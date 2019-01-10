评论：埃及人理应有更好的命运！

（德国之声中文网）曾几何时，许多阿拉伯国家的知识分子以羡慕的眼光眺望埃及。尽管在依旧不受欢迎的长年专制者穆巴拉克治下常发生人权侵犯现象，-在很大程度上也是因受西方的压力，- 当局至少给大城市文化精英们提供了某种空间，得以自由思维，甚至实践民主理念。虽然空间狭小、受到秘密警察无时不在的监控，并始终有着一夜之间就被送入监狱的风险，但这样的风险人们是知道的，并似乎是可以预计的。

这样的空间如今荡然无存。现总统塞西治下的埃及已成为迫害及精神空虚的悲哀之地。这些年在那里发生的事情明显带有舆论专制的色彩：国家传媒千人一面；社交媒体受到最严厉监控；无数知识分子和政府批评者不是被迫流亡就是坐牢，或干脆被"失踪"。在今天的埃及，谁要是发出批评性言论，就有生命危险，-比长年统治者穆巴拉克时代更危险。

革命四年后：埃及前途何在？ 不准悼念 四年前的今天（1月25日），埃及民众开始了针对“千年总统”穆巴拉克的抗议活动。2011年的反抗运动造成800多人死亡。但是，在这个日子里，却无法为遇难者举行悼念活动。恰恰相反：政府在大部分时间里封锁了抗议活动的中心—解放广场，理由是安全考量。

革命四年后：埃及前途何在？ 又有遇难者 这张图片应该会跟随今天这个日子载入史册：阿尔—萨巴赫（Schaima Al-Sabbagh）跟随丈夫来到解放广场附近，纪念2011年的那些死者，却被从身后射来的铁砂弹打死。示威者表示，开枪的是警察。埃及内政部却语焉不详地称凶手是“武装分子”。有报道称，今年纪念日至少有12人在冲突中身亡。

革命四年后：埃及前途何在？ 禁止抗议 不光是人命遭到践踏。当年抗议运动所追求的言论自由和集会自由也都成为了强力镇压的牺牲品。一部引起争议的示威法禁止人们临时发起集会活动。大批社会运动人士遭到逮捕和关押。正是他们这代人引领了2011年的埃及革命。

革命四年后：埃及前途何在？ 后穆巴拉克时代的第二位总统 2011年，人们充满希望。穆巴拉克倒台后，埃及历史上首次举行自由选举，并制定了新宪法。穆斯林兄弟会支持的穆尔西当选总统。但是，穆尔西执政风格保守僵化、有时甚至是独裁专断，引发大规模抗议活动。2013年，埃及国防部长塞西发动政变推翻穆尔西，而自己则在2014年的选举中当选总统。

革命四年后：埃及前途何在？ 又一个独裁者？ 许多埃及人希望，塞西能够带领国家走出经济危机，并重建安全秩序。但是人权人士担心，随着这位新总统的当选，通往民主之路会倒退到独裁专制。

革命四年后：埃及前途何在？ 追杀穆斯林兄弟会 塞西在当选之前就把穆斯林兄弟会列为恐怖组织。一家法院在去年3月判处529名穆斯林兄弟会成员死刑。4月，又有683名穆兄会成员被判死刑。此后，大部分死刑犯被改判终身监禁，有些人在案件现在则要重新审理。

革命四年后：埃及前途何在？ 公民社会备受怀疑 针对同性恋者和无神论者的压力越来越大，掌权者希望以此展现自己的宗教道德。此外，数百名埃及社会运动人士以及大量律师和记者被投入监狱。许多人都并没有遭到起诉，甚至没有一个明显的理由就遭到关押。

革命四年后：埃及前途何在？ 非政府组织面临压力 塞西通过大量法律，试图削弱公民社会。其中包括加强刑法力度。根据新的法律条款，今后非政府组织如果从国外收取资金，并损害埃及国家利益，将成为刑事罪行。早在穆巴拉克时代，这样的条文就很容易随意被用来对付不受政府欢迎的非政府组织，以迫使他们噤声。

革命四年后：埃及前途何在？ 穆巴拉克和他的儿子们 去年11月，一家法院宣布，有关穆巴拉克在镇压2011年抗议活动时犯下协同谋杀罪行的控告不成立。现在他又摆脱了一项罪名：一家上诉法院取消了针对他的腐败判决，相应法律程序将重新展开。穆巴拉克的儿子阿拉（Alaa）和贾马尔（Gamal）也被判无罪。 作者: Diana Hodali



虚假民主

当年那么多人表现出巨大勇气、为埃及人民拥有更大自由和人权而抗争，这样的历史性尝试竟得到现在这样的黯淡结果，让人尤其难受和悲哀：8年前，2011年1月25日，在开罗解放广场，出现大规模民众示威，最终导致穆巴拉克垮台。然而，一年半后，自由、尊严之梦却再度破灭：军人发动反对民选总统穆尔西的政变。出自穆兄会的穆尔西以自己的支持者替代国家机构，其政权在科普特派基督教少数族群那里引起有理由的害怕。然而，军方建立的不是民主社会，而是一种威权性的虚假民主制，由军人出身的掌握全权的总统领导。此人目前地位稳固，因为，他用迫害手段使穆兄会和对政权的世俗批评者无法发声。

可惜，埃及并非单个事例。在阿拉伯世界，追求更多民主的勇敢尝试几乎都告失利。在利比亚，"阿拉伯之春"以乱局告终；在叙利亚和也门，蜕变为导致无数人死亡的血腥战争。只有政治动荡的突尼斯，依旧还在为民主未来而勇敢战斗。2010年，该国公民率先揭竿而起，走上街头，反抗本国专制者。然而，这个国家得到太少国际支持。

德国之声评论员Rainer Sollich

不错：正如很多阿拉伯民众一样，埃及人也早已适应了新关系。虽然在政治上和经济上，日子艰难，但他们还是对乱局过后的相对稳定感到高兴。他们害怕面临像叙利亚或利比亚那样的局势，因而接受受到限制的自由，视其为"较小的痛苦"。而这一点又同西方的那种普遍看法并行不悖。根据这一看法，只要埃及总体保持稳定，并在移民和反恐斗争方面采取合作态度，就不妨对那里发生的侵犯人权现象挣一只眼闭一只眼。此外，塞西亦可通过与以色列稳定保持在本国民众中不受欢迎的外交关系 ，并致力于保护本国的基督教少数族群- 至少表面上是这样- 在西方得分。

无资格当欧洲"伙伴"

与此成为鲜明对照的是，根据"人权观察"提供的数字，仅去年一年，就有至少51人因所谓的有政治动机的暴力或与"恐怖分子"有个人联系被判死刑；约有230人在一年内被绑架。不论有多少务实政治上的需要，实施这样的政策的人就不能是欧洲的"伙伴"，否则，就会发出一个错误的和灾难性的信息，即：埃及人不该有更好的命运。

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