评论：基民盟和社民党的“创伤治疗”

（德国之声中文网）自从上周日，基民盟和社民党分头召开闭门会议开始，人们就开始讨论一个热词"创伤治疗"。根据字典上的解释，"创伤"（德语原文为Trauma）是指"心灵深处受到某种伤害并且（在潜意识里）留下长久的阴影"。这两个联合执政的党派究竟受到了怎样的心灵创伤呢？简要来说是这样的：

社民党的创伤来自于，偏偏是标榜团结劳动阶层政党的它，在16年前走出了削减国家社会福利的一步，而从那时候起，在议会里就多了一个支持率超过10%的党派坐在它的左边（这个党派就是左翼党）。而基民盟的创伤则来自于，偏偏是标榜法治和秩序的它，在2015年失去了对于移民潮的控制，而从那时候起，在议会里就多了一个支持率超过10%的党派坐在它的右边（这个党派就是选项党）。

除此之外，它们还有一个共同的心灵创伤，那就是大联合政府：在上一次联合执政之后，联盟党和社民党在2017年联邦大选中遭受了历史性惨败，然而之后却偏偏又重新结成了执政联盟。这三处创伤对于社民党和基民盟来说，可以说长期以来都是在隐隐作痛。现在它们终于都下决心要接受治疗了。

清理过去的"工作室"

基民盟通过所谓的"车间对话"，来重新审视默克尔的难民政策。虽然这位总理已经多次强调，像2015年那样的情形绝对不能重演，但是现在基民盟有了新的党主席，在诸多专业人士的参与下，可以再次讨论如何确保避免重蹈覆辙。

不过，对于这个保守党派来说，重要的是让党内和党外的批评者看到：基民盟认识到了自己的错误，准备改过自新。虽然参加了基民盟闭门会议的人都信誓旦旦：这根本就不是对总理的清算，也不是"向右转"。但是立场中偏右的图片报还是以这样的标题昭告天下："难民政策：基民盟跟默克尔清算"。

社民党那边的情况也算类似。他们拿出了一份"新的社会福利国家"方案。虽然党主席纳勒斯（Andrea Nahles）强调，社民党无需对任何人道歉，但是她至少说了三次这样的话："我们要让哈尔茨4（编者注：Hartz IV，社民党2005年推出的社会救济改革）成为过去。"哈尔茨4所代表的劳动市场改革成为不团结失业者的代名词，而这不仅限于社民党内。现在这个政党提出了更具有人性化的方案。而立场中偏左的南德意志报则用这样的标题昭告天下："社民党和哈尔茨4决裂"。

从实质内容上看，社民党提出的新理念要比基民盟更多，但是后者却能够凭借一个人的登场来宣示新的开始，那就是新当选的主席克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）。两个党派应该都能向党内外的批评者传递一个信号：我们走出了这一步，我们开始回归本真了。基民盟和社民党打的算盘是：至少选民又能够分辨这两个大党分别代表什么立场了（这在过去是很成问题的），这样他们就无须理会那些在左边和右边叫嚣的小丑（左翼党和选项党）。

明确各自的路线，同时还不能吵架

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如果上述信号能够准确传达到德国民众那里，这个"大联合政府心灵创伤"也就可以药到病除了：两个大党联合执政，在多年来的相互妥协之下变得越来越像，最终选民把票转而投给了那些更边缘、但政治立场鲜明的政党。如果现在基民盟去批评社民党提出的建议是"向右倾"，那也许反而会帮到社民党--反之亦然。只不过如果两大党都能保持各自特色，相互区分的话，那么即使联合执政，也不影响各自打造政治形象，动员各自的潜在选民。

尽管如此，这把算盘能否真正打得如意，还很难说。风险1：原本应该就事论事的内部讨论可能对外表现为争吵。风险2：两党各自向两边靠，可能会失去原本支持中间路线的选民。风险3：如果两党在向两边靠的过程中涉嫌"抄袭"，那么选民可能会宁愿选择最"原汁原味"的左翼/右翼政党。如果基民盟和社民党能够分别向右和向左的方向壮大自己，同时又不失去中间选民，那么这个策略就会取得成功。在这种情况下，取得胜利的将是那些支持中间路线的选民，他们将会在党派界限分明的情况下有更加清晰的选择，而两个大党也会成功摆脱自己的"心灵创伤"，得到治愈。

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