评论：基辅不该拒绝施泰因迈尔

（德国之声中文网）德国总统施泰因迈尔周二（4月12日）飞华沙时，公众对计划中的另一秘密旅程尚一无所知。数天里，波兰总统杜达（ Andrzej Duda ）一直在联系组织一次最高级别的联合访问：五国总统一起拜会乌克兰总统泽连斯基。若一切按计划进行，访问团队应已上路。岂料，就在华沙，事情剧变。

当施泰因迈尔在和杜达共同主持的新闻会上出人意料地避答相关问题时，人们清楚了，事情出现波折。几分钟后，一枚新闻炸弹爆响--德国发行量最大的街头小报曝突发新闻："泽连斯基禁止联邦总统施泰因迈尔进入乌克兰！"不久后，联邦总统来到镜头前。

基辅不欢迎

施泰因迈尔发表简短声明称，他的同事和朋友--波兰总统杜达此前建议俩人与波罗的海三国总统一起前往基辅，以"发出并强调与乌克兰团结的强烈信号"， "我为此做好了准备，但显然--我必须承认--这在基辅不受欢迎。"

本文作者、DW时政部主任 Rosalia Romaniec

以上陈述客观，但明显可以看出这位德国总统个人受到了打击。偏偏是多年来一直重视乌克兰问题的他，现在不得不自问，怎么会发展到眼前的这一地步。

基辅方面未提供拒绝理由，而各方的猜测应有尽有。即使各种理由都以某种程度站得住脚，但无法否认的是：这一拒绝是何等的错误！

沮丧是一种情感，但不能感情用事

是的，短期内，它或许可起到基辅对德国、尤其是对施泰因迈尔所扮演的角色，表达沮丧和绝望发泄作用。多年里，这位德国总统同莫斯科关系密切，未认真对待有关俄罗斯对东欧尤其是对乌克兰构成威胁的警告。他支持北溪管道项目，作为默克尔政府的外交部长，他全力参与了2008年德国阻止乌克兰加入北约一事。基辅的挫败感清单很长，不是没有道理，但施泰因迈尔自己最近也承认有错。

显然，这位社民党政治家不善区分愿望和效果。从这个角度看，德国对乌克兰的支持及多年来给予的巨额资金被人遗忘便也就不足为奇了。是的，德国政治家们常常在行为上不仅天真，而且傲慢。其中一些人尚需进入一个外交政策新时代，他们应该更多理解东欧地区，而不是俄罗斯。然而，人们不能指责施泰因迈尔心存恶意。

很不幸，既往的挫败感，如今又添加新错误：早该动身的肖尔茨总理迟迟不去基辅、不运送重型武器、不全力制裁。如果肖尔茨不想来帮忙，泽连斯基又有何必要在战火纷飞之时接待（没有实权的）德国国家元首？一个挣扎求生之国的总统，需要的是决定而非象征性姿态。同样，他不想扮演陪衬角色。所有这些顾虑都可理解。

灾难性影响

然而，拒绝施泰因迈尔来访是短视行为，在政治上是毁灭性的，对未来而言，是一种严重疏失。因为有理而行动并不意味着你做的事情肯定正确。经由宣布施泰因迈尔不受欢迎，乌克兰政府错失了目标，因为，它拆毁了桥梁。此刻，德国总理更不会去基辅。对本国最高职位的尊重禁止他这么做。因此，翌日早晨，乌克兰可能会相当后悔，其他四国总统依旧来访这一事实亦无法改变这一点。它只凸显了欧洲的裂痕，而目前最要摒弃的就是裂痕。

泽连斯基的冷落也危及德国国内对乌克兰人民表现出来的极大同情。但如果联邦政府还想在国内保持强大和稳定，以能在未来继续提供帮助，不能缺少这样的同情。一个分裂的德国对任何人都没有帮助。

任何人？不，对一个人而言，分裂的德国正中下怀。他就是那个俄罗斯暴君。此人天天需要给他的宣传机器添加新料。不幸，这一次，泽连斯基给他提供了一切。

作者： Rosalia Romaniec

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