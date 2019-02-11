 评论：基民盟和社民党的“创伤治疗” | 时事评论 | DW | 12.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时事评论

评论：基民盟和社民党的“创伤治疗”

联合执政的基民盟和社民党分别开始了向右和向左的路线修正，德国之声评论员Fabian von der Mark认为，这是两个大党在给自己进行“创伤治疗”，但是要真正得到“治愈”，还需谨慎避开一些风险。

Deutschland Symbolbild CDU und SPD (picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde)

不能放弃治疗！

（德国之声中文网）自从上周日，基民盟和社民党分头召开闭门会议开始，人们就开始讨论一个热词"创伤治疗"。根据字典上的解释，"创伤"（德语原文为Trauma）是指"心灵深处受到某种伤害并且（在潜意识里）留下长久的阴影"。这两个联合执政的党派究竟受到了怎样的心灵创伤呢？简要来说是这样的：

社民党的创伤来自于，偏偏是标榜团结劳动阶层政党的它，在16年前走出了削减国家社会福利的一步，而从那时候起，在议会里就多了一个支持率超过10%的党派坐在它的左边（这个党派就是左翼党）。而基民盟的创伤则来自于，偏偏是标榜法治和秩序的它，在2015年失去了对于移民潮的控制，而从那时候起，在议会里就多了一个支持率超过10%的党派坐在它的右边（这个党派就是选项党）。

除此之外，它们还有一个共同的心灵创伤，那就是大联合政府：在上一次联合执政之后，联盟党和社民党在2017年联邦大选中遭受了历史性惨败，然而之后却偏偏又重新结成了执政联盟。这三处创伤对于社民党和基民盟来说，可以说长期以来都是在隐隐作痛。现在它们终于都下决心要接受治疗了。

清理过去的"工作室"

基民盟通过所谓的"车间对话"，来重新审视默克尔的难民政策。虽然这位总理已经多次强调，像2015年那样的情形绝对不能重演，但是现在基民盟有了新的党主席，在诸多专业人士的参与下，可以再次讨论如何确保避免重蹈覆辙。

不过，对于这个保守党派来说，重要的是让党内和党外的批评者看到：基民盟认识到了自己的错误，准备改过自新。虽然参加了基民盟闭门会议的人都信誓旦旦：这根本就不是对总理的清算，也不是"向右转"。但是立场中偏右的图片报还是以这样的标题昭告天下："难民政策：基民盟跟默克尔清算"。

Titelseite Bildzeitung (DW/F. von der Mark)

图片报2月11日的头版头条标题：基民盟跟默克尔清算

社民党那边的情况也算类似。他们拿出了一份"新的社会福利国家"方案。虽然党主席纳勒斯（Andrea Nahles）强调，社民党无需对任何人道歉，但是她至少说了三次这样的话："我们要让哈尔茨4（编者注：Hartz IV，社民党2005年推出的社会救济改革）成为过去。"哈尔茨4所代表的劳动市场改革成为不团结失业者的代名词，而这不仅限于社民党内。现在这个政党提出了更具有人性化的方案。而立场中偏左的南德意志报则用这样的标题昭告天下："社民党和哈尔茨4决裂"。

从实质内容上看，社民党提出的新理念要比基民盟更多，但是后者却能够凭借一个人的登场来宣示新的开始，那就是新当选的主席克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）。两个党派应该都能向党内外的批评者传递一个信号：我们走出了这一步，我们开始回归本真了。基民盟和社民党打的算盘是：至少选民又能够分辨这两个大党分别代表什么立场了（这在过去是很成问题的），这样他们就无须理会那些在左边和右边叫嚣的小丑（左翼党和选项党）。

明确各自的路线，同时还不能吵架

von der Mark Fabian Kommentarbild App

本文作者

如果上述信号能够准确传达到德国民众那里，这个"大联合政府心灵创伤"也就可以药到病除了：两个大党联合执政，在多年来的相互妥协之下变得越来越像，最终选民把票转而投给了那些更边缘、但政治立场鲜明的政党。如果现在基民盟去批评社民党提出的建议是"向右倾"，那也许反而会帮到社民党--反之亦然。只不过如果两大党都能保持各自特色，相互区分的话，那么即使联合执政，也不影响各自打造政治形象，动员各自的潜在选民。

尽管如此，这把算盘能否真正打得如意，还很难说。风险1：原本应该就事论事的内部讨论可能对外表现为争吵。风险2：两党各自向两边靠，可能会失去原本支持中间路线的选民。风险3：如果两党在向两边靠的过程中涉嫌"抄袭"，那么选民可能会宁愿选择最"原汁原味"的左翼/右翼政党。如果基民盟和社民党能够分别向右和向左的方向壮大自己，同时又不失去中间选民，那么这个策略就会取得成功。在这种情况下，取得胜利的将是那些支持中间路线的选民，他们将会在党派界限分明的情况下有更加清晰的选择，而两个大党也会成功摆脱自己的"心灵创伤"，得到治愈。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

DW.COM

基民盟重整默克尔的难民政策

基民盟主席克兰普-卡伦鲍尔希望难民政策不要成为该党的梦魇，但她在发言时，却发生了严重口误。 (11.02.2019)  

对默克尔的小姑娘不可低估？

默克尔放弃了基民盟党主席的连任，基民盟总干事克兰普-卡伦鲍尔现在宣布将竞选党首职位。在对德国这一党内巅峰职位的角逐中，她勇于在政治上走钢丝。 (08.11.2018)  

最新民调：德国右翼民粹党支持率首度跃升第二

右翼民粹主义政党—德国选项党影响力继续扩大。根据德广联最新一次民意调查“德国趋势”结果，该党目前的选民支持率为18%；联合执政的基民盟/基社盟及社民党均明显失分。 (21.09.2018)  

相关音频视频

讲实话：德国民众如今怎样看待难民危机？  

相关内容

Deutschland PK CDU/CSU - Asyl-Streit | Annegret Kramp-Karrenbauer

基民盟重整默克尔的难民政策 11.02.2019

基民盟主席克兰普-卡伦鲍尔希望难民政策不要成为该党的梦魇，但她在发言时，却发生了严重口误。

Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München

命运之年2015：难民危机如何改变了德国 13.02.2019

这一年，数以十万计的难民来到德国寻求庇护。总理默克尔决定，开放边境，让这些人进入德国。这是一个引起德国社会意见极端分化的决定，2015年对这个国家影响深远。

Deutschland | Wahlwerbung CDU

默克尔如何改变了她的党？ 07.12.2018

默克尔领导基民盟18年。这个周五是她告别的日子，在完成作为党主席的最后演讲之后，党内成员对她报以近10分钟长的热烈掌声。她是如何改变了基民盟的呢？而基民盟会继续奉行默克尔的方针路线吗？

广告