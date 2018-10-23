评论：埃尔多安借卡舒吉案作秀

（德国之声中文网）土耳其原本可以利用一切可能和合法的手段对卡舒吉一案展开全面调查，并更早地向国际公众公开事实。这样的话，埃尔多安总统就可以一举两得：土耳其能够在过去几年声誉受挫后重新赢得国际社会的信任；此外长期处于政治阴影下的土耳其司法体制也能在国内重拾威望。

但土耳其没有利用这一危机提供的机会。在全世界因为这桩谋杀案把目光投向土耳其时，埃尔多安想的却只是如何利用此案上演一场他的个人秀。他处理这一案件的方法无论从政治上还是司法上都是不恰当的。

总统俨然成了法官

土耳其警方和司法部门在调查中已经取得了进展。可是埃尔多安在做什么？他在自己领导的正义与发展党议会党团的一次会议上把这些信息公诸于众，就好像是在宣读起诉书或判决书。他表示，目前可以确信，卡舒吉是在沙特领事馆内被谋杀的；人们有确凿的证据，包括暗杀小组如何来到伊斯坦布尔、以及之后如何离开的过程。他还说，一名土耳其公民也卷入了这桩阴谋。现在沙特方面应该澄清此案的背景。

本文作者

按照土耳其法律，连检察官都无权说这样的话，这是只有法庭裁决才能做出的表述。而且，公开仍在进行中的检方调查的信息也不是总统的任务。埃尔多安这样做，是再次无视三权分立、无视司法的独立性。

创造必要的框架条件，使独立调查能得以进行，这才是埃尔多安的任务。然而，埃尔多安看到了重新赢得国际社会信任、强化自己在幕后谈判中地位的机会。于是他借卡舒吉一案，上演了一场政治秀。

不想招惹沙特王室

批评政府的记者卡舒吉被杀，背景是阿拉伯世界内部一场残酷的权力斗争。卡舒吉是逊尼派伊斯兰世界和瓦哈比派阿拉伯人之间争斗的牺牲品。他所接近的穆斯林兄弟会被沙特视为威胁。土耳其政府虽然与穆斯林兄弟会也走得较近，但又不想招惹沙特王室。这使得调查工作错综艰难，或许这也是侦破进度缓慢的原因之一。

已经确认遇难的沙特记者卡舒吉

法律学者指出，根据维也纳条约法公约（VCLT)，在情节极端严重的情况下，将享受外交豁免权的一国外交官绳之以法，是有可能的。然而在卡舒吉一案中，土耳其并没有利用这一法律上的可能性。沙特总领事毫无阻碍地离开了土耳其，因为后者闭上了两只眼。可见，土耳其不愿陷入沙特政权和穆斯林兄弟会矛盾的夹缝中。

只办凶手，不问幕后

这场暗杀只被当作普通的谋杀来处理。与政治背景有关的迹象，都没有被继续追踪。因为每条直接指向沙特王储萨勒曼的线索，都会带来麻烦，所以干脆不往这个方向查。尽管埃尔多安一再指责沙特，并呼吁利雅得将18名在沙特被捕的嫌疑人移交给土耳其司法部门，但他并不愿看到一场后果可能波及沙特王室的审判。

因此，土耳其公布的卡舒吉案的任何所谓新进展，其实都不会让此案的政治影响进一步扩大。当局只会把被雇来的凶手送上法庭，而不会追究其幕后指使。如果真的想查清案件的真实背景，国际社会就必须主动提议，将此案移交国际法庭审理

即便如此，也无法改变一个事实：在卡舒吉一案中，埃尔多安对待土耳其司法的态度，就像对待一个没有发言权、没有独立行为能力的孩子。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。