach）、R. 施密特（ Horst R. Schmidt）和林斯（Urs Linsi）的审判案或许也不会以一项判决作结。这4名官员被控在2006世界杯足球赛之前未能说明高达670万欧元的一笔汇款的真实用途、多年来，有关这笔巨款真实去向的争论给有"夏天童话"之誉的2006世界杯足球赛的众多积极面蒙上厚重阴影。
由此--至少在现在终结的瑞士审判案中--德国足协前主席尼尔斯巴赫和茨旺齐格、前财务主管R.施密特以及前世界足联秘书长林斯免刑脱身。不受惩罚，并不是因为他们被证明无罪，而是因为从本周一起，该案过了诉讼有效期。瑞士司法当局对此负有责任。自2015年秋开始调查到2020年3月9日提告，花费了整整4年半。即使没有新冠病毒，人们那时便已清楚，相关审判程序无法在7星期内完成。
联邦检察官会晤国际足联主席
不过，即便他们被证明有罪，尼尔斯巴赫、茨旺齐格、施密特和林斯４人或许也不过是"马前卒"而已。他们信誓旦旦称，"没做过任何事情"。若论要使真相大白，起初也受到调查的那第五人--弗朗茨·贝肯鲍尔（Franz Beckenbauer）本来定能大有帮助。然而，去年，出于健康原因，针对贝肯鲍尔这位当年使德国获得世界杯赛主办权--或许正靠了那670万欧元的帮助--的"光耀人物"的相关程序与主审判程序分开了。
德过之声记者Tobias Oelmaier
当时，贝肯鲍尔从已故阿迪达斯掌门人路易斯－德赖富斯（Robert Louis-Dreyfus）那里得到670万欧元的一笔贷款，其数量正好同后因贪腐罪而被终身制裁的卡塔尔人本·哈曼（Mohamed bin Hammam）得到的那笔钱分毫不差。现在，无人被判刑。或许，这与国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）的干预有关。有消息称，瑞士联邦检察官劳贝尔（Michael Lauber）曾同因凡蒂诺秘密会晤过。不过，显然不存在此次会晤的纪录稿。然而，瑞士联邦刑事法院因劳贝尔检察官可能有偏心而不再让他继续经手此案。瑞士司法机构曾以大动作启动这一复杂案子，如今不能不承认载了一大跟斗，承受国际嘲讽。
贝肯鲍尔没事儿
现任德国足协主席凯勒（Fritz Keller）表示，"这完全不能令人满意，是的，让人绝望。"因此，他称，德国足协将自主调查，以使"夏天童话－丑闻"的真相大白于天下。这会非常困难。被怀疑对象中无一人会对足联机构敞开心扉，毕竟，迄今，所有人都在法庭前始终如一保持沉默。德国的法律追究可能性或许也已用尽。光是在对偷漏税以及对此提供帮助的指控上就出现了司法纷争。位于德国足协总部所在地美因河畔法兰克福市的州法院最初根本就不允许主程序立案。只是上级法院--州高等法院才在去夏做出裁定，使得尼尔斯巴赫、茨旺齐格和施密特也可能在德国出庭受审。
贝肯鲍尔也没事儿。他同税务问题无涉。在德国的"足球夏天童话"发生14年后，我们或许不得不接受这一现实：有关那数百万欧元汇款的所在、意义和目的，我们永远不会知道。除非贝肯鲍尔或国际足联主席因凡蒂诺还是想解救自己的良心--即使是在他们的遗书里。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
足球界的全能
从球场到媒体再到管理足协，他对于足球的一切都娴熟在心。在50余年成功的职业生涯中，贝肯鲍尔的名字逐渐成为了一个符号，无需额外注解。对于很多德国球迷而言，他至今仍然是德国足球的指明灯。图上是他在2006年德国世界杯上捧着决赛用的“金球”。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
“常胜将军”
贝肯鲍尔1945年9月11日出生于慕尼黑。1965年至1983年，是他辉煌的球员生涯。他助拜仁俱乐部取得4次德甲冠军和4次德国足协杯，也曾助汉堡和美国纽约宇宙队取得联赛冠军。作为队长的他，还在1974年率领西德队在世界杯中夺冠。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
足球场外
广告经理和音乐出版商们很早就发现了这位天才球员在足球场外的天分。1966年，他的第一张唱片问世，随后一发不可收拾。从速食汤料到移动网络，贝肯鲍尔代言的产品数不胜数。他带有明显巴伐利亚卷舌音的德语出现在很多广告中，为大众所熟悉。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
球员生涯巅峰
一般球员在场上跑动很多，而贝肯鲍尔则相对不多。他独特的踢法并不依赖于超人的体力和积极的跑动，而是凭借其精妙绝伦的传球和具有远瞻性的打法。在1974年带领德国队取得胜利时，他也迎来了球员生涯的最大成功。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
被封为“足球皇帝”
自1977年起，各国家队也正式采用“自由人”的战术，这是贝肯鲍尔开创的踢法。而在此时，他已经被球迷和媒体封为“足球皇帝”9年了。他的运动天赋、个人魅力和成就让他对此绰号当之无愧。然而真正为他加冕的是1990年世界杯。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
完美的成绩
1990年世界杯上，贝肯鲍尔作为主教练带领德国队在决赛中战胜了马拉多纳领军的阿根廷，夺得世界杯冠军。这是德国第三次在世界杯夺冠，而贝肯鲍尔也成为历史第二位作为球员和主教练都获得世界杯冠军的人（第一位是巴西球星扎加洛）。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
身兼教练与俱乐部主席
在90年夺冠后，贝肯鲍尔回归俱乐部生活，于1991年开始加入家乡球队拜仁慕尼黑的管理层。作为球队临时教练，他带领拜仁取得德甲冠军和欧洲联盟杯冠军。在1994年至2009年担任拜仁俱乐部主席的他，在将拜仁打造为世界顶尖球队中功不可没。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
德国——一个夏天的童话
1998年至2010年期间，贝肯鲍尔担任德国足联副主席，此外还担负重任，说服国际足球将2006年世界杯主办地交给德国。这次他又成功了。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
“皇帝”的女人缘
贝肯鲍尔的魅力显然也为他赢得了极佳的女人缘。他和4名女子生育了5个孩子，并在2006年6月第三次结婚（图为第三任妻子）。今年7月底，他赢来的人生灰暗的一章：他的大儿子因病去世。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
上了邮票
迄今为止，贝肯鲍尔大约获得了50个体育、社会奖项和荣誉。他的第二故乡奥地利2006年还为他发行了特种邮票，上面是波普大师安迪·沃霍尔（Andy Warhol）于1977年他在纽约执教期间为他创作的画像。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
再光辉也有阴影
贝肯鲍尔1982年起生活在奥地利。大赦国际等国际批评人士称，他是出于税务原因而做出的这种选择。此外，他在2012年担任俄罗斯天然气公司的“全球大使”也引发争议和批评。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
真假“足球皇帝”
尽管如此，贝肯鲍尔的成绩是非同寻常且勿庸置疑的。当一个人被恶搞时，他通常都是不一般的人物。图上看到的并非“足球皇帝”本尊，而是喜剧演员克诺普（Matze Knop），他将贝肯鲍尔模仿得惟妙惟肖。
-
“足球皇帝”贝肯鲍尔70岁了！
70岁生日
如今，这位德国足球传奇70岁了，让我们看看他在年过古稀后，还会带给我们哪些惊喜！
作者: Klaus Krämer